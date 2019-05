Ni jedan medij u Hrvatskoj ne usudi se ovo objaviti! Što krije nova knjiga Tihomira Dujmovića?

Autor: ZG/Dnevno.hr

Hoće li najnovija predstava Tihomira Dujmovića uglednog novinara, pisca i kolumnista na koncu biti zabranjena, pitanje je koje se proširilo konzervativnim krugovima. Naime, promocija nove Dujmovićeve knjige i predstave održava se u ponedjeljak u dvorani Vjenac na zagrebačkom Kaptolu u 20 sati, a premda su neke medijske kuće pa i konzervativni mediji popratili generalnu probu, ona na malim ekranima do sada nije prikazana pa se nameće još jedno pitanje, što se zapravo krije u Dujmovićevu posljednjem uratku da je pod tolikim medijskim bojkotom i cenzurom.

Na to pitanje nastojao je odgovoriti i on osobno. “Medijski i politički pritisak je toliki da sam morao reducirati broj predpremjernih izvedbi jer dobar dio medija nije htio uopće najaviti izvedbu moje predstave”, komentira Dujmović koji je priznao kako je na generalnoj probi sudjelovala terenska ekipa Bujice, no prilog o predstavi u emisiji Velimira Bujanca ipak nije prikazan.

“Uzeli su dio predstave i moju izjavu, ali ništa nije prikazano”, kaže Dujmović dodajući kako mu je rečeno da je do toga došlo iz tehničkih razloga te da od ranije korektno surađuje s Bujancem koji je zapravo jedini i najavio promociju njegovih uradaka.

Inače ‘Mali noćni razgovori ljevice i desnice’ naziv je knjige čiji će promotori biti Andrija Hebrang i Zlatko Hasanbegović. Nakon govora o knjizi, najavit će se i prve predpremijerne izvedbe predstave napravljene po toj knjizi. Biti će vidljivi izvadci iz te predstave, kao i trailer, a jedan od glumaca iz predstave Tomislav Martić pročitati će i jedan ulomak. Tekst je pisan kao razgovor dvojice umirovljenika koji u jednom novozagrebačkom neboderu vode male noćne razgovore o modernoj hrvatskoj povijesti.

I dok je jedan pročitao svu lijevu literaturu, drugi se fokusirao na onu desnu te su od samog početka u strašnoj polemici. Predstava je napravljena kao televizijska debata dvaju povjesničara, lijevog i desnog, koji se ni oko čega ne uspjevaju složiti. Za dramaturgiju predstave zaslužna je iskusna Mira Muhobarec, režiju potpisuje Želimir Mesarić, a u predstavi igraju Vinko Kraljević, Tomislav Martić, Petra Martić i Lucija Dujmović.

“Zbog potpunog bojkota najvećeg djela medija, igrat ćemo do ljeta samo tri predstave, 25 i 31.svibnja te 1.lipnja, jednostavno mi nije bilo dopušteno u medijima niti najaviti ovu predstavu. U takvoj atmosferi prisiljeni smo premijeru prebaciti na jesen”, zaključuje Dujmović.