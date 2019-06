NIŠTA OD MILANOVIĆA? SDP se lomi! Tko bi doista mogao biti njihov napadač na Kolindu?

Autor: Iva Međugorac

Iako su rezultati europskih izbora SDP-u donijeli spokoj, a šefu te stranke osigurali mir, izgleda da je to stanje bilo tek zatišje pred buru, naime, u najvećoj oporbenoj stranci ponovno je, doduše diskretnije no inače zaiskrilo. Ovoga puta uzrok sukoba i polemika leži u izboru adekvatnog predsjedničkog kandidata koji bi mogao ugroziti aktualnu šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović, a pomalo očekivano, kamen spoticanja SDP-ovcima predstavlja njihov nekadašnji šef Zoran Milanović, čije se ime u kontekstu kandidature za predsjednika mjesecima provlači javnim prostorom. No, Bernardić koji se nedavno prisno grlio sa bivšim šefom Zokijem sada je odlučio prelomuiti, naime, ono što se od Milanovića zapravo očekuje jest da se izjasni. Ako doista ima namjeru kandidirati se kao predsjednički kandidat SDP-a mora to javno obznaniti, ali i zatražiti stranačku potporu te kolegama predstaviti program, ali i tim suradnika, jer u suprotnom stvara se konfuzija.

Dio SDP-ovaca drži da Milanovića ne bi trebali moliti da se uključi u kampanju te mu na taj način podilaziti, kao što to posljednjih tjedana čine njegovi nekadašnji suradnici i ministri. Stranačko rukovodstvo na to ne misli pristati. Upravo zbog Milanovićeve neodlučnosti, i nejasnog stava u SDP-u razmatraju i druge opcije koje su im na raspolaganju, jer su svjesni kako zapravo nemaju previše vremena za mozganja pa nije nemoguće da partijske boje na predsjedničkim izborima pokuša obraniti bivši predsjednik Josipović, ali i Tonino Picula. Josipović ambicije za još jedan mandat nikada nije krio, pa ponudu da opet bude kandidat Partije vrlo vjerojatno ne bi ni odbio, s druge strane situacija s Piculom je nezahvalna, jer premda je osvojio solidan broj preferencijalnih glasova EU izbori pokazali su da je u usporedbi s prošlim izborima podbacio te je pitanje ima li on uopće snagu i političku moć konkurirati predsjednici Grabar-Kitarović. zanimljivo je kako jedan dio SDP-ovaca drži da nitko od ovih potencijalnih kandidata uopće nema šanse protiv predsjednice, pa se tako predlaže neka nepristrana osoba, koja bi bila i svojevrsno osvježenje na lijevoj sceni, na kojoj se talasa mnoštvo izlizanih likova. Tko bi taj netko mogao biti nije poznato, ali nije nemoguće da SDP izvuče iz arhive nekoga, kao što je svojevremeno izvukao i Josipovića.