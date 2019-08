NEVRIJEME POHARALO JUG: Upalila se svjetla na autocesti, stvaraju se kolone

Autor: Dnevno

Već od jutra na jugu Dalmacije je bilo lokalno jačeg razvoja oblaka. Tako je u kratkotrajnom, ali jakom grmljavinskom pljusku na meteopostaji Dubrovnik – Petka palo čak 28 litara kiše po kvadratnom metru, javlja Dalmacija Danas.

Nešto kasnije grmljavinski oblak se razvio južnije od Makarske. Na mjernoj postaji u Živogošću palo je 5 litara kiše po kvadratnom metru. Slično kao i u petak, popodne je u dijelovima Zagore došlo do jakog razvoja oblaka. Grmljavinska linija zahvatila je šire kninsko područje, sve do Drniša. U Oklaju je u kratko vrijeme palo 12 litara kiše i tuče po kvadratnom metru. U Golubiću kraj Knina temperatura se uslijed nevremena spustila s 33 na 23 Celzijeva stupnja.

Iza 15 sati nevrijeme je nastavilo jačati te je zahvatilo područje od Maslenice preko Like do Gračaca. Jako nevrijeme s tučom pogodilo je dijelove južne Like. Prema posljednjim informacijama, tamo je temperatura pala na samo 17 stupnjeva. Kako kažu svjedoci, autocestom na dijelu koje je zahvatilo nevrijeme se vozi 40 km/h, stvorile su se kolone, a čak se upalila rasvjeta.