NITKO U HDZ-U OVO VAM NEĆE JAVNO PRIZNATI! Plenković priprema ubitačan manevar

Izbori trenutačno nisu prioritet, tvrdio je prije svega nekoliko dana premijer Andrej Plenković, koji se polako, ali sigurno ipak otvara ka toj temi.

“Naš je politički cilj bio imati politički stabilnost za provođenje reformi. Hrvatska je u odnosu na naše kapitalne projekte bolja država nego prije četiri godine. Naša je želja da se izbori održe kad će epidemiološke procjene to dopustiti. No, u ovom trenutku nitko još o ovome detaljno nije razgovarao”, objasnio je šef Vlade u svojem posljednjem javnom istupu dotičući se i potencijalnog razdoblja u kojem bi se izbori mogli održati.

“Bili izbori u lipnju, srpnju, kolovozu ili rujnu, to su nijanse, dodao je. No, ono što su za Plenkovića nijanse, za oporbu predstavlja veliku opasnost, ali i potencijalnu manipulaciju koronakrizom.

”Zabrana rada trgovinama nedjeljom i blagdanima koju je donio Nacionalni stožer, odnosno HDZ-ov predizborni stožer nije ništa drugo doli početak kampanje za parlamentarne izbore”, tvrdi naš sugovornik iz SDP-a dodajući da održavanje izbora u srpnju ne bi bilo korektno prema strankama oporbe.

”Ne možemo održavati klasične skupove, a medijski prostor je rezerviran za Plenkovića i članove Vlade što znači da smo mi ostali u startu zakinuti, a to ne bi bilo u redu, niti bi bilo u skladu s demokratskim standardima”, poručuje nadalje naš sugovornik.

No, Plenkovića i njegove suradnike poruke iz oporbe ne zanimaju previše, a u HDZ-u su sve uvjereniji da je srpanj idealan termin za održavanje izbora, jer bi se tim manevrom izbjegle posljedice koronakrize koje će se nedvojbeno strovaliti na onoga tko se u tom momentu nađe na vlasti.

”Rejting nam se stabilizirao, Stožer, a i HDZ se još uvijek u javnosti korektno percipiraju, ali što vrijeme više bude odmicalo ta će se percepcija mijenjati, i neće nam ići u korist, zato Plenković nema što čekati”, objašnjava pak naš sugovornik iz vrha vladajuće stranke.

U SDP-u pak drže da se ova situacija, pa ni kriza ne bi smjeli politizirati, no po njima je situacija već izmakla kontroli. ”Prije otvaranja škola i dozvola za održavanje javnih skupova Stožer dozvoljava održavanje vjerskih okupljanja, to nije ništa drugo doli dodvoravanje Škorinu biračkom tijelu”, smatraju u SDP-u.

Dok SDP-ovci iskazuju bunt, u HDZ-u su po svemu sudeći, pripreme za izbore u punom jeku. ”Ma nitko vam to ne može javno reći, ali svakako da odluke Stožera idu nama na ruku, uostalom ne znam čemu se čude pa mi smo Stožer i oformili. Što se tiče izbora, u stranci nismo definirali vrijeme kada će se oni održati, ali je svakako i srpanj u igri, puno je parametara koji tome idu u prilog, odgađanje izbora za rujan, ili prosinac je ogroman rizik. Mjere kriznog stožera su korektno prihvaćene u javnosti, Beroš je najpopularniji političar u zemlji, ne vidim razlog da to propustimo”, objašnjava naš sugovornik iz HDZ-a u nadi da se epidemiološka situacija do srpnja neće pogoršati.

No, prije no što napravi iskorak k izborima, Plenković će morati riješiti odnose unutar vladajuće koalicije te se na što bezbolniji način razići s Bandićem i HNS-om, a to neće biti lagan posao.

”Plenković bi s izborima u srpnju pravodobno povukao dva bitna manevra, prije svega ovladao bi u potpunosti strankom, sada ima mogućnost sam sastavljati svoje liste, a time će se trajno riješiti i Brkića i Kovača i ostatka te alternativne družine, a uz to situacija s koronom u drugi je plan gurnula Škoru, i u tom smislu otvorila Plenkoviću prostor za djelovanje, on do srpnja nema vremena formirati ozbiljnu, i relevantnu političku stranku”, zaključuje naš sugovornik iz HDZ-a.