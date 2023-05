NISTE NI SVJESNI KOLIKO JE TO OPASNO! Kaos zbog Plenkovića i Milanovića: Što se prešućuje? Situacija je izmakla kontroli!

Autor: Iva Međugorac

Prvo izvješće o obrani za 2020. i 2021.godinu pred saborske zastupnike stiglo je na sjednici održanoj 21.travnja ove godine, odnosno s ogromnim kašnjenjem koje je potvrdio i sami ministar Mario Banožić koji je po ustaljenoj praksi i oko ove važne teme ušao u sukob s predsjednikom Milanovićem, koji se doduše u posljednje vrijeme uglavnom obraća premijeru Plenkoviću zaobilazeći ministre koji ionako pored Plenkovića ispadaju kao sporedni likovi. No, oni koji su upućeni u obranu i teme koje se obrane odnose kažu da je ova priča koja se svela na novi serijal uvreda između Banskih dvora i Pantovčaka daleko složenija i ozbiljnija od onoga što se u medijima može iščitati.

Tema se nije smjela svesti na prepucavanja

”Nedopustivo je da se ova tema svela na sukobe između Plenkovića i Milanovića, oni kao da svu svoju nesposobnost i propuste prikrivaju međusobnim prepucavanjima. Ovo je za hrvatsku obranu vrlo bitna tema, posebno kada vidite što se događa u Ukrajini i kada se osvrnete na stanje u regiji”, smatra naš sugovornik te kaže da Milanović i Plenković svojim sukobima gase funkcionalnost ionako upitno funkcionalnih državnih institucija.

”Ovo što se dogodilo s izvješćem o obrani je grubo gaženje Ustava i zakona, a HDZ-ovci koriste svoje pozicije da bi zaobišli Milanovića koji se s time ne miri. Situacija je izmakla kontroli to je vidljivo na svakom koraku, u Hrvatskoj danas zbog njihovih konlikata nemamo ujednačeno vanjsku politiku, nisu popunjeni deseci veleposlaničkih pozicija, a osim toga ne postoje ni smjernice za rad tajnih službi pa sada na sve to ovaj slučaj s obranom. Građani možda nisu ni svjesni koliko je to opasno, i to im se po svemu sudeći prešućuje i to orkestrirano preko sukoba u političkom vrhu”, smatra naš sugovornik.





Milanović pak smatra kako je Izvješće o obrani za 2021. upućeno u Sabor na nezakonit način te je po njemu ujedno puno propusta i neistina, ali i falsificira činjenice. I bez ovih detalja koji su u javni prostor stigli iz Ureda predsjednika jasno je da je situacija u oružanim snagama u najmanju ruku kompleksna, djelomice doista i radi dugotrajnih poljuljanih odnosa između ministra Banožića i vrhovno zapovjednika Zorana Milanovića.

Tko je u pravu?

Teško je međutim u ovom posljednjem konfliktu između Milanovića i Banožića razlučiti tko je u pravu djelomice i zbog proturječnih odredbi Zakona o obrani. Kada je riječ o slanju izvješća, ranija praksa ministara doista jest bila da se oni šalju na uvid predsjednicima, no Banožić smatra kako je to bila stvar pristojnosti, ali ne i obveza, a on je pak na svoju ruku odlučio da kada je Milanović u pitanju nema namjeru biti pristojan. Ako se pita našeg sugovornika rješenje za ovu situaciju mora pronaći Vlada odnosno premijer Plenković koji bi se trebao pozabaviti Zakonom o obrani i odlučiti kome će se prepustiti sve ovlasti nad Oružanim snagama koje se odnose na zapovijedanja do brige od materijalnih resursa.

”Neka se dogovore oko toga hoće li ovlasti preuzeti Vlada ili predsjednik, nama u oružanim snagama je svejedno, u interesu nam je samo da se taj košmar riješi jer ovako više ne može i ne ide. Ne očekujemo da će se Plenković, Banožić i Milanović uskladiti i početi dogovarati, a dok se oni svađaju naša se obrana svela na politička prepucavanja. Toga nema nigdje na kugli zemaljskoj”, smatra naš sugovornik.

Istodobno u Uredu predsjednika smatraju pa i upozoravaju kako Vlada nije tražila prethodno mišljenje predsjednika Republike na Godišnje izvješće što je prema njima suprotno obvezi iz članka 7. stavak 1. podstavka 14 Zakona o obrani prema kojem prije upućivanja Izvješća u saborsku raspravu Vlada mora tražiti mišljenje predsjednika što se uvijek do sada i činilo osobito zbog njegove ustavne uloge na području obrane i činjenice da je Predsjednik Republike ujedno i vrhovni zapovjednik OSRH. U priopćenju iz Milanovićeva ureda također je rečeno da je poražavajuće što se Godišnje izvješće za 2021.godinu podnosi s minimalno godinu dana zakašnjenja posebice zbog sigurnosne i ratne krize koja pogađa Europu i koja traje više od godinu dana.

Žestoke kritike iz Ureda predsjednika

”Budući da je Predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik OSRH redovno i neposredno izvještavan o stanju u sustavu obrane, sam sadržaj Godišnjeg izvješća ocjenjuje problematičnim i s puno propusta, štoviše, u pojedinim dijelovima neistinitim jer falsificira činjenice. U Godišnjem izvješću posve je prešućen problem sustavnog nedostatka opreme i naoružanja, iako se radi o kritičnom stanju koje može ugroziti obrambenu sposobnost OSRH. Prešućivanjem, zapravo falsificiranjem te najvažnije teme kada je riječ o stanju obrane, Vlada smišljeno dovodi u zabludu i saborske zastupnike koji bi trebali raspravljati i odlučivati o Godišnjem izvješću”, kažu u Uredu predsjednika u kojem dodaju da se u dokumentu na tendenciozan i neargumentiran način optužuje sam vrh Hrvatske vojske tvrdnjom da na Predsjednikov zahtjev za potporu donosi zapovijedi bez odluke ministra obrane i da se redovna postupanja pripadnika Oružanih snaga u prihogama vojnik svečanosti mogu protumačiti kao zlouporaba Hrvatske vojske za političke svrhe.

”Te tvrdnje odbacio je već Inspektorat obrane, čiji nalaz Vlada i Ministarstvo obrane nikada nisu željeli javno objaviti, a sada je jasno i zbog čega – kako bi mogli i dalje lažno optuživati vrh vojske, sada čak i u Saboru”, upozorio je među ostalim predsjednik dok je Banožić na saborskom odboru kazao kako je kao odgovor na novo sigurnosno okružje prepoznata važnost ulaganja u obranu. ”Hrvatska je sada, najvećim proračunom na poziciji MORH-a od 7,2 milijardi kuna, dostigla NATO smjernice o izdvajanju članica za obranu od 2 posto BDP-a, od čega 20 posto za modernizaciju i opremanje”, naveo je Banožić ističući kao najvažniju investiciju u 2021.godinu nabavu 12 borbenih aviona