Nevjerojatna priča o moćnoj Agenciji: Ravnatelj za Dnevno.hr odgovara na žestoke kritike djelatnika

”Sve što sam činio u svom mandatu vođenja Agencije činio sam s ciljem modernizacije i razvoja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, činio sam to maksimalno profesionalno i u skladu sa svim etičkim i moralnim načelima”, tvrdi to u razgovoru za naš portal Mile Živčić ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koji se pritom referirao na podatke koji su našem portalu dostavljeni od strane djelatnika Agencije.

Riječ je, naime, o problematici koja traje godinama, a koju je ljetos najavio ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić tvrdeći da će provesti racionalizaciju silnih državnih agencija i spajanje institucija s ciljem uštede. Premda je takav potez najavljen tijekom ljeta, do dana današnjeg, tvrdi naš sugovornik, nije se dogodilo baš ništa. Kritični djelatnik spomenute Agencije tvrdi da ista nije ni počela sa svojim procesom, a ravnatelj Agencije često se ”pravi blesav i opetovano izjavljuje da nije upoznat sa spajanjem”, što je izjavio i u razgovoru za Jutarnji list koji se ovom temom bavio pitajući se gdje je tu ušteda, jer premda je država najavila ukidanje institucija zbog racionalizacije, traže deset novih ljudi kako bi ih zaposlili.

”Točno je da sam na upit novinarke Jutarnjeg lista izjavio „da nisam upoznat“, ali se to nije odnosilo na ideju o spajanju agencija (za to su znali svi koji imalo prate obrazovanje) već je to bio odgovor na pitanje jesam li upoznat s činjenicom da je napravljen prijedlog zakona o spajanju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje. Isti odgovor je dala i ravnateljica druge agencije. I točno je – nas dvoje nismo bili upoznati s izradom zakona kojim se naše agencije spajaju. Taj je zakon bio poslan na mišljenje u druga ministarstva, mi ga nismo vidjeli i zato ponavljam – nisam bio upoznat s izradom, a samim time ni sa sadržajem predloženog zakona”, objašnjava za naš portal prozvani ravnatelj.

Međutim, djelatnik Agencije podsjeća kako je to projekt koji se pokušava realizirati još od travnja i svibnja 2015. godine, kada je državom ravnala Milanovićeva vlada. Nakon toga isti je plan imala i vladajuća koalicija kojom su ravnali Tihomir Orešković i Tomislav Karamarko, a koji su u svibnju 2016. godine daleko odmakli u pripajanju Agencije s drugim agencijama. Odluke su, tvrdi djelatnik već bile prošle raspravu na Vladi te su bile pred realizacijom, što su potvrdili i medijski napisi.

”Navodno su tada, 2016. godine lobisti Agencije, pomoćnik ravnatelja Mario Vučić, fotografiran s Anicom Kovač i suprugom također zaposlenom u Agenciji, uspjeli osigurati podršku nekih HDZ-ovih saborskih zastupnika pa je spajanje Agencije spriječeno i šaptom palo”, ističe djelatnik. Na to se pak ravnatelj Živčić pita što je točno u priči sporno. ”Ovdje nisam shvatio što nam se to stavlja na teret – činjenica da su kolege koje rade u agenciji u braku ili to što su na fotografiji s Anicom Kovač? Samo radi točne informacije – kolege rade u Agenciji, ali u brak stupili nekoliko godina nakon što su se upoznali baš u Agenciji”, navodi nadalje prozvani ravnatelj. No, ni tu priči nije kraj, jer naime djelatnik podsjeća i na izjavu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak koja je nedavno progovorila o spajanju.

”S obzirom na to da u djelokrugu Ministarstva znanosti i obrazovanja djeluju Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, CARNET, utvrđeno je da se njihove nadležnosti, kao i poslovi preklapaju te nije svrsishodno postojanje svake institucije za sebe..“, poručila je ministrica, međutim, djelatnik Agencije napominje da ravnatelj Živčić i te poruke ignorira.

