NIJE SAMO VANĐELIĆ! Plenkovića je odbio i jedan od najuglednijih HDZ-ovaca

Autor: Iva Međugorac

Iako se u medijima neprestano provlači vijest o tome kako je premijer Andrej Plenković za nadolažeće lokalne izbore vodio pregovore s iskusnim menadžerom Damirom Vanđelićem nudeći mu kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika, Vanđelić prema tvrdnjama upućenih nije jedini koji je odbio predsjednika Vlade.

U Plenkovićevoj stranci navodno su promišljali i o kandidaturi bivšeg ministra i poznatog znanstvenika Dragana Primorca, kojemu je kandidatura čak i nuđena, no s obzirom na brojne privatne poslove koje Primorac uspješno vodi posve je razumljivo da politiku nije želio ‘u svoju butigu’ te je slijedom toga svojem prijatelju Plenkoviću zahvalio na ponudi.

Nakon svih tih silnih odbijenica Plenković je očito bio primoran zaviriti i u vlastito dvorište pa na Milana Bandića kreće mladi ekonomist Davor Filipović, čija se kandidatura u dijelu javnosti smatra svojevrsnom uslugom aktualnom gradonačelniku.

No, usprkos tome Plenković je tijekom predstavljanja Filipovićeve kandidature naglasio kako je on najbolje što stranka ima premda mu za to vrijeme zagrebačku organizaciju vodi liječnik Mislav Herman. Sve u svemu, pred Plenkovićem su neizvjesni dani, lokalni izbori ozbiljan su test njegova drugog mandata, u kojem se gotovo svakodnevno bori s različitim oblicima kriza.