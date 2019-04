NEZAPAMĆENA POŠAST U SLAVONIJI! Hitna zatrpana! Po ulicama nalaze djecu u nesvjesti

Osječko-baranjska Služba hitne medicinske pomeći posljednjih nekoliko mjeseci zatrpana je pozivima zabrinutih građana koji na ulicama pronalaze osobe bez svijesti, radi se uglavnom o mlađim punoljetnicima te nešto starijim osobama koji su konzumenti takozvanog osvježivača zraka. Tjedno, na Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu KBC Osijek prime barem jednog konzumenta sintetskih droga, a radi se uglavnom o muškarcima. Kako je za Glas Slavonije otkrio doktor Srđan Čalošević pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema osječke bolnice nakon prijema i opservacije, pacinete se šalje na primanje infuzijske otopine, ali i terapiju kisikom.

”Pri prijemu, nalaze se uglavnom u stanju sužene svijesti, ubrzanog rada srca, povišenog ili kritično sniženog krvnog tlaka. Nakon što im pomognu terapijom, pacijenti budu proslijeđeni na Kliniku za psihijatriju, no ne svi”, objasnio je za Glas Slavonije ovaj liječnik dodajući kako nerijetko imaju poteškoća sa zadržavanjem takvih pacijenata. ”Uglavnom nas zovu slučajni prolaznici koji zatječu osobe bez svijesti ili u kakvom drugom lošem stanju, zbog čega nerijetko na takve intervencije odlazimo s prvim stupnjem hitnosti. Dogodi se da već i prepoznamo određene osobe, jer smo ih u tom stanju već nalazili. Takozvani. osvježivači, odnosno sintetske droge, djeluju tako da u trenutku mirnu osobu preobraze u agresivnu pa nerijetko tražimo pomoć i pratnju policije s kojom glede toga odlično surađujemo” ispričala je za Glas Slavonije Sunčica Prašnički, voditeljica medicinske službe pri županijskom HMP-u. Kad je riječ o maloljetnim konzumentima osvježivača zraka, situacija se donekle smirila na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, potvrđuje pročelnica, izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković. ‘To, nažalost, ne znači da je problem nestao. Štoviše, sintetske su droge dostupne preko interneta. Bilo tko može naručiti ‘osvježivače’ s interneta i bez problema će stići na njihovu kućnu adresu. Nikakve kontrole nema ni u tome je li riječ o maloljetnoj ili punoljetnoj osobi. Mislim da je to Pandorina kutija’, poručuje Dodig Ćurković apelirajući na roditelje da kontroliraju što rade njihova djeca. ono što dodatno u ovoj priči brine jest podatak da je rijelč

o mladim ljudima u dobi od 13 do 17 godina. u

Ujedno, valja podsjetiti kako je zbog osvejživača zraka, prije nekoliko godina život izgubio 15-godišnji mladić iz Zagreba. O tom problemu progovorila je stoga svojevremeno za Tportal pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodig Ćurković, upozoravajući da je riječ o problemu koji je prisutan na razini cijele države, a ujedno te je prigode apelirala na roditelje da obrate pozornost na svoju djecu koja su stalno u pogodnu. Djeca koja su pod utjecajem osvježivača, dostupnih u smart shopovima za dvadesetak kuna, koji se motaju, zapale i puše prepoznati se mogu kako je objasnila stručnjakinja tako što strašno mijenjaju ponašanje, postaju agresivni, imaju halucinacije, prisutan je i osjećaj stalnog proganjanja, pretjerano se znoje, pojavljuju se i tahikardija te ubrzan rad srca. Ono što bi nas kao društvo u cjelosti moralo zabrinuti jeste podatak da se dobna granica sve više snižava pa mladi u doticaj s psihoaktivnim tvarima dolaze već sa 13 godina, a sve to uvertira je u znatno kompleksnije, i dakako ozbiljnije probleme. O kakvoj se drogi radi možda ponajbolje opisuju riječi Igora Bereckog koji je na svojem facebooku nako smrti 15-godišnjaka u hrvatskoj metropoli detaljno objasnio koliko je priča uistinu ozbiljna, ali i alarmantna.

