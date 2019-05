NIŠTA NIJE SLUČAJNO! Plenković je doveden da uništi HDZ! Jeziva teorija širi se vladajućom strankom

Situacija na koju su do nedjelje gledali s podsmijehom vireći u SDP-ovo konfuzno i posvađano dvorište, doslovno je preko noći zadesila članstvo vladajuće stranke. Rezultati europskih izbora, daleko su ispod očekivanja, četiri osvojena mandata najskuplje bi pak mogao platiti prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković, koji je premijersku karijeru gradio samouvjereno i nedodirljivo, eliminirajući s puta sve potencijalne protivnike. Profilirao se tako u pravog lidera, ali izgleda da je to bilo tek liderstvo na prvu, već na drugu jasno je da je stranka živo tijelo koje ne može funkcionirati ukoliko mu nisu svi organi u funkciji, a Plenković je tijekom mandata na čelu HDz-a štiteći sebe eliminirao ključno tijelo, ono konzervativno, koje je ugušio, a bez konzervativnog dijela HDZ stoji ovako kako stoji. Ne samo da je osvojio četiri mandata, Plenković je i stranački rejting spustio na najniže grane u povijesti, ali ni to mu očigledno nije dovoljno da shvati kako je u krivu. Plenković je pao na ispitu ne samo kao osoba koja je izgubila izbore, već je pao i kao političar koji nema manire i kojemu nedostaje samokritika.

Svjesni su toga i u vladajućoj stranci, u kojoj počinje era prebjega, a oni koji su Plenkoviću do nedjelje čuvali leđa, sada polako, ali sigurno traže krilo koje će ih postepeno prigrliti i održati na vrhu.”Plenković se pogubio. Za poraz na izborima krivi lokalne šefove ogranaka, to su gluposti, on je jedina odgovorna osoba, jer je osobno sastavljao liste i na njih postavio ljude koji HDZ-ovce nisu motivirali za izlazak na birališta”, prepričava naš izvor iz vladajuće stranke, dodajući da premijer ni dan nakon poraza nije popustio. Na stranačkom Predsjedništvu povišenim je tonom prozvao članove Predsjedništva i Nacionalnog vijeća. ”Tvrdio je da teren nije dobro odrađen, obrušio se na medije, na napade s desnice, a prozivao je i one članove koji ne staju u njegovu obranu. Bio je strašno nervozan, zapravo ga nikad nismo takvim vidjeli, sada su mu svi krivi osim njega. to tako u politici ne ide, pokazao se kao potpuni amater”, tvrdi nadalje naš sugovornik iz HDZ-a napominjući da je potpuno suluda teorija koju je u javnost iznio stranački analitičar Robert Kopal govoreći o crnom labudu. ”Ma dajte, pa ljudi nam se smiju. Kakav crni labud, Kopal je također nedovoljno kritičan, i on je odgovoran za poraz na izborima. Nije dobro odradio svoj posao, i na žalost nije mu prvi put. Sjetite se izbora u Lici, je li i na njima crni labud uzimao glasove”, pita se naš iznervirani sugovornik.

A mnoga pitanja morati će se uskoro postaviti i javno jer europski izbori prvi su veliki poraz vladajuće stranke otkako njom ravna Plenković, nedjeljni rezultat najgori je u povijesti stranke. ”Počeli smo sumnjati da ovo nije slučajno, je li Plenković doveden da nas uništi ili da s nama upravlja na valjan način? Ne treba zaboraviti da je on surađivao s Vesnom Pusić i Josipovićem”, skeptični su u vladajućim redovima, iz kojih podsjećaju kako ovakav potop nisu doživjeli ni na izborima nakon Tuđmanove smrti kada je stranka bila u posve konfuznom stanju. I tada je HDZ dobio preko 30 posto, iako je državom zavladala Račanova vlada. Katastrofu ovog tipa nisu doživjeli niti kada je Sanader završio u zatvoru ostavljajući stranci optućbe za korupciju. ”Ovo je strašno loš rezultat, i ne možemo dopustiit da na tome ostane. Plenković mora odgovarati inače će uslijediti katastrofa na parlamentarnim iozborima, nije problem samo u ovim brojkama, pitanje je što nosi sutra, prema ovome što vidimo nije dobro, mogla bi nas stići SDP-ova sudbina”, zaključuje naš zabrinuti suguvornik.