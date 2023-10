Nitko se ne usudi to mu reći: Ovo je stvarna istina o Plenkovićevom rejtingu

Autor: Iva Međugorac

Svinjska kuga u Slavoniji i požar u Osijeku dva su događaja koja su obilježila listopad, ako je suditi po ispitivanjima javnog mijenja, no unatoč tome što se listopad u političkom smislu može smatrati relativno mirnim mjesecom među građanima raste pesimizam i nezadovoljstvo radom Vlade, što se međutim ne odražava značajno na rejting HDZ-a kojega i dalje podržava 29,8 posto ispitanika što je trivijalan pad u odnosu na rujan.

Unatoč tome što je HDZ daleko ispred svih oporbenih stranaka što u vladajućim redovima pozdravljaju posebice sada u ovo predizborno doba, ono što zabrinjava HDZ-ovce jest skroman koalicijski potencijal njihove stranke, ali i loš rejting predsjednika njihove stranke Andreja Plenkovića, koji je s druge strane bez imalo samokritike i kampanju za nadolazeće parlamentarne izbore odlučio bazirati na samome sebi.





HDZ-ovci nezadovoljni pristupom kampanji

Na trećem mjestu najpozitivnijih političara u zemlji nalazi se predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava čijoj stranci rejting raste iz mjeseca u mjesec, dok je Plenković na ovoj listi na petom mjestu. S druge strane najnegativniji političar s rekordom od 62 posto nalazi se premijer Plenković, što pak znači da će kampanju za parlamentarne izbore teško moći personalizirati.

”HDZ-ov rejting nema veze s Plenkovićem, on je povezan sa članstvom stranke koje je brojno. Plenkovićev rad građani ocjenjuju kroz Vladu, to je stvarna slika stanja na terenu što Plenković zanemaruje, a što bi mu se na izborima moglo obiti o glavu pa će opet biti potrage za crnim labudovima. Plenković je nedovoljno kritičan prema samom sebi, a time i prema radu Vlade, a 71 posto građana ne podržava rad Vlade, što je opasno da opasnije ne može biti”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a koji drži da dobar dio njegovih stranačkih kolega dijeli njegovo mišljenje, ali se Plenkoviću to nitko ne usudi izreći jer svi strahuju za svoje pozicije.

”Situacija u stranci je daleko od idilične. Na stranačkim sastancima govori samo Plenković, njemu se ništa ne može sugerirati. Pa vidjeli ste kako je Ivan Anušić nedavno prošao kada je na svoju ruku kritizirao Franu Barbarića. Posipao se pepelom danima, a nakon toga naglo utihnuo. Plenković nema kritičara. On to sebi ne dozvoljava pa zato i imate prizore nalik onome u Saboru kada mu ljudi plješću, a njemu takvi tipovi i trebaju”, kaže naš sugovornik nadalje te dodaje da Plenković ne podnosi one koji bi eventualno po bilo čemu mogli biti uspješniji od njega pa to i jest razlog radi kojega HDZ prolazi kroz kadrovsku krizu, ali i razlog radi kojega vladajuću stranku nije pomladio kao što je to obećavao na početku svojeg prvog mandata.

Stranka postala taoc jednog čovjeka

”Sjetite se da je Plenković u Karamarkovo doba govorio kako stranka ne može biti taoc jednog čovjeka, HDZ danas upravo to i jest- taoc Andreja Plenkovića”, kritičan je naš sugovornik koji kaže da Plenković nikome ne dopušta rasprave.

”Ne postoji tema o kojoj se može polemizirati, nitko se više ne usudi slobodno govoriti, ljudi koji sjede u Predsjedništvu važu svaku svoju rečenicu, u stranci tinja nezadovoljstvo, s terena stižu poruke o bojkotu izbora. Ljudi su ogorčeni, a Plenković to ne čuje, i ne vidi. On je okružen svojim savjetnicima, to su njegovi prijatelji, neki nisu ni članovi stranke, ta mu družina laska, hvali ga na svakom koraku i Plenković zato naprosto niti nema doticaja s realnošću”, navodi naš sugovornik te napominje da to i jest razlog radi kojega je predsjednik Vlade zahladio odnose s ministrom Davorom Božinovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

”Kada su ministri u pitanju Plenkoviću pokoji savjet može dati samo Branko Bačić, njega će jedinog saslušati. Sve ostalo su uglavnom marionete, ljudi koji u svojim resorima nemaju gotovo nikakvu slobodu. Isto vrijedi i za zastupnike. Nemoguće je da HDZ-ovci medijski istupe bez da se konzultiraju s Plenkovićem i njegovim savjetničkim krugom. To možda za Vladu i ima smisla, ali ti ljudi utječu i na HDZ, što članove s dugogodišnjim stažem nervira”, objašnjava naš sugovornik nadalje.









Nezadovoljstvo teško da će do kraja eskalirati baš sada kada je Plenković evidentno ušao u kampanju za svoj treći uzastopni mandat, no ako građani i na izborima u ovoj mjeri pokažu nezadovoljstvo Vladom kao što je to slučaj sada na anketama jasno je da će se uspavani HDZ-ovci pobuniti te da će to i Plenkovića dovesti u nezavidan položaj, no onda bi kako zaključuje naš sugovornik po HDZ ipak moglo biti kasno.