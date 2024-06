Nevrijeme pogodilo dijelove Hrvatske: Pogledajte kaos u Čazmi, stiglo i upozorenje

Autor: F.F

Već danima većinu Hrvatske pogodilo je poprilično promjenjivo vrijeme. Čas sunce i vrućine, čas kiša, nevrijeme i vjetar. No, nažalost, takvo će nas vrijeme pratiti još barem jedan dan. Nestabilne vremenske prilike, lokalno praćene izraženijim pljuskovima i grmljavinom, nastavit će se do sutra. Od petka se očekuje sunčanije vrijeme, uz mogućnost malo kiše u gorju.

Za vikend se prognozira najviše sunčanih razdoblja, uz slab vjetar koji će u subotu biti umjeren sjeveroistočni. Vrućina će se vratiti, a temperature bi mogle doseći 35°C, prema prognozi HRT-ove meteorologinje Kristine Klemenčić Novinc.

Za danas je Meteoalarm izdao žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena za Slavoniju, zagrebačku i karlovačku regiju, Gorski kotar, Liku, Istru i sjeverni Jadran.

Tu nije kraj

Još noćas i rano ujutro Hrvatskom su sijevale munje i gromovi. Crometeo je objavio fotografiju u blizini Kaštela, na kojima se vidi kako “munje paraju nebo”.



U jednom trenutku dana, u hrvatskom Zagorju došlo je do neugodnog nevremena. U Čazmi je tako padala jaka kiša praćena tučom, dok je ostatak Zagorja osjetio jaki vjetar i obilne pljuskove. No, to možda nije kraj vremenskim nedaćama u Hrvatskoj.



Popularna Facebook stranica Vremenska Prognoza za Hrvatsku objavila je kako je Estofex izdao level 2 za dijelove kopnene Hrvatske što se tiče olujnih nevremena kasno popodne i navečer.









“Teško je reći precizno gdje će točno biti nekog će potrefiti ili zaobići uz prolazno malo kiše ili pljusak pa čak i suho. Značenje pojmova na Estofex karti:









Level 1 – označava 5% vjerojatnosti za opasne vremenske uvjete (nevrijeme)

Level 2 – označava 15% vjerojatnosti za opasne vremenske uvjete (nevrijeme)

Level 3 – označava više od 15% vjerojatnosti za opasne vremenske uvjete (nevrijeme)

Tanka žuta linija – 15% vjerojatnosti za pojavu grmljavine

Debela žuta linija – 50% vjerojatnosti za pojavu grmljavine”, objavili su na svojem Facebook profilu.