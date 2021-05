NIJE BIO NI ZBUNJEN, NI NEUVJERLJIV! Što je Mamić otkrio u Livnu? Doznajemo kako je u Uskoku odjeknulo njegovo ispitivanje

Autor: Iva Međugorac

Ozbiljno, ali u svojem stilu i bez dlake na jeziku Zdravko Mamić pristupio je ispitivanju Uskokovih istražitelja te dobio na uvid sve ono što mu se stavlja na teret pa je uz ostalo imao prilike saznati i to da su njegove prozivke prilično ozbiljno percipirane, pa se tako pored sudaca Darka Krušlina ui Zvonka Velića Uskok zainteresirao i za trećeg suca Antu Kvesića.

Tri kategorije

Kako se neslužbeno može čuti, Mamićeve su prozivke selektirane u tri kategorije, prva se odnosi na navodno podmićivanje suca Krušlina s ciljem oslobođenja Mamića u prvom sudskom procesu. Drugi dio spominje Kvesića i Vekića koji su podmićivani da bi odbacili optužbe u Mamićevom drugom slučaju, a onda se potom opet spominju dva navedena suca koja su primila mito kako bi Mamiću osigurali povrat jamstva od milijun eura koje je upravo Uskok blokirao. Bivši gazda Dinama zapravo posljednjih tjedana i sam na društvenim mrežama progovara o onome o čemu je govorio u Livnu, a to je kazao i u svojem posljednjem intervjuu kada je priznao kako je mito davao Vekiću koji je potom to dijelio Krušlinu. Priznao je potom progovorio i o svojim susretima s Vekićem koji su se odvijaloi tijekom njegova boravka u BiH, a spominjao je i susret u širokobriješkom hotelu Park u kojem ga je posjetio osječki sudac Kvesić.

Objasnio susrete

Njih su se dvojica tada navodno sreli kako bi se dogovorili da Kvesić i Vekić odbace drugu optužnicu protiv Mamića. Premda se s Kvesićem 100 tisuća eura sucu Vekiću pooslao je preko svojega brata i osječkog poduzetnika Drage Tadića, a dogovor je prema livanjskom iskazu bio taj da dva suca tu svotu podijele. To prema Mamićevom iskazu nije jedini iznos kojega je davao dvojici sudaca, nešto prije toga sastao se s Vekićem i dao mu 20 tisuća eura za njega i za Kvesića kako bi mu se odblokirala blokiurana imovina. Prema tvrdnjama naših sugovornika iz Uskoka Mamić nije djelovao ni zbunjeno, ni neuvjerljivo, no sve što je rekao tek se treba detaljno provjeriti, s tim da su njegov iskaz ovoga puta shvatili i više nego ozbiljno. Ozbiljno se Mamićeve poruke preko društvenih mreža prate i u sudačkim krugovima, no treba napomenuti kako su sva trojica prozvanih sudaca javno demantirala Mamićeve tvrdnje o tome da ih je podmićivao. Mamić međutim ne misli stati pa po svemu sudeći ovu priču treba ostaviti na onoj kultnoj Bandićevoj- neka institucije rade svoj posao.