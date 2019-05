NEVJEROJATNO! Puhovski napao Šimunića i kunu: ‘To su čisti ustaški simboli’

Autor: dnevno.hr

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji te prokomentirao aktualne teme. Dotakao se tako među ostalim Bleiburga, gdje predsjednik Sabora na komemoraciju šalje HDZ-ova Antu Sanadera.

”To je prije svega stranačka, a ne saborska aktivnost. Oni ne mogu poslati nekog tko nije iz HDZ-a jer ti ljudi nisu orijentirani tako i ne bi ni išli. Ostali su samo HDZ-ovci, a jedan je suspendiran. Sanader je udugo bio predsjednik vatrogasne zajednice pa će možda neka specifična iskustva koja ima pomoći. Kao mana s neba je stiglo to što Angela Merkel dolazi i imaju izgovor da je Mutti stigla i moraju ostati u Zagrebu”, objašnjava analitičar koji je prokomentirao i Milijana Brkića.

”Brkić je otpisan de facto. De iure će biti otpisan nakon izbora za EP, ako oni prođu iole zadovoljavajuće za Plenkovića, a to znači 5+ mandata”, smatra Puhovski koji je prokomentirao i pooštrene austrijske zakone.

”Hrvatska vrluda. S jedne su strane osude, s jedne tišina. Imate osobe koje su zadužene da to osuđuju. Imate stranke koje su oštre, i HDZ koji to više-manje tolerira osim kad dođe netko iz inozemstva. Uzimaju formulu koju je uvela Crkva, a to je osuda svih totalitarizama., bez spominjanja ijednog posebno. To je loš znak, uključujući i to da je HNS za izbornika mlade reprezentacije izabrao Joea Šimunića, čovjeka koji nema stručnih kvalifikacija, ali se proslavio povikom ‘Za dom spremni’”, kade Puhovski.

”On je izgubio na sudu za ljudska prava, povik ‘Za dom spremni’ ne spada pod slobodu govora. Zašto u Hrvatskoj nema takvih presuda”, još je jedno od pitanja postavljeno ovom analitičaru.

”Ima nekoliko. Neke su pale na višim sudovima. Kad prekršajni sud odbije, policija se na žali. Jasan stav je da je ‘Za dom spremni’ čisti ustaški simbol. Drugi čisti ustaški simbol je kuna koja nije postojala nikad prije NDH. Tuđman ju je na prevaru uveo tvrdeći da je to stara hrvatska valuta. To pokazuje da Hrvatska sa svojom prošlošću ne može izaći na kraj. I onda dođe intervencija iz Austrije koja čini ono što je davno trebalo biti učinjeno ovdje”, konstatirao je, a onda se dotakao i euroizbora.

”Ne govori se o europskim pitanjima, osim djelomično HDZ i SDP. Svi drugi to doživljavaju kao trening utakmicu za prave izbore. Ključna je greška da se svi ponašaju kao da biramo hrvatsku reprezentaciju za Bruxelles, a tamo nemate hrrvatski klub. Svi se ponašaju kao da idu u Bruxelles da brane hrvatske interese i ne daju nikome da nam se popne na glavu”, poručio je, te prokomentirao i dolazak ANgele Merkel u Zagreb.

”Kad kažete da odlazite vi više niste ono što ste bili. Merkel dolazi na odlasku, ali ona je i dalje jedna od ikona. Ona dolazi da bi obišla Europu prije odlaska, i da bi pokazala da podržava Webera. Tek treće ona dolazi ovamo podržati Plekovića. Njegova zadaća je da ne dođe nitko od radikalne desnice i Hrvatske u EP. Doći će vjerojatno jedan kandidat Živog zida, ali Hrvatska će proći bolje od većine drugih država. HDZ funkcionira kao usisavač na desnici, lukavo su postupili s Marijanom Petir, a i Kolakušić je percipiran kao dio desnice i to će dodatno oslabiti njihove pozicije”, zaključio je.