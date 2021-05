Ništa od rada klubova, na vjenčanje će se odlučiti samo oni najuporniji: Čeka ih cijelo čudo birokracije, čak i privole gostiju

Autor: Dnevno

Zbog sve povoljnije epidemiološke slike u Hrvatskoj od petka popuštaju mjere. Raste i broj cijepljenih – zaključno s jučerašnjim danom cijepljena je 1.608.291 osoba, od toga 411.127 s obje doze. Mnogi se tako nadaju kako ćemo se koliko-toliko vratiti u normalu.

Pravila za vjenčanja

Naravno, mnogi parovi morali su odgoditi svoja vjenčanja zbog korone, pa se odmah postavilo pitanje kakva će pravila biti za svadbe, odnosno hoće li sad moći proslaviti svoj najvažniji dan.

Na svadbama će moći biti najviše 120 gostiju i to onih koji su cijepljeni, preboljeli koronavirus ili imaju negativan test.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš zaključio je kako će se na organizaciju svadbe pod ovim uvjetima odlučiti samo uporni, hrabri i oni koji se pod svaku cijenu žele vječati, s obzirom da je samo 12 posto cijepljenih, a tu je i brdo birokracije. O svemu je razgovarao je s Juricom Protićem iz Nezavisne udruge ugostitelja. Kaže kako su za ovaj vikend svadbe otkazane, ali da ima zainteresiranih za idući.

“Nismo zadovoljni s ovom odlukom, ovo je za nas Pirova pobjeda. S jedne strane pozitivno je to što smo napokon dočekali tu relaksaciju koju smo svi iščekivali, ali pod ovim uvjetima je vrlo upitno koliko će se vjenčanja uopće održati. Velika većina gostiju će se morati testirati, što je ozbiljan i financijski i logistički trošak, ne samo za njih nego i za naše djelatnike jer većina nije preboljela COVID i cijepljena je samo jednom dozom. Mi smo za to da se besplatno testiraju naši zaposlenici ili da se nose maske, a za goste brzo antigensko testiranje na licu mjesta”, kaže Protić.

Mladenci će, prema novim pravilima, vjenčanje morati prijaviti najmanje pet dana prije, ispuniti tablice u kojima će biti popis svih gostiju kao i status svih njih – jesu li cijepljeni, testirani ili su preboljeli COVID, a potrebne su i privole svih njih.

Protić kaže kako je vrlo nejasno tko će te popis kontrolirati kao i tko će ih prikupljati. “Puno je neujednačenosti, svi smo zbunjeni, želimo svi biti jednaki i raditi ono što najbolje znamo, ugošćivati ljude”, poručuje.

Javna okupljanja, prijevoz, pogrebi i mise, sajmovi

Na javnim okupljanjima moći će biti 100 ljudi i to do 23 sata. Do tada smiju raditi i ugostiteljski objekti. Rad je unutar objekta dopušten samo onima koji poslužuju hranu. U javnom prijevozu više se neće brojiti putnici, ali maske ostaju.









Na pogrebima – bez ograničenja, u crkvama – po veličini prostora. Dopuštaju se sajmovi na otvorenom te plesne škole i radionice u zatvorenom.