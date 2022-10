NIJE SVE TAKO BAJNO U KOALICIJI S PUPOVCEM! Zaiskrilo u Banskim dvorima: Premijer presjekao i zauzeo stav o novom naletu Srbije na naše ratnike

Autor: N.K

Dugo očekivano suđenje hrvatskim pilotima koje Srbi optužuju da su u kolovozu 1995. raketirali kolonu izbjeglica na Petrovačkoj cesti, kod Bosanskog Petrovca na koncu je ipak odgođeno iz za javnost nepoznatih razloga, a novo ročište zakazano je pak za 16.studeni, što se među suradnicima premijera Plenkovića gleda na simboličnoj razini.

”Nije slučajno da su Srbi suđenje prebacili na taj datum, to je dva dana uoči obljetnice pada Vukovara”, navodi naš sugovornik iz Vlade te dodaje da Plenković ostaje pri svojem. ”Mi tu optužnicu ne priznamo, nismo suglasni s tim procesom. Plenković je pilotima obećao da stoji uz njih, i to na tome ostaje, za premijera je ovo prilika da potvrdi da je veći domoljub od onih koji se domoljubljem busaju u prsa”, navodi naš sugovornik te potvrđuje da je zbog ovog slučaja došlo do povišenih tonova u vladajućoj koaliciji.

Iskri između premijera i Pupovca

”Istina je da se SDSS i Milorad Pupovac oko toga Plenkovićeva stava pobunio, ali Plenković je svjestan Pupovčeve politike, on njega konstanto valja po blatu, a Plenković je na ovoj temi odlučio presjeći, Pupovac konstantno protestira i premijera gura desnici pod noge, a premijer se sada iz svega toga odlučio izdignuti mada je Pupovac prijetio i raskidom koalicije, od toga neće biti ništa, on mora prihvatiti da je Plenković taj koji vlada državom, a Plenković ima pravo na svoja stajališta, i ima pravo na svoje poteze”, kaže naš sugovornik te dodaje da se premijer bez obzira na pritiske u ovom slučaju definitivno neće dati pokolebati.





Inače je Vrhovni sud u Beogradu posredstvom državnih tijela još prije par tjedana pilotima poslao optužnicu koju je zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva podiglo srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine koje je optužilo pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vladimira Mikca (67) iz Ptuja, Zdenka Radulja (69) iz Osijeka, Željka Jelenića (69) iz Pule i Danijela Borovića (64) iz Varaždina da su 7. i 8. kolovoza 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada (prije Bosanski Novi). Prema tezama iz optužnice njihovo postupanje za posljedicu je imalo smrtno stradavanje i ranjavanje više civila srpske nacionalnosti čija imena su, uz godine rođenja, pobrojana u optužnici, u kojoj je istaknuto da je među žrtvama četvero djece.

Piloti na meti Srbije

”Pupovac je već u startu Plenkoviću dao do znanja da se Hrvatska na ovom pitanju ne može kompromitirati, ali premijer je to presjekao, nema tu nikakve kompromitacije, piloti mogu biti mirni”, kaže naš sugovornik. Tijekom gostovanja na N1 televiziji ove se teme dotakao i poznati odvjetnik Anto Nobilo. “U tom predmetu nema novih informacija, ali svi akteri su sve krivo napravili. Hrvatska država nije preuzela predmet, a trebala je; piloti su se trebali povezati s izabranim braniteljima u Beogradu i dati im dokaze; Državno odvjetništvo je pogriješilo jer nisu preuzeli i nisu poduzeli istragu da se vidi tko su neposredni izvršitelji; političko vodstvo Srbije Vučić i Vulin pogriješili su jer su već proglasili pilote krivim i kontaminirali ovaj postupak; pogriješila je opozicija i civilno društvo Hrvatske koji nisu stavili na stranu žrtve, koji nisu tražili istragu… Tamo su ljudi pobijeni, to zahtijeva istragu, dužni smo to napraviti.

Postali smo čudno društvo koje nije briga za zločine koji nas se direktno tiču. Zato kažem da su svi napravili krivo, a i tužiteljstvo je napravilo šuplju optužnicu”, kazao je Nobilo dok se s druge strane u Srbiji uz ovu temu analizira i izvješće hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule kojega je usvojio Vanjskopolitički odbor Europskog parlamenta, a u kojem se traći da se pristupni pregovori sa Srbijom uvjetuju uvođenjem sankcija Rusiji na što je burno reagirao srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin koji se obrušio na Piculu. “Ako su pakosti ustaša stavovi Europske unije, onda je Milov plaćenik (misli na Milu Đukanovića, predsjednika Crne Gore, op.a.) Tonino Picula pravo lice Europske unije. Ako Europska unija ucjenama hoće natjerati Srbiju da uvede sankcije Rusiji, onda je Europska unija savez zemalja koje su imale divizije pod Staljingradom”, izjavio je Vulin, navodi MUP Srbije.