NIJE SE MOGAO POMIRITI S PREKIDOM, PRIJETIO: ‘Zapalit ću te, unakazit ću te, povrijedit ću ti ono najmilije’

Autor: dnevno.hr

Ne mireći se s prekidom ljubavne veze, Nenad je svojoj bivšoj partnerici Gogi i njezinu sinu ozbiljno zaprijetio smrću. Protiv njega je na Općinskom sudu u Koprivnici ovih dana podignuta optužnica kojom tužitelji traže godinu dana uvjetnog zatvora. Nenad je prije tri godine već pravomoćno osuđen za prijetnje smrću, također uvjetnom kaznom, piše podravski.hr.

Prema optužnici, Nenad je 29. prosinca prošle godine u 21.36 sati s mobitela putem aplikacije Viber Goginu sinu poslao poruku: “Reci mami nek nazove i onda ću se smirit jer je tako teško jebeno nazvat. Zadnji put dolazim u miru, više bježat neću, ko izađe pucat ću u njega. Nek ne bude tvrdoglava, samo tražim poziv od nje i ništa drugo. Bojim se, ovo će završit tragično, ovaj put se ne zajebavam, dosta mi je njezinog odbijanja”.

Potom je 2. siječnja ove godine oko 9.30 sati s mobitela nazvao svoju bivšu partnericu na njezino radno mjesto te joj rekao: “Zapalit ću te, unakazit ću te, zapalit ću ti auto, zapalit ću ti kuću, povrijedit ću ti ono što ti je najmilije, a ti znaš tko ti je to”.

Optuženi Nenad je sve priznao i naveo da joj je dok su bili u vezi slao novac za štednju i osiguranje s obzirom da ona radi u financijskoj instituciji.

“Ona je prekinula vezu prije par mjeseci, a novac je zadržala za sebe. Prijetnje sam joj uputio u afektu, nisam to mislio ozbiljno. Moram reći da ću pokrenuti pravni postupak za svoja potraživanja od nje” najavio je Nenad.

Sin naveo je kako je njegova majka bila u vezi s Nenadom, no on se s prekidom nije mogao pomiriti. “Zbog toga smo u prosincu imali osvijetljenu kuću i dvorište, a on me je jedne večeri kad sam izašao na balkon vidio i povikao na mene. Nakon toga, na mobitel su mi stigle prijeteće poruke. Poslije toga, dva-tri dana je bio mir, da bi potom nazvao moju majku na radno mjesto i prijetio da će nas sve zapaliti. Majka je bila ustrašena, a i meni nije bilo svejedno “svjedočio je sin.

Goga je potvrdila su tri godine bili u ljubavnoj vezi, nakon čega je ona prekinula tu vezu, a Nenad se s time nikako nije mogao pomiriti.

“Učestalo me je zvao i tražio da opet budemo skupa, obilazio je oko kuće i sin ga je primijetio, nakon čega mu je poslao prijeteću poruku. Na staru godinu došao je s metalnom šipkom koju je ostavio, a izgubio je tada i mobitel. Sve te predmete predali smo policiji. Na koncu, prvog radnog dana u Novoj godini nazvao me na fiskni broj u uredu u kojem radim i zaprijetio da će sve zapaliti, mene unakaziti i povrijediti ono što mi je najmilije. Prekinula sam poziv i odmah pozvala policiju”otkrila je Goga.