NIJE MU PROŠLO! OVAKO SE MACAN BRANIO OD VIDOVIĆ KRIŠTO NA SUDU: ‘Spominjala je Jazovku i poslijeratne partizane i bilo mi je to čudno’

Autor: Dnevno.hr

Karolina Vidović Krišto dobila je nepravomoćnu presudu protiv političkog analitičara Krešimira Macana koji ju je lani u emisiju Otvoreno nazvao “spodobom”.

Prema presudi zagrebačkog Općinskog suda Macan je proglašen krivim te Vidović Krišto mora isplatiti iznos od 50 dnevnih dohodaka, što je sud procijenio na 11.650 kuna. Macan se na sudu pokušao obraniti tezom da Vidović Krišto nije htio uvrijediti kao osobu, već ju je nazvao – “političkom spodobom”.

Donosimo vam i detalje sa suđenja, odnosno izvadak iz sudskog zapisnika iz kojeg se vidi kako se Macan pokušao braniti pred sudom.

“Togonalu sam rekao da će biti veselo”

“S obzirom da se pojavila teza od strane privatne tužiteljice da moja tvrtka ostvaruje prihode u poslovima s javnim novcem želim reći kako sam ja zbog drugog postupka napravio analizu, koju sada nemam sa sobom, a iz koje proizlazi kako mi 80 posto svojih prihoda ostvarujemo na tržištu, dakle manjim dijelom s javnim novcem.

Taj dan me nazvao Mislav Togonal i pitao me bi li sudjelovao u emisiji kojoj je tema bila sastav nove vlade i većine. Rekao mi je tko će biti gosti i kada sam čuo da će biti privatna tužiteljica (odnosi se to na Vidović Krišto, op.a.) zaključio sam da će biti veselo, a to sam mu i rekao. Pitao sam ga zašto sam ja pozvan te mi je on odgovorio da će biti četiri političara, četiri saborska zastupnika i da sam ja pozvan kao politički analitičar.

Zaključio sam da je to neobični format jer ja u svojem poslu radim s političarima i tako sam saznao radeći s političarima da ja ne mogu sebe zaštititi tereteći ih za klevetu jer imaju saborski imunitet, a pogrešno sam na temelju jednog slučaja smatrao da ne mogu protiv njih njih pokrenuti niti parnični postupak, stoga sam i pri dolasku u emisiju bio oprezan shvaćajući da svi imaju saborski imunitet osim mene.

Običaj prije emisije ‘Otvoreno’ je da se gosti pola sata prije sastanu i da svatko nešto kaže što očekuje i što misli reći u emisiji. Tu večer sam upoznao gospođu Orešković. Jedino se tužiteljica nije pojavila pola sata ranije već neposredno pred početak emisije je ušla s gomilom papira u rukama, a što sam ja protumačio njenom tremom.

“Spominjala je Jazovku i poslijeratne partizane i bilo mi je čudno”

Pogledali smo snimku i nakon snimke sam mislio kako se prvo treba pustiti zastupnike da kažu što imaju, a ja ću se javiti kada mi postave neko pitanje. No privatna tužiteljica je odmah počela izlagati nešto što nije bilo mjerodavno ni vezano uz temu, spominjala je Jazovku i poslijeratne partizane i bilo mi je to čudno, pogotovo što voditelj Togonal nije reagirao.









Ja sam i dalje šutio, a nakon nekog vremena je reagirao Arsen Bauk koji je rekao “nije ovo tv kalendar”. Tada je privatna tužiteljica krenula sa salvama uvreda prema Bauku, govoreći kako je Josipović rekao da je ok ubijati fratre, kako je Beljak rekao da je Udba trebala ubiti više djevojčica i ostale takve stvari, a ja sam samo nešto komentirao o kriterijima, sada se zaista ne mogu sjetiti što, no nešto u smislu ‘jao nama s vama’. Nadovezao sam se na to. Umjesto da se ona meni obrati na neki način da možemo razgovarati i da joj mogu odgovoriti na neko pitanje ona je krenula prema meni sa salvama uvreda govoreći ‘a vi ste onaj neovisni analitičar koji radi za Plenkovića’.

Ja sam ovo smatrao uvredom na moju osobu, u smislu da ja lažem, a htio bih navesti kako sam u tri ciklusa izbora radio za RTL i kada smo dogovarali posao postavljeno je bilo pitanje da li radim za nekoga i ja sam mogao odgovoriti da radim u slučaju da sam zaista radio, samo je bitno da se to navede.

U to vrijeme su bile dvije kampanje, parlamentarna i predsjednička, a RTL je imao najgledaniju izbornu noć. Smatrao sam ovo udarom na moj autoritet, a s obzirom da sam zato i pozvan u emisiju. Htio bih reći kako je privatna tužiteljica osoba koja je rekla da je u Splitu na prosvjedu protiv Istanbulske konvencije bilo 50.000 ljudi, iako svi naši portali i novine dali obavijest da je bilo 15.000 ljudi te je pogrešno iznijela podatak, pozivajući se na neke novine iz Bosne i Hercegovine. Ja sam tada rekao, a s obzirom da sam sjedio njoj nasuprot da je ne želim slušati, da treba pustiti druge da govore, na što mi je ona odgovorila: ‘Ako vam se ne sviđa izađite’.

“Spominjala je i Jasenovac kao hotel”

Ja sam izašao. Dojam kako tužiteljica djeluje je kontroverzan, ona je loša za javni servis, ona je govorila razne stvari Na HRT zbog čega su oni trebali ispričavati te je izravno s HRT-a ušla u kampanju. Spominjala je Jasenovac kao hotel (okrivljeni pojašnjava kako je uređivala emisiju o Jasenovcu kao hotelu, dala je podršku Judit Weissman koja gotovo poistovjećuje homoseksualizam i pedofiliju.









U tom trenutku se i voditelj uključio, a s obzirom da sam ja imamo mikrofon koji sam trebao skinuti te je voditelj tražio da se vratim, na što sam ja rekao da ne želim biti u studiju. To što sam rekao, rekao sam misleći isključivo na političko djelovanje tužiteljice da sam korumpiran.

Niti u jednom trenutku nakon emisije ja nisam iznio niti jednu uvredu na račun privatne tužiteljice, a ovo što sam iskomentirao, ponavljam, vezano je uz njeno cjelokupno djelovanje, pri čemu napominjem kako sam smatrao da ja nju ne mogu tužiti niti u parničnom postupku, a ona meni može reći bilo što.

S obzirom da privatna tužiteljica nije znala taj podatak ja ga mogu iznijeti te navodim kako sam ja bio savjetnik predsjednika Vlade u razdoblju od 1.1. do 31.8. 2018. godine. Na posebno pitanje privatne tužiteljice je li riječ spodoba za jednu ženu uvredljiva, navodim kako može biti ako je izrečena zbog fizičkog izgleda, no ja sam to izgovorio zbog cjelokupnog političkog djelovanja tužiteljice koji je takav”.

Macan najavio žalbu

Sud njegove argumente nije uvažio, no Macan je za portal Zagreb.info najavio kako će se žaliti.

”Radi se o prvostupanjskoj nepravomoćnoj presudi na koju ću se naravno žaliti. Hrvatski sudovi očito još nedovoljno primjenjuju praksu Europskog suda za ljudska prava koja smatra da političari u svojem djelovanju moraju trpjeti puno više kritike od običnih građana. Već imamo odluke našeg Ustavnog suda u skladu s tim stavom gdje političarima u Hrvatskoj nije dato za pravo iako su ih zvali idiotom ili žoharom”, ističe Macan za portal Zagreb.info