”Pravi se blesav, govoreći da nije s time upoznat i pritom iznosi slabe razlog zbog kojih to nije moguće”, napominje naš sugovornik. A na njegovu napomenu i prozvani ravnatelj nudi još jedan argument. ”Ja možda za nekog izgledam blesavo, ali nikad se nisam pravio blesav! Oni koji me poznaju mogu to potvrditi. Pitajte ravnatelje strukovnih škola, ustanova za obrazovanje odraslih”, navodi Živčić za naš portal. Međutim, djelatnik podsjeća na neka njegova, kako tvrdi, opravdanja.

”Primjerice pravda se time da će Agencija uskoro potpisati ugovor za europski projekt vrijedan 230 milijuna kuna i da ukidanjem Agencije to neće biti moguće. No, kao što je poznato svima koji iole znaju išta o EU fondovima, čak i ako ASOO potpiše Ugovor za taj projekt, to ne predstavlja prepreku za ukidanje agencije, jer se radi o običnom administrativnom problemu koji će se riješiti potpisom Dodatka Ugovoru gdje se lako može ASOO kao ugovornu stranu zamijeniti s tom drugom agencijom kojoj će se ASOO pripojiti i koja će to nastaviti provoditi, s istim ljudima koji su i do sada radili na tome”, kaže djelatnik. Ravnatelj Živčić, drži pak da se njegova izjava nije pročitala do kraja te se stoga krivo i prepričava.

”Točno je, ovaj ili sljedeći tjedan ćemo potpisati ugovor za projekt vrijedan 232 milijuna kuna. I opet odgovorno tvrdim, ukidanje agencije može loše utjecati na provedbu navedenog projekta. Razlog je vrlo jednostavan – odlazak dvoje-troje djelatnika koji od početka (kao tim) rade na projektu poremetit će projektnu dinamiku i to znaju svi koji su ikad provodili projekte. Nadam se da nam autor ne zamjera što smo iz EU fondova osigurali novac za modernizaciju strukovnog obrazovanja i što to želimo napraviti prema planu u i što kraćem mogućem roku”, kaže Živčić. S druge strane naš sugovornik tvrdi da se ravnatelj kod spomena spajanja neprestano izvlači na onaj dio koji se bavi kontrolom EU projekata DEFCO.

”ASOO se sastoji od dva dijela, dio koji se bavi strukovnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih te dio koji se bavi kontrolom EU projekata tzv. DEFCO, koji vodi pomoćnica ravnatelja Martina Hundrić.

Budući da DEFCO kao PT2 u sustavu EU fondova (posredničko tijelo razine 2) prati i kontrolira provedbu velikog broja EU projekata iz područja obrazovanja , za što ima akreditaciju od EU, ta „akreditacija“ uvijek služi kao izlika zbog koje se ne može ukinuti ASOO-a jer će to kao dovesti do zastoja u povlačenju EU sredstava, iako se i tu također radi o običnoj administrativnoj i birokratskoj izlici jer se za sve te projekte mogu potpisati dodaci ugovoru u kojima će se samo umjesto ASOO-a staviti naziv HZZ-a (kojem se treba pripojiti DEFCO) a svi ljudi koji rade na projektu će ostati isti, samo neće raditi u okviru ASOO-a već u okviru HZZ-a. Primjerice i Agencija za regionalni razvoj (ARR) se bez problema pripaja MRRFEU, jednostavno „uhljebi“ uvijek izmisle neki birokratski razlog zašto se nešto ne može spojiti jer „Propisi!, Akreditacija!“.

Kao što je već navedeno, ASOO se praktično sastoji od dva dijela:

· dio koji se bavi strukovnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih

· i tzv.DEFCO – organizacijska jedinica za praćenje i kontrolu EU projekata

Ovaj stručni strukovno-odrasli dio priprema i daje stručno mišljenje i odobrava standarde strukovnih kvalifikacija, programe obrazovanja odraslih, izrađuje strukovne kurikulume itd.

A DEFCO priprema i provodi natječaje za EU projekte te ih kasnije u provedbi kontrolira, odobrava troškove i sl.. Radi se pretežno o projektima iz obrazovanja, između ostalih i strukovnog i obrazovanja odraslih.

