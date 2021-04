‘NISMO REKETARILI, SMJEŠTAJU MI, IPAK SE DOGODILA GREŠKA’ HDZ-ovac ulovljen s prstima u pekmezu, DORH mu puše za vratom

Autor: Dnevno

HDZ-ov načelnik Baške Vode, Josko Roščić, navodno je prije sedam godina uknjižio svoju općinu Bašku Vodu preko dijela pomorskog dobra na jednoj od atraktivnijih tamošnjih plaža, a Večernji list piše kako je zahvaljujući tome ugostiteljima koji na spornoj površini drže ugostiteljske objekte prestao izdavati koncesijska odobrenja, te im počeo slati trostruko veće račune i to temeljem ugovora o zakupu općinske površine.

Prema neslužbenim procjenama, to bi značilo da je građane protupravnim ugovorima o zakupu javne površine oštetio za više od 2 i pol milijuna kuna.

Geodetskim elaboratom pripojeno 394 kvadrata obližnje obale

Naime, sve je krenulo 2014. godine kad je Roščić temeljem elaborata, zajedno sa suradnicima geodetskoj tvrtki dao nalog da katastarsku izmjeru napravi tako da nerazvrstanoj cesti u vlasništvu općine pripoji 394 kvadrata obližnje obale, plaže duge 700 metara na kojoj rade ugostitelji.

Roščić se poziva na Zakon o cestama koji u jednom dijelu omogućuje jedinicama lokalne samouprave da se zbog infrastrukturnih projekata uknjiže na one čestice zemlje koje neposredno graniče s prometnicom zbog izgradnje ugibališta, parkirališta i sl., no Večernji naglašava kako taj zakon ni u jednoj svojoj odredbi ne dozvoljava zadiranje u pomorsko dobro.

Vlasnici kioska i ugostitelji plaćaju trostruko više

Tako su prije izrade elaborata vlasnici kioska plaćali između 7 i 8 tisuća kuna godišnje, a sada plaćaju otprilike 25 tisuća kuna, do su kafići po kvadratu za svoje terase prije plaćali 600 kuna, a sada plaćaju 900 kuna.









Roščić je najprije novinarima tvrdio je da sve riješeno, te prije nego je poklopio slušalicu, dodao: “Pretpostavljam da vas je na mene nahuškao gospodin koji je od mene izgubio na unutarstranačkim izborima u Baškoj Vodi. Sad idu lokalni izbori pa mi pokušavaju izvaditi nešto prljavog rublja”, i poklopio slušalicu.

Dogodila se greška i izradi je novi elaborat

Međutim, priča se ubrzo promijenila, te je u drugom razgovoru Roščić kazao kako se dogodila greška koja će biti ispravljena.

O optužbama koje stižu od strane ugostitelja komentirao je: “Ma nismo vam mi u Baškoj Vodi nikad nikoga reketarili. Od tog novca kojeg mi sada dobijemo uređujemo plaže i tako dalje… Nekad smo imali manje iznose jer smo izdavali koncesijska odobrenja, a sad su iznosi veći, ali o tome morate pitati općinsko vijeće. To je tijelo donijelo odluku. To što moja stranka ima većinu nema nikakve veze”, te dodao: “Ja već pretpostavljam tko se buni. Godinama smještaju meni i mojoj obitelji”, kazao je.









Naručen novi elaborat nije zapravo naručen

Nakon razgovora s njim kontaktiran je i katastar u Makarskoj, gdje je voditelj Branko Vujatović izjavio kako nema sumnje da je došlo do greške, kako mu je upravo Roščić nedavno rekao da će to biti ispravljeno i da je naručen novi elaborati. No, novinari su daljnjim provjeravam ustvrdili kako tvrtka koju je naveo Vujatović ne zna ništa o navodno naručenim elaboratima, koji bi uz to stanje spornog dijela trebalo biti vraćeno u prvotno stanje.

Čeka se potez DORH-a

O cijelom slučaju, doznaje Večernji, obaviješten je i DORH u Zagrebu, a u neslužbenom razgovoru sa splitskim DORH-om rečeno je kako će postupati po službenoj dužnosti ako nakon objave ovog straživanja i konkretnih dokaza steknu procjenu u postojanje nekog kaznenog djela.