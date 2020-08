NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! KREĆE VELIKA REFORMA POLICIJE: Božinović otkrio što će biti s granicama

Na prste jedne ruke moglo bi se pobrojati ljude koji uživaju posebno povjerenje premijera Andreja Plenkovića, a kada bi već to morao brojati predsjednik Vlade sasvim bi sigurno na vrh ljestvice uvrstio svojeg novog- starog ministra policije, Davora Božinovića.

U vrlo kratkom vremenskom roku Božinović se isprofilirao u ključnog operativca i stratega rukovodeći Nacionalnim stožerom s kojim posljednjih nekoliko mjeseci vodi sustavnu borbu s pandemijom koronavirusa. Ta ja borba Božinovića lansirala na vrh ljestvice najpopularnijih političara u zemlji, premda Plenkovićevo povjerenje uživa od prvih dana prošlog mandata. S njim se premijer savjetuje oko svih važnih pitanja, a nerijetko se baš njega u Vladi opisuje kao glas razuma i stabilnosti. Iako do pandemije koron virusa u HDZ-ovim redovima baš i nije bio pretjerano simpatiziran, njegovi odmjereni i staloženi javni nastupi rezultirali su uz ostalo i uspjehom na parlamentarnim izborima.

Nakon uspjeha na izborima, Plenković je Božinoviću povjerio još jedan mandat na čelu Ministarstva unutarnjih poslova, a tu ministra u novom mandatu čekaju veliki i važni zadaci. Da je tome tako potvrdio je i sam Božinović najavljujući reformu hrvatske policije, koja bi trebala zahvatiti cijeli sustav. U sklopu te nove reforme poseban naglasak stavlja se na digitalizaciju i ubrzavanje rada.

“Reforma će zahvatiti cijeli sustav. Njezini naglasci su u prvom redu korištenje fondova, digitalizacija na tragu potencijala koje je MUP dokazao i u vrijeme korona krize, a sukladno tome i ubrzavanje radnih procesa po svim linijama rada policije i izrada standardnih operativnih postupaka za rad policijskih službenika”, kazao je Božinović u razgovoru za Hinu dodajući da će se kroz reformu umrežiti postojeći sustavi s novim europskim informatičkim sustavima, koji će uz ostalo povećati unutarnju sigurnost granica. U planu je umrežavanje i modernizacija sustava civilne zaštite, a razmatra se i izrada novog zakona o civilnoj zaštiti, no Božinović ima u planu i pomlađivanje kadrova u kompletnom sustavu, uz rješavanje pitanja mirovina i otpremnina policijskim službenicima koji su ispunili uvjete za mirovinu.

”Cilj je što manje birokratizacije, korištenje suvremenih sredstava i fokusiranje službenika na rješavanje kaznenih djela, veća vidljivost policije na ulici, u kvartovima… U praksi kada policajac zaustavi nekoga tko je napravio prometni prekršaj u toj će intervenciji obaviti sav posao, uključujući i izdavanje rješenja na licu mjesta. Da bi to mogao učiniti mora biti spojen sa svim relevantnim bazama i njegov postupak će u jedinici vremena biti arhiviran pa neće biti potrebe za pisanjem prijava ili posebnih izvješća na kraju radnog dana. Sve se treba i može napraviti na mjestu postupanja”, otkrio je Božinović najavivši da bi policajci ubuduće mogli snimati svoje postupanje.

”Nakon godina bezuspješnih pokušaja u nekim ranijim mandatima donijeli smo odluku da će to biti jedan od reformskih poteza i mogu najaviti da ćemo ga u ovom mandatu implementirati. Prvenstveno je nama u interesu da se time otklone najčešće neutemeljene optužbe na policijska postupanja prema građanima ili strancima na državnoj granici, a siguran sam da će to doprinijeti dodatnoj profesionalnosti i transparentnosti policijskog rada”, konstatirao je ministar koji također najavljuje reorganizacijhu Ravnateljstva policije čime će se osnažiti policijske postaje.

”Drugim riječima naglasak će biti na operativi, a više ustrojstvene jedinice, pogotovo Ravnateljstvo, će imati zadaću nadzora i stalnog unaprjeđenja poslovnih procesa. Za to će biti potreban manji broj ljudi nego u ovom naslijeđenom sustavu koji je poprilično hibridan u smislu miješanja nadležnosti.

Jače policijske postaje moraju biti sposobne i kadrovski i materijalno riješiti najveći dio pitanja iz domene kriminaliteta na svom području. Pojednostavljeno to znači više ljudi u operativi, a manje u administrativnom dijelu policije.

I ne samo policije jer namjeravamo napraviti i reformu upravih poslova MUP-a za što će nam trebati i suradnja drugih tijela državne uprave. Prije svega Ministarstva uprave i pravosuđa kako bi se dio upravnih poslova, nakon što budu ispunjene zakonske pretpostavke i osigurani sigurnosni standardi, preusmjerio na druga tijela, prvenstveno lokalne samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima”, poručio je ministar osvrćući se i na poslove i dokumente o kojima progovara.

”Osim što proces izdavanja dokumenata treba u najvećoj mjeri digitalizirati korištenjem sustava e-građani, mislim da su iza nas vremena u kojima je MUP bio jedina institucija koja je izdavala osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole…

Spremni smo dio tog posla prepustiti tijelima lokalne samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima, kao što se vrlo uspješnim pokazalo rješavanje izdavanja prometnih dozvola u stanicama za tehnički pregled. Smatram da bi u nadležnosti MUP-a trebali ostati tek primitak u državljanstvo, dozvole za oružje te reguliranje boravka stranih državljana”, naveo je Božinović dotičući se i teme zaštite granice.

”S obzirom na kretanje migracija opremanje granice će godinama biti jedan od prioriteta hrvatske policije, ali i cijele EU. Tako da ćemo dodatno ojačati tehničku zaštitu granica i tu računamo na značajna sredstva koja ćemo povući iz EU fondova.

Prošli mandat je napravljena prekretnica po pitanju opremanja policije gdje smo se, kada je u pitanju osnovna policijska oprema, ali i tehnička opremljenost, u najvećoj mjeri oslonili na EU fondove. U policiju je uloženo više sredstava nego cijelo desetljeće ranije, a dio novca se slio i u hrvatske tvrtke koje proizvode dio opreme. Mogu slobodno reći da je ovaj sastav MUP-a od prvog dana imao jasnu viziju o važnosti EU fondova. Tako smo se organizirali i rezultati su vidljivi, a plan za novi mandat je sve to pojačati.

Iz tri fonda na koja možemo aplicirati od 2021. do 2024. na raspolaganju će biti 250 milijuna eura, a već 2023. će se razmatrati koliko novaca će se državama članicama raspodijeliti od 2024. do 2027. godine. U teoriji to znači da bismo mogli dobiti pola milijarde eura što će ovisiti o iskoristivosti prvih 250 milijuna u prvoj polovici sljedećeg Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a.

Zato smo već ovoga tjedna održali prvi sastanak radne skupine za izradu nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a čime smo zapravo krenuli u reformu našeg sustava, s namjerom povećanja njegove efikasnosti i funkcionalnosti rada svih ustrojstvenih jedinica”, rekao je uz ostalo Božinović.