Što se događa kada se ti poslovi isprepletu? Naime u sklopu tih EU projekata koje provode primjerice strukovne škole ili ustanove za obrazovanje odraslih, one često izrađuju neke strukovne programe, nastavne planove za obrazovanje odraslih i sl. Za izradu tih sadržaja najčešće angažiraju vanjske stručnjake. A gdje rade takvi stručnjaci? Pa najčešće u ASOO-u”, detaljno objašnjava djelatnik podsjećajući i na dostupne postupke javne nabave, ponude i potpisane Ugovore iz kojih je kako naglašava vidljivo da zaposlenici Agencije rade ne eu projektima, na poslovima za koje dobivaju plaću Agencije te za to dodatno dobivaju solidne novce iz europskih projekata.

”A te iste projekte kontroliraju njihove kolege iz DEFCO-a, koji onda verificiraju te troškove kao ispravne odnosno prihvatljive.

Tu dolazimo do članka 101., Zakona o radu:

(1) Radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac (zakonska zabrana natjecanja).

(2) Ako radnik postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac može od radnika tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

Također, i prema Etičkom kodeksu ASOO-a, članak 7.stavak 3., propisano je da zaposlenici u obavljanju poslova za svoj račun ne smije koristiti autoritetom svog radnog mjesta u Agenciji, čime se narušava ugled Agencije, što u konačnici dovodi do gubitka povjerenja građana u Agenciju.

Naravno, s obzirom na to da se ti poslovi koje zaposlenici Agencije obavljaju u svoje slobodno vrijeme (ako i to?) preklapaju s poslovima Agencije, odnosno isporučevine koje moraju izraditi za škole koje ih ugovore često na kraju službeno završe na stručnom mišljenju/odobrenju u Agenciji, tu dolazimo i do evidentnog sukoba interesa. Hajdemo ovo sve prikazati kronološki:

· ASOO odnosno DEFCO s MZO pripremi natječaj za EU projekte na koji se prijavljuju škole.

· Škole se prijave i dobiju projekt, potpišu Ugovor s MZO i ASOO (Milan se uslika) i krene provedba projekta

· Škole traže vanjske stručnjake za izradu nekog sadržaja, pokrenu postupak bagatelne/jednostavne nabave (pošalju mail na 3 osobe po izboru*) i onda čekaju ponude.

o *od te tri osobe, često dvije pa i sve tri budu zaposlenici ASOO-a

· ponuđači pošalju ponude, Škola izabere najpovoljniju, potpiše ugovor o nabavi, stručnjak izradi sadržaj i dobije novce od Škole

· Škola šalje izrađeni sadržaj (neki program za odrasle, strukovni kurikulum i sl.) na mišljenje/odobrenje u ASOO. Kolika je šansa da to opet dođe na stol na mišljenje/odobrenje osobi koja je možda sama izradila taj sadržaj? Sukob interesa? Navodno se događalo da bi izrađeni sadržaji bili čak i odbijani zbog nekvalitete od strane ASOO-a iako su ih izradili zaposlenici ASOO-a.

· također Škola šalje zahtjev za nadoknadom sredstava iz projekta na DEFCO, te kontrolori iz DEFCO-a pregledaju dokumentaciju, vide da su novce dobili njihovi kolege iz ASOO-a, no bez problema troškove klasificiraju kao prihvatljive (ispravne, u žargonu EU fondova).

Ako tu nema sukoba interesa i nepravilnosti, ne znam gdje ima…ili kao što ravnatelj Živčić kaže, „ako mi nismo vratili uložen novac u nas, onda nije nitko“. Znakovito”, detaljan je djelatnik.

I na to mu je također stigao odgovor od ravnatelja.

”Oooo, još jedan zlonamjerno iskorišten citat moje izjave! Da, ponavljam, „ako mi nismo vratili uloženi novac, onda nije nitko“ – ali to sam izjavio u kontekstu izdvajanja države (kroz državni proračun) u funkcioniranje Agencije. A sve u kontekstu vrijednosti projekata koje smo proveli, koje provodimo i za koje, evo za koji dan, potpisujemo nove ugovore. Novac koji povlačimo iz EU fondova višestruko je veći od novca koji dobivamo iz proračuna za funkcioniranje agencije. Zato smatram da smo mi opravdali trošenje državnog proračuna na nas. Vratili smo to višestruko kroz sredstva iz EU fondova”, konstatira ravnatelj Živčić koji nam je dostavio i promemoriju o broju i vrijednosti projekata koje su provodili i koje provode.

