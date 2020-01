NITKO OVO NITI NE SLUTI! Plenkovićeva noćna mora oživljava: Rušilački trojac već se sastaje

Nakon što su se oglasili Gordan Jandroković i Branko Bačić, dileme više nema, unutarstranački izbori u HDZ-u održati će se na proljeće, u skladu sa stranačkim Statutom. Njihovim su javnim obraćanjem odbačene spekulacije o tome da šef stranke Andrej Plenkopvić nastoji odgoditi unutarstranačke izbore za jesen, nakon parlamentarnih, pa je zapravo samim time i otpočela bitka za rukovodeću poziciju u vladajućoj stranci. Dio izazivača za sada je već dobro poznat, ambicije za preuzimanje kormila objelodanio je prije nekoliko mjeseci Miro Kovač, na tom tragu progovara i bivši ministar iz Plenkovićeve vlade Davor Ivo Stier, a tu je i Ivan Penava, vukovarski gradonačelnik, koji je ovih dana vrlo žestoko nasrnuo na Plenkovića prozivajući ga zbog pogrešnog smjera u kojem vodi stranku. No, kada je o Penavi riječ, njegovu kandidaturu za šefa stranke, potrebno je uzeti s dozom rezerve, oni koji dobro poznaju njegove političke obrise tvrde da Penava samo provocira šefa stranke te da će se kandidirati, ali ne na poziciju predsjednika već na onu potpredsjedničku.

”Penava je u kontaktu sa Stierom, a Kovač je pak ovih dana priznao da i on s njime komunicira, sva trojica očito imaju isti cilj, micanje Plenkovića, ali Kovač i Stier imaju i iste ambicije, žele vladati strankom, pa je pitanje hoće li se i na koji način oko te pozicije uspjeti dogovoriti i na koji način će kontrolirati vlastite ambicije”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te dodaje da doista postoje spekulacije o sastancima izmneđu Stiera, Kovača i Penave. ”Njih trojica izgleda pokušavaju osmisliti alternativu koju je najavio Stier, Penava će ići na potpredsjedničku poziciju, a Stier i Kovač još se trebaju koordinirati oko toga tko će ići na poziciju predsjednika, to neće biti lako postići, ali samim time što se o toj temi razgovara, naslućuje se da su ipak otvoreni za kompromise”, prepričava nadalje naš sugovornik, dodajući da bi u svemu tome važnu ulogu trebao odigrati i Milijan Brkić koji još nije zauzeo stranku.

”Moguće je da doista Kovač bude glavni Plenkovićev izazivač, on je zapravo, ako pogledate podrobnije jedini i konkretizirao svoje namjere, Stier nikada nije rekao da će se kandidirati za predsjednika, taj zaključak je izvučen iz njegovih poruka, ali on osobno ni u posljednjem istupu nije rekao da će on biti voditelj alternativne opcije o kojoj priča”, svjedoči naš sugovornik.