‘Sintetska ulična droga, vrlo snažan i po život opasan derivat THC-a (poput kemijski izmijenjenog i znatno pojačanog ekstrakta marihuane), koji se unosi pušenjem’.

‘Ne zavaravajte se glupostima, ne shvaćajte ih neozbiljno. Znam roditelje koji su nakon ‘edukacije’ na roditeljskim sastancima u školama doslovce shvatili riječ ‘osvježivač’, pa su iz kuće u panici izbacili sve Glade, Ambi-Pur, Air-Wick i šta-ti-ja-znam-koje OSVJEŽIVAČE zraka / WC-a (posve bezopasne mirise!), dok su im djeca u svojim sobama nastavila pušiti drogiranu suhu travu-Od toga se umire. Od toga su već umrla djeca. Prava djeca. Nečija djeca. To NIJE osvježivač zraka.

Najgore od svega — naziv ‘osvježivač’ je toliko raširen da narkotik i dalje prolazi ‘ispod radara’ tržišnim inspekcijama, carinicima na uvozu i policiji i nalazi se u SLOBODNOJ PRODAJI u trgovinama ‘zdravog življenja’ (najčešći naziv: Smart Shop), zajedno s vodenim hookah-lulama, pušačkim bongosima, mirišljavim štapićima i ostalim priborom za pušenje i ‘rekreativno drogiranje”, napisao je ovaj pedijatar. O ovoj, lako dostupnoj drogi za naš je portal u svibnju progovorio mladić koji je istu na žalost konzumirao.

“Galaxy sam probao s prijateljem u proljeće 2014. Deset mjeseci kasnije, pušio sam ga od jutra do sutra, sve dok nisam ‘flipnuo’ i završio u ludnic. Kada sam počeo pušiti Galaxy, izletavao je svuda, kao iz paštete. Mogao se nabaviti u gotovo svakom smart shopu, a ja sam ga kupovao u jednom kiosku u Tkalčićevoj. Cijene paketića kretale su se od 10 do 110 kuna. Svi su ga pušili, Centar je vrvio klincima na Galaxyju, a parkić kod Opatovine bio je prepun iskorištenih paketića nalik na kondome”, ispričao je te prigode mladić, opisujući kako je na njega djelovao Galaxy.

“S vremenom sam potpuno prestao funkcionirati. Sve više sam se povlačio u sebe. Pretvarao sam se u biljku. Prema roditeljima i prijateljima postao sam drzak, bahat i arogantan, katkad i agresivan. Pod utjecajem Galaxyja prilikom jedne svađe, vlastitu sam majku pljunuo u lice”, tvrdio je naš sugovornik u svibnu ove godine.

“U najgoroj fazi, prva stvar koja mi je bila na pameti kada bih se probudio, bila je kako nabaviti. Znalo mi se dogoditi da ležim u sobi paraliziran i da uopće ne primijetim da sam urinirao jer se nisam mogao pomaknuti i otići na toalet”, govorio je Roko među ostalim. I doktor Slavko Sakoman te je prigode za naš portal pojasnio o čemu se radi.

2Postoje na desetine kemijskih spojeva na bazi sintetičkih kanabinoida kojima se potom prskaju biljne tvari i stavljaju na tržište kao osvježivači zraka. To nisu nikakvi osvježivači, već opasna droga na kojoj se dobro zarađuje. Većina tih molekula još uvijek je nepoznata znanosti i njihovo djelovanje je poputno neistraženo što ih čini iznimno opasnima zbog nepredvidivog učinka.

Djelovanje tih tvari je snažnije i samim time adiktivnije od djelovanja kanabisa, a od njega su jeftiniji i lakše dostupni. Izaziva fizičke i psihičke nuspojave. Djeluju na respiratorni sustav pa mogu izazvati i smrt od gušenja što se nedavno dogodilo jednom 15-godišnjaku u Zagrebu. Izazivaju i promjene u genskoj osnovi, oštećenja reproduktivnih organa, ovisnost, psihoze…”, ustvrdio je.