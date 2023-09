Ništa s Karamarkom nije slučajno: Kandidirat će se na predsjedničkim izborima?

Autor: Iva Međugorac

O tom, po tom još ćemo razgovarati- tim je riječima komentirajući svoj mogući povrata u politiku na novinarsko pitanje prije nešto više od godinu dana u razgovoru za N1 odgovorio bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, o čijem se povratku u političku arenu svako malo progovara. Ni jedna od tih govorancija za sada se nije pokazala kao istinita pa se Karamarko od odlaska iz politike do sada nije pojavio na niti jednim izborima pa ni na onim unutarstranačkim premda se govorilo kako je zakupio dvoranu u Sesvetama iz koje je trebao krenuti u sraz s aktualnim predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem.

Karamarko razmišlja o Domoljubnom savezu?

Procijenio je tada Karamarko dosta mudro da ne treba trčati pred rudo pa je za razliku od ostalih perjanica desnog krila HDZ-a uspio zadržati dostojanstvo pa i svojevrstan legitimitet. Moguće je da je i to razlog radi kojega se uoči superizborne godine i u Nacionalu počela spominjati mogućnost Karamarkova povratka u politiku.

Tvrdi se kako bi Karamarko trebao oformiti vlastitu nezavisnu listu koju misli nazvati Domoljubni savez. S tom bi listom navodno trebao nastupati na parlamentarnim izborima, a oko sebe bi prema tom scenariju trebao okupiti zvučna imena s desne scene. Preduvjet za ovakvo što jest izlazak iz HDZ-a, a mišljenja na ovu temu u Karamarkovom krugu pa i u samom HDZ-u su podijeljena.





Dok jedni tvrde da Karamarko neće solirati i napuštati stranku, drugi tvrde da bi na ovaj način Karamarko mogao pomoći Plenkoviću čija stranka ima problema s koalicijskim potencijalom pa bi im stoga Karamarkova lista dobro došla za pridobivanje desnog biračkog tijela, nakon čega bi Plenkovićeva ekipa iz HDZ-a Karamarkovom timu mogla pobuditi suradnju. Zašto bi Plenković to radio kada desno biračko tijelo može privući i sa Karamarkom na nekoj od HDZ-ovih izbornih listi, pitanje je na koje za sada u vladajućim redovima nemaju odgovora.

Nije nemoguće da se kandidira za predsjednika

Dio onih bliskih Karamarku kaže pak kako bi za njega bilo najbolje da se kandidira na predsjedničkim izborima, a postoje i teze kako sami Karamarko najozbiljnije razmatra upravo tu opciju, što bi opet bilo u jednu ruku hrabro budući da su vrlo male šanse da bilo tko na idućim predsjedničkim izborima ugrozi aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, najpopularnijeg političara u državi, koji će definitivno biti tvrd orah za sve one koji mu se u toj kampanji suprotstave.

Ipak nekolicina onih koji zagovaraju Karamarkovu kandidaturu na predsjedničkim izborima nije bez argumenata pa tako kažu kako je Karamarko jedini političar koji je do sada pobjeđivao Milanovića. Navodno je preduvjet za Karamarkovu kandidaturu na predsjedničkim izborima Plenkovićev odlazak sa čela HDZ-a, no ne radi se o nikakvim rušilačkim planovima već o scenariju koji se konstantno veže uz aktualnog premijera, a prema kojemu bi on nakon parlamentarnih izbora napustio domaću politiku i okrenuo se svojoj briselskoj karijeri.

U kontekstu Karamarkove predsjedničke kandidature spominje se i to da je on u veljači sudjelovao na Molitvenom doručku u Washingtonu na kojem je uz ostalo nazočio i američki predsjednik Joe Biden. Pored toga tijekom dvodnevnog posjeta Sjedinjenim Državama Karamarko se sastao sa potpredsjednikom zaklade The Heritage Foundation Jamesom Jayem Caranafon koji je sudjelovao u tranzicijskom timu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodno se Carafano s Karamarkom susreće još od 2017-te, a to prema tvrdnjama djela HDZ-ovaca sklonih njegovom povratku u politiku nije puka slučajnost.

U svakom slučaju Karamarko je kada je politika u pitanju na čekanju još od ljeta 2016-te godine, a kada se o njemu govori treba imati na umu i to da je zagrebački Upravni sud još tijekom veljače 2021. godine poništio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa RH zbog koje je Karamarko napustio politiku.

Godina koja je pred nama jest superizborna pa nas osim redovnih parlamentarnih izbora očekuju i oni za Europski parlament, a u prosincu se pak održava prvi krug predsjedničkih izbora. Do tada su sve opcije moguće i otvorene pa stoga ne treba otpisati ni mogućnost Karamarkova povratka u politiku, mada se on u posljednje vrijeme oglašava uglavnom preko svojeg fejs profila gdje još uvijek ima vojsku pristaša i pratitelja pa i onih iz HDZ-ovih redova u kojima još uvijek postoji dio nezadovoljnika Plenkovićevim i njegovim upravljanjem vladajućom strankom što zbog centrističke politike koju provodi, a što zbog Plenkovićeve suradnje sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem.