NINČEVIĆ-LESANDRIĆ ‘OPRALA’ KUJUNDŽIĆA: ‘Ne vrijeđajte me! Prošla sam kiretažu bez anestezije!’

Autor: Hina

Saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević-Lesandrić u četvrtak je u Saboru ustvrdila da jest govorila istinu kao i tisuće žena koje su bez anestezije prošle kiretažu i poručila kako je vrijeđa ministrova tvrdnja da je govorila neistinu.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić danas je za N1 televiziju kazao da „u konkretnom slučaju u Splitu nije bilo nikakvih propusta. “Mislim da je gospođa radila neprimjereno za saborsku zastupnicu – govorila je neistinu“, rekao je Kujundžić.

„Naravno da govorim istinu i ja i, nažalost, tisuće žena koje su sve ovo prošle. U izjavi ministra zdravstva Milana Kujundžića tužno je i žalosno da naglašava da saborska zastupnica govori neistinu, a zapravo bi trebalo biti da pacijentica govori istinu, kao i sve ostale pacijentice. Ja sam, na žalost, kao i sve ove žene koje su se javile, kao pacijent prošla takvu traumu i jedino zbog čega javno govorim je da to zaustavim“, uzvratila je na ministrove tvrdnje.

„Ovo se ne smije dovoditi u politički kontekst niti ovo ikada smije biti politička priča jer je ovo životno iskustvo stotine tisuća žena. Jednostavno, treba prestati s takvim tretmanom“, poručila je.

Na pitanje je li očekivala drugačije rješenje inspekcije Ministarstva zdravstva, odgovorila je da su joj svi govorili da ne treba očekivati nikakvo drugačije rješenje jer da će sve biti po pravilima struke, da su to već prošli i da se ne trebam nadati ničem drugom.

„Iskreno, dijelom sam očekivala da će biti drugačije rješenje, barem da se priznaju pogreške na kojima će se raditi i popraviti. Oni jesu u svom nalazu naveli nekoliko mjera što dokazuje da vide pogreške. Sama činjenica da osobi koja je to prošla kažete da govori neistinu, znate li koliko to vrijeđa tu osobu? Mene svaki put kad to pročitam jednostavno pogodi kada kažu da lažem nešto što sam prošla, a to je toliko bolno i obilježi te za cijeli život, i još samo treba da vam netko uporno govori da to nije istina“, kazala je Ninčević-Lesandrić.