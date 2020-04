NITKO U VLADI NIJE ZNAO ODGOVOR: Rasprava traje danima! Velik, nerješiv problem

Koja je sudbina trgovina s odjećom za odrasle, koje su vrata svojih poslovnica zatvorile usred pandemije koronavirusa pitanje je to na koje za sada nitko od nadležnih nema konkretan odgovor. Kako priznaje naš sugovornik iz Vlade, oko tog pitanja i oni sami vode žućnu raspravu.

”Otvorite li trgovine toga tipa gužvu ćete teško izbjeći, smišljamo način na koji bi se njima izašlo na ruku, a opet treba voditi računa i o okolnostima u kojima se nalazimo, paziti da se bolest ne širi. Svi mi znamo da se gospodarstvo mora pokrenuti što prije, i da će se otezanje s time itekako osjetiti, ali ovo je vanjski faktor na kojega se ne može utjecati”, tvrdi naš sugovornik dodajući da se u vladajućim redovima intenzivno raspravlja o otvorenju svih trgovina.

”Nije problem otvoriti dućane s namještajem, to su velike trgovine, lako je napraviti razmak, paziti na higijenu, nije problem ni s ostalim specijaliziranim trgovinama, trgovine za djecu smo uspjeli donekle koordinirati i usuglasiti, djeca odjeću ne isprobavaju, tu ne bi trebalo biti problema, ali odrasli ulaze u kabine, presvlače se i po nekoliko puta, vraćaju na vješalice ono što im ne odgovara, to je velika opasnost za širenje zaraze. Jedan od prijedloga je da se zabrani isprobavanje odjeće, ona bi se mogla odnijeti kući pa zamijeniti, ako ne odgovara, ali i to je teško provedivo, zaista nam to pitanje što se tiče otvaranja trgovina izaziva najveće glavobolje, jednostavno nitko nema odgovor što s time”, komentira naš sugovornik.

Ipak došli do nekih zaključaka

Danas pak je Stožer ipak donio neke smjernice kako će izgledati prodaje odjeće, a na konferenciji za medije, Krunoslav Capak je izjavio da je ona dozvoljena svugdje osim u trgovačkim centrima jer nije zabilježen prijenos koronavirusa na tekstilu.

“Gdje god je to moguće će se priporučiti da se ne koriste kabine nego da se roba uzme kod kuće i da se onda proba i vrati u slučaju potrebe. Rizik je najveći kod one odjeće koja se odijeva preko glave, tu mogu ostati kapljice. Preporuka je da se roba koja se vrati stavi pet dana sa strane da virus, ako postoji, odumre”, pojasnio je Capak.