NIŠTA OD ‘OJKANJA’ U PETRINJI! Sudionici odustali zbog straha od branitelja…

Autor: S.V.

Srpsko kulturno-umjetničko društvo „Prosvjeta“ Zagreb poslalo je priopćenje kojim objavljuju kako je 3.Festival ojkača, koji je trebao biti održan 25.kolovoza u Petrinji, odgođen za studeni ove godine.

“Na 3.Festivalu ojkača je trebalo nastupiti 13 grupa, a odmah nakon prvih tiskovnih konferencija braniteljskih udruga i zahtjevima za odgodom Festivala, svoj dolazak na Festival ojkača otkazale su dvije grupe iz Srbije, a potom je svoj dolazak otkazalo i 10 grupa iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Zbog toga smo primorani odgoditi održavanje 3. Festivala ojkača u Petrinji u subotu 25.kolovoza 2018.godine za drugi, novi termin i to početkom studenoga ove godine. U velikoj većini ljudi su uplašeni i ne usude se doći u Petrinju na 3.Festival ojkače, a ni oni koji žive u samom gradu, da ne bi imali neugodnosti. Oni imaju informaciju da je 3. Festival ojkače u Petrinji zabranjen, od Koordinacije udruga proisteklih iz domovinskog rata i i političkih stranaka desno orijentiranih HSP-a i ostalih njima sličnih iz Petrinje. Nastojali smo ih razuvjeriti, ali strah i nesigurnost je prisutna i dalje“, dodaje Vilus u priopćenju. Zbog svega navedenog dodaje kako su primorani odgoditi Festival ojkače u Petrinji za neki novi termin i to najvjerojatnije početkom studenoga ove godine”, stoji u priopćenju u kojem su objašnjena njihova prijašnja iskustva.

“Zahvaljujući velikom entuzijazmu i ljubavi za očuvanjem tradicije i običaja srpskog naroda na prostorima Banije, Korduna, Like, Dalmacije i Sjeverozapadne Bosne – Potkozarja i navedenim stručnim istraživanjima etnomuzikologa iz Republike Srbije, u većini potomaka ovih naših krajiških područja, rodila se ideja rađanja organizacije Festivala ojkače u Petrinji, za čiju realizaciju su poticajna financijska sredstva omogućili: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Centar za etnomuzikološke delatnosti iz Beograda, Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Grad Petrinja i Sisačko-moslavačka županija, a organizatori su SKD „Prosvjeta“ Zagreb, Pododbor Petrinja. Do sada su organizirana dva Festivala i to 2015. i 2016.godine U 2017. godini Festival nije održan.

Dva sata prije održavanja 1. Festivala, Koordinacija udruga proisteklih i domovinskog rata Petrinje, protestirali su kod tadašnje zamjenice gradonačelnika, Svjetlane Lazić, da otkažemo šetnju kroz park, da se ne pojavljujemo u povorci. Za vrijeme priprema i održavanja prva dva Festivala organizatori i izvođači programa, doživljavali su niz prijetnji, kao i pritisaka na izvođače i javnost tko i kada smije odnosno ne smije pjevati; to su provokacije, vrijeđanja, pokušaj omalovažavanja, ružnih psovki upućenih izvođačima, zastrašivanja, ometanja izvođenja programa, čak i uništavanja imovine izvođača, tj, kamenovanje i razbijanje automobila sudionika na 2. Festivalu iz BiH. Policiju taj sudionik nije obavještavao zbog straha, nastalu štetu sam je snosio.

Na 1. Festivalu ojkače sudjelovalo je 20 sudionika; pjevačkih, folklornih i glazbenih grupa. Već na 2. Festivalu, broj grupa i izvođača se smanjuje na 15, ne dolaze 2 grupe iz Bosne i Hercegovine, 2 grupe iz Republike Srbije, i odustaje 1 KUD u kojem je bila dječja folklorna sekcija, za revijalni dio; zbog provokacija i događanja prije i na samoj manifestaciji koja se odvijala u POU Hrvatskom domu“, stoji u priopćenju koje potpisuje Mara Vilus.