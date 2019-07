NI NE SLUTITE ŠTO ZAPRAVO SMJERA! Sad je jasno! Plenković upravo realizira najradikalniji potez ikad

Autor: Iva Međugorac

Ministar uprave Lovro Kuščević ipak ostaje u Vladi, vijest je to koja se prolomila po javnom prostoru, a koja zapravo nikoga ne bi trebala iznenaditi, jer Andrej Plenković poznat je kao čovjek koji svoje ministre štiti do posljednje kapi krvi, jer time štiti i sam sebe. Plenković je odbio pristati na uvjete koalicijskih partnera predvođenih lažnim moralistima iz HNS-a koji su pred njega postavili zahtjev da Kuščević mora otići, taj je zahtjev Plenković odbio još prije nekoliko dana kada je vrlo precizno dao do znanja da ne pristaje na ucjene, što baš i nije točno, jer donedavno su ga u šaci držali i HNS-ovci, pa i Pupovac pod čijim je prijetnjama pala Martina Dalić.

Plenković međutim, sada igra drugu igru, jer pred njim je serijal izbora koja pošto poto mora dobiti, na europsku fotelju više ne može računati pa se sada mora ogrepsti za opstanak na vlasti. Baš zato mora pokazati i dokazati da je državnik i lider koji ne pristaje na ucjene, a i mimo toga Kuščević je osoba na koju više no ozbiljno računa. Osim što je ministar, on je politički tajnik vladajuće stranke, tako da bi politička šteta bila daleko širih razmjera.

Da je Plenković pristao na HNS-ovu iznudu, daleko bi dublje naštetio HDZ-u, no što mu šteti ostanak Kuščevića u Vladi, po svemu sudeći sljedeći bi korak mogao biti onaj o kojem se u javnom prostoru dugo nađađa, naime, ucjenjivači iz HNS-a uskoro bi mogli biti ispraćeni iz Plenkovićeve vlade, a prilika za to mu je i odlazak Marije Pejčinović Burić. Plenkoviću HNS_ovci zapravo nisu niti potrebni, jer s Bandićevim žetončićima njegova vlada je i dalje stabilna, a HNS mu pak ni na duge staze ne znači previše, jer njihov je politički potencijal beznačajan, a uz to, pred Hrvatskom su predsjednički izbori, na kojima Vrdoljakovi liberali namjeravaju podržati Zorana Milanovića, dok će Plenkovićev HDZ dati potporu Kolindi Grabar-Kitarović, pa se i na tom polju mimoilaze.

Da je Plenković koji Bandića drži u šaci sa šefom metropole u novom dilu, koji bi mogao rezultirati izbacivanjem HNS-a iz koalicije, dalo se naslutiti i ovih dana, kada je Bandić odbio komentirati slučaj Kuščević jer kako je rekao on ne iznosi osobne komentare, što također nije točno jer osobno je vrlo oštro kritizirao i Blaženku Divjak, i ministra Štromara. Kada je vidio da mu ucjene kod Plenkovića neće proći te da ne vlada svojim žetončićima, koji su trebali deplasirati Divjak, šef metropole, mudro se povukao i očito ponovno potrčao pod Plenkovićeve skute pa će sada diskretno svirati po njegovim notama, kako bi se HNS eliminirao bez posljedica.

Kada pak govorimo o odnosima između Kuščevića i Plenkovića, oni su na visokoj razini, ne zato što se njih dvojica vole, već zato što se njih dvojica trebaju i štite. Kuščević je Plenkoviću vjeran na svim razinama, a da ga je sklonio iz vlade zbog afera, morao bi ga maknuti i s funkcije tajnika u stranci, što bi mu u HDZ-u stvorilo dodatne nemire, koji mu sada nisu potrebni. Uz to, nedavno je premijer pravnim manevrom uspješno izbjegao odluku Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa u slučaju Borg, a Kuščević pak priprema nove zakonske izmjene kojima bi se trebale podrezati ovlasti Povjerenstvu, pa mu je i zbog toga potreban. Kuščevićev ostanak, postao je tako uvertira u preslagivanje vlade i vladajuće većine.