Nitko u HDZ-u ne zna točan odgovor na to pitanje: Ovo je Plenkovićeva najveća dvojba radi koje vrije i u oporbi

Autor: Iva Međugorac

Da je kampanja za parlamentarne izbore krenula punim kapacitetima više vjerojatno nije potrebno naglašavati ni onima koji zbivanja u domaćoj političkoj areni prate samo površno. Za izbore se uvelike sprema premijer Andrej Plenković, a u kampanju su zbijajući redove krenuli i oporbeni saborski zastupnici koji su napadački nastrojeni, što im sa HDZ-om i nije neki problem s obzirom na količinu afera koje u medijski prostor stižu iz vladajućih redova čak i sada kada im na vrata kuca super izborna godina.

Podosta se toga o godini koja je pred nama znade, no na razini misterija ipak ostaje datum parlamentarnih izbora oko čega se Plenković još nije ni odlučio, ni oglasio.





Koalicijski partneri za izbore na proljeće

Pita li se Plenkovićeve koalicijske partnere bilo bi idealno da se parlamentarni izbori održe već na proljeće iduće godine, odnosno prije lipanjskih europskih izbora. Opcija je to koju zagovara i jedan dio HDZ-ovaca koji smatraju da bi Plenković time preduhitrio oporbene stranke, ali i da bi na taj način izbjegao predugačku kampanju pa i eventualne nove afere. Osim toga ne treba zaboraviti da Plenkoviću za vratom pušu i repovi starih afera koje je zgurao pod tepih pa nije nemoguće da mu nagodinu usred kampanje kao problem opet ispliva slučaj bivše ministrice Žalac ili pak nove pojedinosti iz afera zaboravljenih ministara čiji je popis podugačak.

”I ako planira odlazak u Bruxelles za Plenkovića bi bilo bolje da izbore održi do Uskrsa”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da i u stranci u tom slučaju pravodobno moraju znati na čemu su jer njih i nakon parlamentarnih izbora očekuju oni predsjednički te lokalni izbori čiju važnost dobar dio HDZ-ovaca poistovjećuje sa parlamentarnim izborima. Postoje međutim među HDZ-ovcima i oni koji smatraju da stranka za izbore prije europskih nije spremna, i da ništa osim Plenkovićeve intenzivne samopromocije unutar stranke ne upućuje na to da bi se Sabor mogao raspustiti do sredine siječnja kao što se to najavljuje u javnom prostoru. Jedan od naših sugovornika iz Plenkovićevih redova drži da su glasine o izborima koji bi se trebali održati početkom naredne godine zapravo samo spinovi.

Plenković pušta probne balone?

”Plenković pušta probne balone. Ništa u HDZ-u nije spremno za izbore, a i da se sutra raspusti Sabor pitanje je bi li bili spremni za izbore početkom naredne godine”, tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da premijer kroz medijski prostor testira bilo javnosti, ali i sagleda stanje u oporbi. ”Njemu je u cilju izmoriti protivnike, što i radi kroz ove najave ranijih izbora. Oporbene opcije bi se do rujna kada bi se izbori mogli održati trebale ispucati, a osim toga njemu je u interesu da oni sve svoje i medijske, i financijske i ostale resurse ispucaju na europskih izborima te da se na taj način istroše kako bi HDZ kasnije u kampanji za parlamentarne izbore lakše mogao dominirati”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a.









Prema kalendaru za iduću godinu parlamentarni izbori trebali bi se održati najkasnije do sredine rujna, ali izgleda da su u HDZ-u po tome pitanju još uvijek podijeljeni pa neki smatraju da bi se izbori trebali održati tek iza Uskrsa što stignu prvi Rafalei kupljeni od Francuza. Oni koji zagovaraju tezu o tome da bi se parlamentarni izbori trebali održati prije europskih naglašavaju kako HDZ na europskim izborima do sada nije dobro prolazio jer SDP za te izbore ima bolji kadar, a ako HDZ ne dobije većinu zastupnika u Europskom parlamentu što je vrlo izgledan scenarij to onda umanjuje njihove šanse na nacionalnim izborima.

Ono od čega Plenković posebno strahuje kada su po srijedi izbori jest rasplitanje afere Agrokor budući da su pravosudni procesi Ivici Todoriću za sada išli na ruku pa bi i sve oko njega moglo eskalirati koncem proljeća naredne godine i to je još jedan od razloga zbog kojih bi Plenkoviću pasalo da se izbori održe što prije, dok bi s druge strane oporbi išlo na ruku da pretkampanja u kojoj će udarati po HDZ-u potraje što dulje, kako bi na tome nastojali zakrpati svoje rejtinge koji za sada bez obzira na sve Plenkovićeve afere ne daju naslutiti da bi netko iz oporbenih redova mogao osvojiti relativnu većinu na neizvjesnim parlamentarnim izborima za koje se očito svi pripremaju iako ne znaju kada će se točno oni održati.