NEVJEROJATNA PRIČA SERIJSKOG KRADLJIVCA IZ BJELOVARA! Ukrao je 180 autobusa i kamiona, ni sam ne zna zašto: ‘Imam veliki upitnik iznad glave!’

Autor: Daniel Radman

Vijest da je u okolici Bjelovara ukraden autobus Čazmatransa ovog je vikenda obišla rubriku crne kronike na svim portalima, a osobito kad se saznalo tko stoji iza tog djela. Naime, policija je relativno brzo našla počinitelja koji je, kako se otkrilo, serijski kradljivac autobusa i kamiona. Kako pišu lokalni mediji, on u dosjeu ima oko 40 krađa autobusa i kamiona, a sumnja se da ih je bilo i dvostruko više. U zatvoru je provedo više od 12 godina, između ostalog i zbog ubojstva na mah.

Otkriven je i njegov indentitet, na bjelovarskom području taj čovjek ima status svojevrsne legende, antijunaka, a riječ je o 53-godišnjem Predragu Kojadinoviću Koji. On se osobno javio novinaru Mog portala kojem je iznio svoju priču.

“Što se tiče zadnjeg autobusa, ja ga nisam ukrao. Priznao sam krivnju jer sam znao da će me nakon toga policija pustiti, odnosno da me neće zadržati 24 sata u postaji”, ispričao je i dodao da su bjelovarski policajci svojim su kolegama iz Đurđevca govorili, da “ako on kaže da nije ukrao, onda mu mogu vjerovati da nisam”.

Ni liječnici ne znaju zašto krade

Kamion je, kaže, naučio voziti još 1982. godine, i otac mu je bio vozač, baš u Čazmatransu, a službeno je položio tek 2000. godine. Prva krađa pripisana mu je 1989., a kaže da nije ukrao autobus ili kamion već deset godina. Napomenuo je i da mediji prenose krivu informaciju te da je mahom krao kamione, a ne autobuse. Prema vlastitom priznaju, 80 posto krađa činila su teretna vozila.

“Vi svi pišete autobusi, ali 80 posto toga što sam ukrao bili su kamioni. Imao sam kartice, znao sam kako se tankira, pa ipak sam ja vozač kamiona. Točan broj stvarno ne znam, ali je sigurno puno više od 100, negdje oko 180“, a na pitanje zašto to čini nije imao odgovor. “Kad bi ja znao odgovor zašto, vjerojatno ja to ne bih radio. Imam veliki upitnik iznad glave. Razgovarao sam i s doktorima, ali ni oni ne znaju odgovor.”

Kako izgleda život u zatvoru?

Otkrio je i kako izgleda žviot u hrvatskim zatvorima. Kaže, upoznao je tamo Matu Oreškića, čovjeka koji je prvi dobio kaznu od 40 godina zatvora, trostrukog ubojicu iz Petrinje Vlastimira Kihalića koji je u zatvoru počinio samoubojstvo, a družio se i s Dečkima s Knežije, Rajkom i Veliborom Momčilovićem, Davorom Zečevićem… Tvrdi da nikad nije imao problema.

“Kao prvo sam fizički malo jači i ne dam se zaj…ti, pa se boje ići na mene. Iako znam mnoge koji su se žalili da su bili maltretirani, posebno noću. Kao drugo, u Bjelovaru poznajem sve stražare, ali nisam ni u drugim zatvorima imao problema. Uvijek sam fer i korektan, nisam nasilan”, napomenuo je.

Najpoznatiji serijski kradljivac autobusa i kamiona ipak se okreće budućnosti pa tako planira posao u inozemstvu.









“Dobio sam posao u Nizozemskoj. Tamo imam rodbinu pa neću morati plaćati smještaj. Iako bih najviše volio voziti neku međunarodnu liniju, a ne cvijeće po vrtu, kao što će to biti u Nizozemskoj, izdržat ću jer se solidno plaća“, napomenuo je.