NISAM SAM! PENAVA OPET PROVOCIRA PLENKOVIĆA: Sad je otkrio sve svoje namjere

Autor: Dnevno

Vukovarski gradonačelnik Ivana Penava ponovio je u četvrtak kako će se na nadolazećim unutarstranačkim izborima u HDZ-u kandidirati za višu poziciju, uz opasku da stranke ne ide u dobrom smjeru.

“Uvriježeno je u nas da se ime i ego stavlja u prvi plan, no najvažniji su smjer stranke, pravac, odrednice, prepoznatljivost, vrijednosti. Sigurno ću ići prema gore, staviti se na raspolaganje i ići prema toj poziciji, ali nikada sam, jedan čovjek ne čini stranku. Potrebno je sjesti za stol, dogovoriti načine funkcioniranja, smjerove, a nakon tih razgovora ćemo biti pametniji”, rekao je Penava nakon obilaska Službe civilne zaštite ponovivši kako nije zadovoljan smjerom kojim ide stranka, no dodao je i kako malo tko može biti zadovoljan nakon slabih rezultata na europskih izbora iuza kojih je svima postala poznata sintagma crnih labudova, koji su donijeli nove podjele unutar HDZ-a, a time i doveli do gubitka izbora.

“To su vrlo ozbiljne stvari preko kojih nitko racionalan ne može prijeći i zaključiti da je to dobro i da je to dobar smjer”, drži Penava koji smatra kako je ranije trebalo shvatiti signale i poruke da nešto u stranci nije dobro. HDZ je platio cijenu toga te je pred strankom period kada će se te poruke prihvatiti i dovesti od određenih promjena s ciljem pripreme za parlamentarne izbore.

“Usudio bih se reći, na strateškoj razini, shvatiti poruke naroda da smjer kojim HDZ ide nije dobar i da ga treba pod hitno mijenjati ako se hoćemo nastaviti zvati državotvornom i najjačom strankom u Hrvatskoj”, poručio je Penava osvrćući se i na Miru Kovača te Davora Ivu Stiera. Po njemu, svatko treba dobiti priliku da se na izborima ocijeni njegove rezultate.

“Kada se u određenom trenutku pokaže da pravac nije bio dobar, a ljudi smo i svi griješimo, da dolaze sankcije pogrešnih prosudbi i odluka, onda je jasno da mora doći do promjene bez obzira na ime i prezime, jer je na koncu najvažnija korist koju ste ostvarili za državu, hrvatski narod i sve građane koji žive u Hrvatskoj”, naglasio je uz opasku da je samo javnost meritum.

“HDZ ima svoju svrhu, HDZ nije sam sebi svrha. Mislim da nijedan HDZ-ovac ne može biti zadovoljan s aktualnom situacijom, svjedočimo kako su nam sela prazna, kako smo u totalnoj regresiji i od toga treba krenuti“, poručio je vukovarski gradonačelnik naglašavajući kako stranka ne bi trebala biti okrenuta sebi već širim društvenim ciljevima radi kojih je i osnovana. Razmišljanje Karla Resslera za njega je zdravo. ”Zašto bi bilo tko imao bjanko potporu, pogotovo u sferi političkog, javnog djelovanja”, konstatirao je Ivan Penava.