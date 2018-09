NEVJEROJATNO! ZABORAVITE NA PAŠKI SIR: ‘Usred naših pašnjaka bit će ODLAGALIŠTE OTPADA!’

Autor: Snježana Vučković

Nevjerojatnu priču s otoka Paga donose nam mještani sela Gorice. U potpunom očaju otkrivaju nam kako se usred njihovih pašnjaka od kojih žive uzgajajući na njima ovce, od kojih pak dobivamo čuvenu zaštićenu janjetinu i sir, izgrađuje „pretovarna stanica nesortiranog otpada”.

Obitelji, među kojima je čak 14 hrvatskih branitelja koji se nakon rata nisu odlučili umiroviti, već pošteno raditi i zaraditi, odlučili su svojim tijelima braniti svoje pašnjake, unatoč prisutnosti policije i najavi interventne:

Zbogom paškoj janjetini i siru

„Pretovarna stanica s otpadom svega i svačega bit će smještena 500 metara od mora i isto toliko metara od našeg sela. Kroz nju prolazi put kojima dolazimo na naše pašnjake, a sada nam je to onemogućeno. No, čak i da možem do pašnjaka, je li normalno da oni budu uz otpad? Znaju li oni kako je kada puše bura? Pa, sve će nam otpuhati na livade na kojima se hrane naše ovce kao i u more… Trebaju li nam se u valovima kotrljati otpatci i to na onoj obali na kojoj smo planirali plasirati i nuditi naše čuvene proizvode?”, požalio nam se Jakov Grgičević, jedan od 30-tak prosvjednika iz mjesta Gorice koje broji čak 20 OPG-va.

Nedavno su mještani Gorice prosvjedovali i ispred zgrade Gradske uprave Paga tražeći da se realizacija tog projekta obustavi. Tražili su obnovu postupka donošenja prostorno planske dokumentacije – Prostornog plana grada Paga, te da se omogući mještanima naselja Gorica uvid i utjecaj na donošenje, kao i da se pretovarna stanica izmjesti izvan otoka Paga.

Tijelima protiv odlagališta otpada

„Pretovarne stanice nesortiranog otpada planiraju se na tri lokacije… Jedna je nedaleko Biograda i zapravo je samo nadograđena postojeća, druga je četiri kilometra od Gračaca a ova usred naših pašnjaka na kojima nastaju svjetski poznati, ekološki proizvodi”, žale se vrijedni mještani, posve usamljeni u svom problemu i bez ičije podrške.

Kako će to završiti i hoće li djelatnici Lavčevića uspjeti postaviti ogradu za investitora Eko d.o.o. unutar koje će se odlagati nesortirani otpad, teško je predvidjeti. Vlasnici poljoprivrednih gospodarstava s Paga kažu – neće, tijelima ćemo obraniti svoje pašnjake i svoj prosperitet.