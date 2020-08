NITKO NE ZNA KAKO SE ĆORIĆ UMILIO PLENKOVIĆU: Sve su oči uprte u njega, mora odmah početi s radom

Nitko ne zna kako se Tomislav Ćorić umilio premijeru Andreju Plenkoviću, no u HDZ-u su sigurni da mu je premijer, dajući mu Ministarstvo gospodarstva, ispunio životnu želju.

Ipak, pred Hrvatskom je razdoblje velikih izazova pa će Ćorić morati pokazati što zna i umije, i to u vrlo kratkom roku.

“On vodi jedan od najvažnijih resora u Vladi, njegov rad posebno će se promatrati i analizirati već i zbog toga što on u stranci zapravo ne uživa neki poseban status i ugled, to su potvrdili i rezultati parlamentarnih izbora na kojima se nije proslavio”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te napominje da mu afere nisu naštetile jer je Plenkovića uspio uvjeriti da su ga one osnažile.

“On i njegova supruga očito su izvrsni lobisti, to se ne može osporiti, njih su dvoje u odličnim odnosima s Matom Granićem, ali teško da će mu to pomoći – od njega se očekuje da se primi posla, pred nama je velika kriza, ma kriza je zapravo već počela, Ćorić hitno mora početi s radom i mora dati sve od sebe, a pitanje je hoće li i to biti dovoljno. Plenković si bez obzira na sve više ne može dopustiti da ispraća ministre kao na traci”, konstatira naš sugovornik.