NIKAD DRAMATIČNIJI FINIŠ KAMPANJE! IZLAZE INTERNE ANKETE: Tko će biti pobjednik izbora?

Premda još uvijek nema preciznih istraživanja javnog mijenja po izbornim jedinicama, nedvojbeno je da će rezultati parlamentarnih izbora biti tijesni, no, iz prisutnih projekcija ipak je moguće naslutiti ishode u pogledu buduće vlade i formiranja vladajuće većine.

Do sada objavljivane ankete zahvaćale su Hrvatsku kao izbornu jedinicu što znači da bi postotak u konačnici nakon održanih izbora ipak mogao biti osjetno drugačiji.

Mada ne pokazuju realan rezultat izbora, ankete ukazuuju na trendove koji dominiraju na političkoj pozornici, pa se stoga u jednoj mjeri ipak moguće osloniti na njih. Sve su ankete na predsjedničkim izborima Milanovića stavljale na drugo mjesto, no, unatoč tome aktualni predsjednik kontinuirano je postepeno rastao, dok je popularnost Kolinde Grabar-Kitarović postepeno padala. Sličnom scenariju svjedočili smo i na europskim izborima.

Sva su istraživanja HDZ-u jamčila pet pa čak i šest mandata, no na koncu je SDP iz te bitke izašao s izjednačenjem osvojivši četiri mandata, premda su im ankete predviđale najviše tri mandata. Na tim izborima ankete nisu predviđale nitii jedan mandat desnici, na koncu su Suverenisti uspjeli dobiti svoju europarlamentarku.

Jasno je dakle da su iznenađenja i na parlamentarnim izborima itekako moguća. Neosporno je da se na desnici vodi ozbiljna borba između Škorina pokreta, HDZ-a, a djelomično i Mosta koji se u posljednjih nekoliko tjedana definirao kao konzervativna stranka što je potvrdio angažman obitelji Raspudić na njihovim listama.

Svi se oni bore za desno biračko tijelo, a to sasvim sigurno ne ide u prilog HDZ-u, kako u brojkama, tako i po Dhontovoj metodi koja bi mogla biti neugodna po vladajuću stranku. S obzirom na tako snažnu konkurenciju koju na desnici ima HDZ vrlo je izgledno da će Restart koalicija bez previše truda biti realtivni pobjednik parlamentarnih izbora, čime će Davor Bernardićš postati prvoi kandidat za mandatara buduće vlade, no, problem SDP-a leži u koalicijskom potencijalu. Oko sebe su ionako već sada okupili sve one s kojima bi mogli koalirati pa je upitno s kime će sve i da budu relativni pobjednici oforniti većinu. Šanse da postanu parlamentarna opcija smiješe se platformi Možemo, no, oni ni izbliza ne predstavljaju onu širinu i potencijal koji sa sobom nosi Škoro. Centristi bi mogli dogurati do nekoliko mandata, i ući u Sabor, to neće naškoditi SDP-u na izborima, a pitanje je koliko će im uistinu pomoći, jer takvi lako mogu zaighrati i sa Plenkovićem. Restartu bi moglo pripasti maksimalno 64 mandata, te podatke potvrđuju njihove interne ankete, HDz bi prema tim računicama mogao dogurati do najviše 56 mandata, dok Škori predviđaju najviše 20 mandata, Most bi pak osvojio oko pet mandata, a lijeva koalicija dva mandata. HNS bi u trećoj jedinici mogao doći do dva mandata, a nije nemoguće da ih sreća pomazi i u četvrtoj jedinici zahvaljujući Vrkiću. Koalicija oko Pametnog mogla bi dogurati do dva mandata, a ne treba zanemariti i pokoji mandat koji bi mogao dopasti Bandića i Živi zid, a tu su dakako i maninski zastupnici sa svojih osam zastupnika, od kojih će tri sasvim sigurno pripasti SDSS_u.