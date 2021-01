NITKO TO NEĆE REĆI JAVNO! Plenković se mjesecima s time bori: Upozoravan je od ljeta

Početak vikenda za premijera Plenkovića baš i nije bio povod za relaksaciju, pokušaj glasanja o izmjenama Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, na čemu je inzistirala oporba predvođena Mostom razotkrio je njegovu najveću slabost o kojoj se doduše diskretno progovaralo još od ljetos, kada je formirao svoju novu Vladu baziranu na svega 76 zastupničkih ruku.

Tanka većina na vidjelo je izašla u petak, a u Plenkovićevoj stranci priznaju kako mjesecima rade na njenom proširenju međutim većina pregovora za sada nije urodila plodom.

”Razgovore smo pokušavali realizirati još sredinom ljeta s bračnim parom Raspudić, ali bez uspjeha. Bili smo u pregovorima i sa Domovinskim pokretom, Plenković je smatra da će lako rasturiti tu ekipu oko Škore, ali i to se izjalovilo. Mi smo se čuli i sa nekim nezadovoljnicima iz takozvane Restart koalicije, ali tu je također interes za suradnju dosta slab”, priznaje naš sugovornik iz vladajućih redova.

Kako kaže, premijer se u zadnje vrijeme nada suradnji s IDS-om sa čijim se članovima već sastajao, a osim toga očekuju se odgovori i iz Hrvatske stranke umirovljenika. U vladajućoj stranci još ne odbacuju ni moguću suradnju s Beljakovim HSS-om, no navodno najveće nade polažu baš u umirovljeničku stranku, ali i u kolege iz IDS-a, s kojima bi dogovore trebali konkretizirati tek nakon lokalnih izbora budući da bi sve ostalo po obje opcije u ovom času bilo suicidalno.

”Moguće je da se nakon izbora iskristaliziraju odnosi i u Škorinom pokretu, razmatramo suradnju s Vrkljanom, a možda i sa nekim Suverenistima, nitko vam to neće sad reći na glas, ali s njima imamo neke pregovore i oko vukovarskih izbora”, naglašava naš sugovornik te potvrđuje kako je Plenković do sada problem tanke većine pokušavao ignorirati, međutim posljednja događanja prilično su ga uznemirila pa je u vrhu HDZ-a dogovorena akcija, u kojoj će se krenuti po nove zastupničke ruke koje bi premijeru do kraja ovog kriznog mandata jamčile stabilnost i sigurnost.