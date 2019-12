NISU NI ZUCNULI! Pogledajte kolike plaće primaju zastupnici koji nisu rekli NITI JEDNU RIJEČ!

Autor: S.V.

Analiza aktivnosti saborskih zastupnika kojima se zabavljamo koncem svake godine, ni ovoga puta nije donijela neka posebna iznenađenja.

Bilo je onih koji su svojim javljanjima “prevršili svaku mjeru”, pa smo za zastupnike poput Mire Bulja ili Gordana Marasa stekli dojam da spavaju u saborskim klupama i pitali se odlaze li uopće kući, dok smo se za neke ozbiljno zabrinuli i pitali jesu li uopće živi.

Ni riječi nisu zucnuli Branimir Glavaš (HDSSB), Milanka Opačić (Bandićeva SRiS), Dražen Barišić (HDZ) i Darinko Dumbović (Reformisti).

Pa, krenimo redom s analiziranjem ovih “četvero jahača apokalipse” i ocijenimo jesu li svojom šutnjom zaslužili plaće koje im se, jasno, slijevaju iz džepova hrvatskih građana:

Za njih je šutnja zlato. Doslovno.

Branimir Glavaš (HDSSB): Čovjek koji se probudio pred sam kraj godine i to kako bi podržao Zorana Milanovića kao predsjedničkog kandidata, za svoje je nijemo sudjelovanje u Saboru plaćen sa 22 000 kuna mjesečno (bruto).

Milanka Opačić (Bandić SRiS): Političarka za koju smo odlaskom iz SDP-a pomislili da je potpuno nestala s političke scene. No, nije. Prelaskom u Bandićevu stranku, Milanka se, obzirom da nije progovorila niti riječi, očigledno zavjetovala na šutnju. Za ovaj zavjet, plaćamo je 28 607 kuna mjesečno (bruto).

Darinko Dumbović (Reformisti): Jasno se odupro hrvatskim braniteljima koji su htjeli zabraniti “ojkače”, no to je učinio kao petrinjski gradonačelnik. Kao saborski zastupnik nije učinio ništa, no na njegov račun svejedno je “sjelo” 29 730 kuna (bruto)!

Dražen Barišić (HDZ): Velikogoričkog gradonačelnika smo mogli čuti samo kad je promucao neko čudno opravdanje za svoju suprugu koja je vozila Mercedesa neprijavljenog u imovinskoj kartici. I to je sve. Ovaj šutljivi saborski zastupnik, za svoj “tihi doprinos” hrvatskoj politici, nagrađen je sa 24 400 kuna (bruto).