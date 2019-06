NITKO U DRŽAVI OVO NE BI POGODIO: Otkriven indentitet crnog labuda koji je pokrao Plenkovića na izborima

Ko o čemu, Andrej Plenković o europskim izborima, vruća tema još uvijek se provlači kroz HDZ-ove analize, a njome su se u vladajućoj stranci bavili i nakon sastanka Kluba zastupnika. Plenković se te prilike obratio i predstavnicima medija govoreći o analizi lošeg rezultata.

“Što se tiče rezultata, mi nismo zadovoljni. Naš je plan bio osvojiti pet mandata, mislim da smo ih po svim aspektima trebali osvojiti. Očito je da smo na razini niza županija imali rezultate ispod očekivanja i ispod očekivanja županijskih organizacija. Očekujemo analize i izvješća koja će se proučavati, nakon toga ćemo vidjeti gdje smo”, rekao je Plenković, koji se dotakao i teorije o crnom labudu koju je potencirao HDz-ov analitičar Robert Kopal. I šef Plenković navodi da postoji niz indicija za opstrukcije u HDZ-u.

“Malo je neobično, ako u manjim mjestima izlazak na izbore ljudi za koje se presumira da glasaju za HDZ ima ‘x’, a nakon toga broj glasača za neke manje izbore, za koje se također presumira da glasaju za HDZ ima ‘x’, a da je rezultat na izborima različit…”, rekao je Plenković, najavljujući temeljite analize koje bi trebale otkriti kako zaista stoje stvari unutar stranke, što bi prema premijerovim riječima trebalo označiti uvertiru u pobjedu na narednim izborima.

No, osim što se nada pobjedi na nekim narednim izborima, zanimljivo je da se s drugim čovjekom svoje stranke Milijanom Brkićem nakon javnih prepucavanja nije čuo. ”Kad dođu izvješća i naprave se analize, razgovarat ćemo”, najavio je predsjednik HDz-a, u kojem se iza kulisa ozbiljni razgovori već vode, jer su svi oni koji u stranci nešto znače svjesni da su podbacili, ali i da veliki dio krivnje za to leži na Plenkoviću koji se sve teže nosi sa situacijom koja ga je snašla.

”Nakon Mosta, s kojim smo teško surađivali, sada smo dobili Mislava Kolakušića s kojim ćemo još teže surađivati, nismo se uopće u kampanji bavili temama poput korupcije, a na kojima je on pridobio povjerenje građana. Osim toga, jasno je da se nalazimo na raskrižju dvaju puteva, s jedne strane tu su doista teme koje Kolakušić potencira, a s druge strane tu si i naši desni birači. Do parlamentarnih izbora između te dvije teme treba pronaći sredinu, i time se baviti, ali to se u HDZ-u ne stigne, jer mi se trenutno bavimo samo sukobima”, smatra naš nepristrani sugovornik iz vladajuće stranke, napominjući da je Plenković u pravu kada spominje brojke i rezultate, ali upravo je to ono što premijeru ne ide u prilog.

Naime, na liste koje je osobno sastavljao, Plenković je stavio one koji su mu podobni. ‘‘Nije dobro da se na listi nisu našli Stier, i Kovač koje su predlagali iz zagrebačke baze, njih dvojica imaju težinu na des noj frakciji, da je barem jednoga stavio postigao bi ravnotežu i donekle zadovoljio desni ogranak stranke, koji se posve očekivano nakon toga razočaranja priklonio Ruži Tomašić. Da problem je u brojkama, a Plenković neka s analizom i traganjem za labudovima krene baš iz Zagreba, sve vam primjera Tomislav Sokol on rukovodi odborom u Črnomercu, riječ je o područnom odboru, dio je Plenkovićeve struje, taj je dečko osvojio 1000 glasova manje od SDP-u u svojoj sredini, Plazonić, Plenkovićev kadar iz Sesveta dobio je 2500 glasova, Barbarić iz Novog Zagreba je izgubio. To su sve Plenkovićevi ljudi, nitko mu za to nije kriv, već on sam.l ovo je najlošiji rezultat u povijesti, i odgovornost osim Plenkovića treba preuzeti i Kopal, jer crni labud su ljudi s liste, nema tu nikakve zagonetke”, objašnjava do u detalj naš sugovornik nezadovoljan stanjem u stranci, koje definitivno neće biti plodno tlo za parlamentarne izbore, ukoliko se ne počnu vući konkretni potezi.