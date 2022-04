Nije bio dobar za ministra, a treba nadgledati Ruse: Proslavio se ‘udaranjem’ po Željki Markić i Kolindi

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Premda nemaju nužno doticaja ni s ruskom invazijom na Ukrajinu ni s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, brojni su ruski milijarderi, poduzetnici i tajkuni raznih profila, čije je poslovanje rasprostranjeno širom svijeta, došli u središte pozornosti. Od toga nije izolirana ni Hrvatska, u koju su Rusi posljednjih godina uložili milijarde, bilo da je riječ o energetskom biznisu, turizmu, hotelijerstvu ili vilama po Jadranu, poljoprivredi i raznim drugim branšama koje su nešto manje eksponirane.

Nesuđeni ministar

Dobro je poznato tko su najimućniji Rusi koji su se nastanili u našoj zemlji te pokrenuli biznis, kao i to da je odnedavno interes za Ruse koji posluju u Lijepoj Našoj pokazalo Ministarstvo financija kojim rukovodi Zdravko Marić. Taj je posao nadzora ruskih tajkuna u Hrvatskoj, kao i provedbu istrage o tome koje su tvrtke u Republici Hrvatskoj uistinu ruske, jedan od ponajboljih Plenkovićevih ministara prepustio svojem državnom tajniku Stjepanu Čuraju, aktualnom šefu HNS-a, stranke kojom je do Čurajeva preuzimanja rukovodio bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak koji je godinama na glasu kao ruski igrač. Čuraju se pak godinama lijepi etiketa Vrdoljakova igrača te se tvrdi da on preko njega ima utjecaj na stranku, premda je Vrdoljak već neko vrijeme daleko od politike. Posvetio se privatnom poduzetništvu i potpuno nestao iz javnog prostora, u kojem se u posljednjih nekoliko tjedana sve učestalije pojavljuje aktualni predsjednik Liberala Čuraj, nesuđeni ministar graditeljstva kojega je premijer Andrej Plenković pokušao instalirati u taj kritični resor u kojem je trebao naslijediti bivšeg ministra Darka Horvata.

Kako se protiv Čuraja najglasnije od svih koalicijskih partnera pobunio Radimir Čačić, tako je ovaj Slavonac ispao iz igre za ministarsku funkciju, premda se i sam trudio uvjeriti naciju kako on kvalifikacije za tu poziciju ima. Kvalifikacija mora da je to što je šef HNS-a, male stranke za velike uhljebe koji su uvijek bili na glasu kao vješti politički trgovci i pregovorači koji s rejtingom od dva posto upravljaju morem državnih tvrtki i diktiraju tijek vodećim strankama, s kojima se u danom trenutku nađu u koaliciji.

Dobro se snašao

Tako se Čuraj i našao u Ministarstvu financija, na poziciji državnog tajnika. I kao državni tajnik Čuraj se sasvim solidno snašao pa je tako krajem listopada 2020. godine iz svojeg Osijeka stigao u Zagreb te se nastanio u najvećem i najskupljem stanu od svih državnih dužnosnika. Naime, Čuraj je u Zagrebu unajmio četverosobni stan od 112,55 m2 na Črnomercu za koji mjesečni najam iznosi 9103 kune, odnosno oko 1213 eura, s tim da mu Ministarstvo financija pokriva najam 90 metara četvornih, dok preostali dio Čuraj podmiruje sam. Ugovor o najmu stana sklopilo je Ministarstvo, fizičke osobe kao suvlasnici stana te Čuraj kao korisnik nekretnine pa je ujedno utvrđeno da Ministarstvo podmiruje troškove u iznosu od 6753 kune, dok Čuraj snosi trošak za preostalu površinu stana i režijske troškove pa ga tu u konačnici košta samo 2350 kuna. Čuraj je, usput rečeno, otac dvoje djece, a kako je sam u jeku afere sa stanom tvrdio, zahtijevao je četverosobni stan jer ima muško i žensko dijete.

Kako Državne nekretnine takav stan nisu imale, tako je on bio prisiljen potražiti privatni smještaj prijavivši boravište u Zagrebu. Iz Čurajeve imovinske kartice proizlazi da on kao državni tajnik u Ministarstvu financija mjesečno zarađuje 16.417 kuna, a on i supruga u Čurajevu rodnom Osijeku posjeduju stan od 120 m2 koji je kupljen plaćom i kreditom. Tu nekretninu Čuraj je procijenio na nešto više od milijun kuna, a u imovinskoj kartici navodi i drugi stan u Osijeku od 55 m2, Čuraj je suvlasnik trećine te naslijeđene nekretnine vrijedne 300 tisuća kuna. Uz to, supruga je vlasnica Mercedesa B-klase vrijednog 85 tisuća kuna, a on vozi Škodu Suberb vrijednu 55 tisuća kuna. Od naknada u raznim nadzornim odborima i predstavničkim tijelima Čuraj je uštedio oko 178 tisuća kuna te još 20 tisuća eura od plaće, dok je supruga vlasnica ušteđevine od 10.000 eura, a par otplaćuje dva kredita.

Jedini kandidat

Inače je prema službenoj biografiji Čuraj rođen u Osijeku 1980. godine, u svojem rodnom gradu završio je Ekonomski fakultet, stručni studij ekonomije, a zatim i Pravni fakultet u Osijeku, odnosno stručni specijalistički studij javne uprave. U Sabor je ušao iz četvrte izborne jedinice u kojoj je osvojio 162 preferencijska glasa, prije toga proslavio se kritikama na račun Željke Markić, ali i na račun bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koju je nazivao neprihvatljivom.

“Mislim da ćemo teško naći nekoga tko nam nije prihvatljiviji od trenutačne predsjednice, prije svega zbog koketiranja s ekstremnom desnicom, ali pričekajmo da vidimo sve kandidate”, komentirao je šef HNS-a odgovarajući na pitanje je li im Zoran Milanović kao kandidat prihvatljiviji od Grabar-Kitarović. Ne treba napominjati da je HNS u vrijeme tih predsjedničkih izbora bio najvažniji koalicijski partner Plenkovićeva HDZ-a koji je podržavao borbu bivše predsjednice za još jedan mandat. Spomenimo na koncu da je Čuraj na unutarstranačkim izborima u svojem HNS-u pobjedu odnio kao jedini kandidat za tu dužnost jer je od kandidature u posljednjem trenutku odustao jedan od najpoznatijih HNS-ovaca, Milorad Batinić.