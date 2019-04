Inspekcija provela kontrolu u ordinaciji doktora Jusupa: Nisu utvrđeni propusti!

Autor: Hina

Ministar Kujundžić medijima je uoči tribine o Nacionalnom programu borbe protiv raka debelog crijeva rekao kako su inspekciju u Obrovac poslali čim su čuli za slučaj.

“Na prvi pisani dobis o problemima u ordinaciji doktora Jusupa u Obrovcu Ministarstvo je obavijestilo sve dionike – HZZO, Liječničku komoru i Komoru medicinskih sestara te uputilo svoju inspekciju kako bi provjerila je li bilo medicinskih propusta. Inspekcija je utvrdila da ozbiljnijih medicinskih propusta nije bilo. Doktor Jusup je, prema medijima, otišao na bolovanje, a mi smo obavijestili Dom zdravlja i Županiju da osiguraju skrb pacijentima koji su bili upisani kod njega”, rekao je Kujundžić.

“Ministarstvo nije otkrilo medicinske propuste, ustanovilo je ono što i HZZO, da nema medicinsku sestru”, dodao je.

Na komentar da se za probleme u Obrovcu znalo već dugo, ali se ništa nije poduzelo, ministar je rekao da mu je “žao što ti koji su znali nisu prije obavijestili Ministarstvo”.

“Čim smo dobili prvi dopis, poslali smo inspekciju”, rekao je Kujundžić.

HZZO je raskinuo ugovor s doktorom Jusupom sa sutrašnjim datumom (30. travnja) te će morati naći novog liječnika.

“Nažalost, u takvim je mjestima problem naći liječnika, no to će biti riješeno preraspodjelom. U formalno-pravnom smislu, Jusup može nastaviti kao liječnik, no može li u zdravstvenom, to će neka druga tijela procijeniti”, rekao je Kujundžić.

Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva priopćilo je u petak kako su o slučaju specijalističke ordinacije obiteljske medicine Gorana Jusupa iz Obrovca, nakon pritužbe pacijenata, obavijestili HZZO, s obzirom na to da je riječ o njihovu ugovornom subjektu, kao i Hrvatsku liječničku komoru, u čijoj je nadležnosti izdavanje i oduzimanje dozvole za rad, te su u Obrovac poslali zdravstvenu inspekciju.

Povod tome je prilog objavljen u četvrtak u emisiji Nove TV “Provjereno” o liječniku i ženskoj osobi koja radi u ordinaciji kao medicinska sestra bez potrebnih kvalifikacija.

U Ministarstvu su u petak istaknuli kako je HZZO dva puta obavio kontrolu izvršavanja ugovornih obveza u ordinaciji u Obrovcu. Nakon prve kontrole u studenome 2018. utvrđene su nepravilnosti te je izrečena mjera kako bi se one ispravile.

U ponovljenoj kontroli u siječnju ove godine HZZO je utvrdio kako ugovorni subjekt nije ispravio nepravilnosti te je pokrenuo postupak raskida ugovora s 30. travnja 2019. godine, stoji u priopćenju.