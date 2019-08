Nikada bolji odgovor Štromara na provokacije? Evo što je poručio Bandiću nakon današnje izjave

Autor: I.Br.

Na relaciji Milan Bandić – Predrag Štromar ponovo je zaiskrilo, i to nakon današnje izjave zagrebačkog gradonačelnika, u kojoj je kazao kako “ne razmišlja o ministru Štromaru, bolje je da on razmišlja o gradonačelniku jer svi su ministri zahvaljujući 13 ruku Stranke rada i solidarnosti, ali neka svatko radi svoj posao, nitko ne treba strahovati, a gradonačelnik još manje”, te time u neku ruku dao do znanja kako Plenković i koalicijski partneri ovise o Bandiću i njegovim “žetončićima”.

Nije dugo trebalo da Bandiću odgovori prozvani ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je slučaj komentirao na svojem Facebook profilu.

“Vidim da me gradonačelnik Bandić ponovo spominje. Ne treba brinuti o meni, čak se i slažem s tim da se svatko treba baviti svojim poslom. Njegove službe, kako je i sam rekao, trebaju riješiti 9000 primjedbi na GUP, a na Ministarstvu je da, kad prijedlog GUP-a dođe, provjerimo je li u skladu sa Zakonom. A ako su njegovi zastupnici prehlađeni, mogu preporučiti Lupocet ili Maxflu, za prevenciju najbolje svaki dan malo špeka i luka“, napisao je Štromar.



Inače, ministar Štromar uvijek je poprilično odmjeren u svojim izjavama, no ovog nam se puta čini da je malo ‘otpustio’ kočnice u svojem reagiranju na izjave zagrebačkog gradonačelnika. Doduše, njih dvoje već neko vrijeme nisu u ‘idiličnim odnosima’, a hoće li nove iskre koje frcaju zapaliti kakvu vatru, valja tek vidjeti u narednim danima…