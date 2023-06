‘Ni s kim nismo mislili u koaliciju!’ Grmoja priznao, išli su s figom u džepu: Što će na ovo reći Suverenisti?

Autor: Dnevno.hr

“Mi smo na sve izbore dosad izašli sami, tako da i na ove možemo sami. Mislim da je to najpoštenije prema biračima”, izjavio je danas za N1 televiziju saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Doduše, nije htio zatvoriti baš sva vrata. Uostalom, nije tajna da prema Mostu gledaju i lijeve i desne stranke pa se i Grmoja malo ogradio.

“Ako procijenimo da to može u sinergiji donijeti nešto što je dobro za Hrvatsku i osigurati veći broj mandata, samim time i veći utjecaj, razgovarat ćemo s manjim strankama“, dodao je.





Domovinski pokret nikad nije bio opcija

No, politički analitičari, pogotovo oni s desna, mahom tvrde da se sinergija može ostvariti tek ako Domovinski pokret i Most udruže snage. Svjesni su toga (bili) u obje stranke, ovog proljeća je procurila i vijest da su se predsjednici stranaka Ivan Penava i Božo Petrov našli za zajedničkim stolom. Dogovoren je i drugi sastanak na kojem su se trebali naći u proširenom sastavu, no Most je tu povukao ručnu.

Prema onome što je danas rekao Grmoja, čini se da su i tada imali figu u džepu. “Domovinski pokret nikad nije bio opcija“, izjavio je.

Okretanje Suverenistima?

Sad je malo okrenuo ploču pa je, umjesto DP-a, spomenuo Suvereniste. “Imamo jako dobru suradnju sa Suverenistima u Hrvatskom saboru, tako da postoji i ta mogućnost”, napomenuo je, a jedino ostaje upitno idu li i u ove razgovore s istim namjerama kao i s DP-om.

Osobito ako imaju plan, kao što je spomenuo na početku, da na izbore iziđu samostalno.