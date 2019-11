NIKAD ODRŽANI GOVOR! Ovo su riječi sankcioniranog HDZ-ovca: Tko je čovjek s kojim se Plenković obračunava?

Na popisu sankcioniranih zagrebačkih HDZ-ovaca osvanulo je ime mr.sc Bože Medića, čovjeka koji je svojedobno trebao držati govor na izvještajnom saboru vladajuće stranke, i to nakon što je predsjednik Andrej Plenković smijenio Davora Ivu Stiera i Miru Kovača. Govore je uz Medića trebao držati niz drugih sudionika, ali do toga nije došlo iz tehničkih razloga, no njegove riječi ipak su dospjele u javni prostor te ih je svojedobno objavio HKV.

“Doveli smo i HDZ i hrvatski narod pred provaliju – vrijeme je zastati i vratiti se na izvorište! Mi smo predvodili hrvatski narod u stvaranju samostalne nezavisne hrvatske države, mi HDZ. Gdje smo danas doveli našu hrvatsku državu?

Gdje je zanos, ponos, spremnost, pobjednički duh, silina, kojoj svi mi ovdje u dvorani možemo posvjedočiti iz pobjedničkih i slavnih dana, za neprijatelje stranke i države, mračne godine, a za nas godine ponosa i slave, za naše koalicijske partnere danas – deset izgubljenih godina, kako je nedavno eksplicitno izrekao u Saboru naš partner Milorad Pupovac?

Bez jedne jedine riječi reakcije!

Kako vratiti taj zanos, to povjerenje, tu nadu hrvatskom narodu?

Treba nam riječ, ideja, vjera.

Na tome smo predvodili hrvatski narod u stvaranju hrvatske države.

Ispred hrvatskog naroda bila je riječ, a riječ je izgovarao čovjek, utemeljitelj HDZ-e i hrvatske države državnik i utemeljitelj naše stranke Franjo Tuđman.





Potrošili smo sve velike riječi, čak i one koje su pucale od punine hrvatskoga, pobjedničkoga sadržaja. Sve smo izvrgli čak i podsmijehu, a zbog čega?

Zbog stabilnosti vlasti?

Zbog uključivosti?

Zbog Europe?

Zbog liderstva na Zapadnom Balkanu?

Nad Tuđmanovom vječnošću na Mirogoju bdije poruka – Uvijek i sve za našu jedinu i vječnu Hrvatsku, Hrvatsku ni za što!

S čime mi plaćamo stabilnost vlasti, s čime današnje europejstvo, s čime plaćamo liderstvo na Zapadnom Balkanu?

Plaćamo ponosom hrvatskog naroda.

Mi trebamo prestati spašavati posljedice lošega državnoga poretka i započeti stvarati, novi ponos, zanos, entuzijazam i pobjednički duh. Bez pobjedničkoga duha, a to je naša misija i obveza, nema uspjeha hrvatske države i hrvatskoga naroda. Ljudi napuštaju Hrvatsku jer su izgubili – vjeru. A to se ne može popraviti jednom ili s pedeset vladinih mjera, to se popravlja jedino općim povjerenjem u državni poredak i institucije.

Bez toga povjerenja, a ono se ne postiže ispraznim i manipulatorskim PR vještinama, nema nikakvoga razvoja države.

Gotovo u svemu se trebamo vratiti na početak, jer krpanjem tisuća rupa nigdje nećemo stići, potonut ćemo. I naša zemalja s nama, kao grijeh od kojega nas nitko nikada neće moći iskupiti.

Republika Hrvatska slobodna je i samostalna država hrvatskoga naroda u cjelini, stožerna država našega naroda u Bosni i Hercegovini, na svakom kutku planeta, i državno rukovodstavo samo i jedino odgovara i polaže račune hrvatskome narodu i svakome našemu državljaninu, a ne građaninu ma gdje bio i porez plaćao.

Naš identitet, naše ime, naše prezime je kršćanstvo, naš simbol blaženi Stepinac, a naša moć u vjeri u svoje sposobnosti i povijesne vrijednosti hrvatskoga naroda.

Nama mentori ne trebaju!

Nema saveza između povijesno dokazanoga zla i dobra, nema saveza između poraza i pobjede, razornih ideja i stvaralačkoga zanosa, ne mogu vrijednosti i budućnost hrvatskoga naroda počivati na idejama njegovoga uništenja, niti abritri i gubernatori našega poretka biti nositelji zločinačkih ideja i politika protiv opstanka hrvatskoga naroda.

Nismo se trebali sastajati pod krovom ove dvorane ispred koje je simbolički nacionalni pobjednik Dražen Petrović, ako nećemo presjeći praksu da se ispod našega imena, imena našega HDZ-a s otvorenih agresorskih i velikosrpskih pozicija naše slavne postrojbe nazivaju zloglasnima, po matrici kriminalizacije temelja naše državnosti, oslobodilačkog Domovinskog rata.

Abolirani agresori nazivaju zloglasnim oslobodilačke postrojbe naše slavne Hrvatske vojske, europski birokrati nad našim narodom vježbaju svoj autoritet, a sve u ime – liderstva na Balkanu, stabilnosti vlasti, u ime nekakvoga europejstva.

Europejstvo vrijedi samo ukoliko je nastalo na izvorištu hrvatskoga naroda, samo ako izvire iz velike misli i djela našega utemeljitelja Franje Tuđmana – „Velike ideje i mali narodi“, a ne u nekoj nejasnoj kuhinji globalnoga svijeta.

Liderstvo se dokazuje samo pred svojim hrvatskim narodom.

Stabilnost se osigurava samo uključivanjem najboljih iz svoga hrvatskoga naroda.

Mi trebamo biti lideri samo svome narodu, svoj narod moramo uključivati u politički program i naše politike, a ne dokazane neprijatelje hrvatskoga naroda, moramo otvoriti vrata hrvatskom umu i narodnoj pameti i stvoriti državu koju će svi respektirati, a koje će se neprijatelji bojati.

To je liderstvo.

To je stabilnost.

To je uključivost.

To je budućnost Europe.

Vratimo dakle HDZ na njegovo izvorište, započnimo ponovo slagati izgubljene kamenčiće nacionalnog ponosa, jer bez entuzijazma i nade našega hrvatskoga naroda, mi ne vrijedimo ništa, a bez toga možemo samo riješavati posljedice teških pogrješaka, spašavati jedan ili više Agrokora, ali stvarati nećemo moći. Bez stvaranja će nam se serijski proizvoditi novi i novi Agrokori, naša će država propadati. S njome i naš narod.

Kreacijom i stvaranjem se vodi država, nacionalna država, jer drugačija nema smisla, niti što vrijedi. Vratimo se kući, jer – s druge strane je provalija!

Neka vas čuva dragi Bog!”