”Radi boljeg argumentiranja moram navesti – moj mandat ravnatelja Agencije počeo je u 13. svibnja 2015. godine. U svom djelovanju sam nastojao provesti niz promjena koje su trebale poslužiti bolje funkcioniranju agencije. I sam sam bio suočen s informacijama da možda neki djelatnici agencije rade na projektima ustanova iz sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Autor teksta te informacije očito ima i tim više me smeta da nije proslijedio i mail koji sam ja, kao ravnatelj) uputio na sve djelatnike Agencije da „nemate moje odobrenje za sklapanje takvih i sličnih poslova. Osim toga, kolegica Hundrić je bila zadužena da mi dojavi ako se netko ogluši na moje upozorenje i ako se u nečijoj projektnoj dokumentaciji pojave imena naših radnika.

Nakon ovog upozorenja nismo dobili niti jednu prijavu da se tako nešto događa.

Dakle, ne da nisam sudjelovao u takvoj raboti nego sam i upozorio, ako postoje takvi postupci, da je to neprihvatljivo”, kaže ravnatelj, a sagi tu nije kraj.

”Dodatni bonus u tom međuodnosu škola i ASOO-a (i DEFCO-a) je i zapošljavanje novih djelatnika u Defco-u, jer su često novi djelatnici u početku ASOO-a (2010./2011.) imali ista prezimena kao nastavnici/ravnatelji strukovnih škola koje najčešće dobivaju projekte u ASOO-u (poljoprivredna, hotelijersko-turistička itd.). A nerijetko su zapošljavani na ugovore o djelu, svježe s fakulteta, politolozi i novinari, bez ikakvog iskustva dobivali su višemjesečne ugovore o djelu kao stručnjaci za provedbu projekata, što im je omogućilo kasnije siguran posao i karijere u eu fondovima. Tu je svakako dobra zasebna tema i za neki kvalitetan članaka o ugovorima o djelima u javnim/državnim službama, gdje se i sada isti često zloupotrebljavaju većinom za neiskusne djelatnike koji su „ključni za provedbu nekih projekata“, ili ako ih se želi zadržati nakon isteka ugovora na određeno ili stručnog osposobljavanja, zbog čekanja na „regularni“ natječaj”, ističe dalje djelatnik napominjući da je Agencija za ravnatelja zlatna koka.

”Naime, ravnatelj Živčić ima aktivna čak dva kredita, s mjesečnim ratama od skoro 5 tisuća kuna, koji traju do 2025., odnosno 2030. godine, te bi mu pad sa sadašnje ravnateljske plaće od 13 tisuća neto na nekih 8-9 tisuća kuna plaće voditelja nekog odsjeka unutar agencije kojoj će se ASOO pripojiti sigurno teško palo”, smatra djelatnik. A i za to stiže odgovor od ravnatelja.

”Da, ja imam dva navedena kredita. Radi se o klasičnom stambenom kreditu i kreditu putem stambene štednje u koju smo ja i moja obitelj godinama uplaćivali. Iz prijave imovinske kartice se vidi da sam kredite digao puno prije nego sam postao ravnatelj Agencije, redovito sam ih tada otplaćivao, redovito to sada radim i radit ću i kada prestanem biti ravnatelj agencije. I štoviše, ponosan sam da sam svojoj obitelji osigurao dom tako da zajedno štedimo, radimo i otplaćujemo navedene kredite. Ponosan sam na sve rezultate ove Agencije, ponosan sam činjenicu da ništa nismo protuzakonito činili, ponosan sam na podršku škola i ustanova za obrazovanje odraslih (neka Vam oni kažu kakvi smo).

Ako nam netko zamjera što branimo naše postojanje, to je njegovo pravo, kao što je naše pravo da pokušamo dokazati da nismo teret ovoj državi već da smo pokretač pozitivnih promjena i netko tko stvarno brine o dva iznimno važna dijela sustava obrazovanja.

Na kraju, meni mandat ističe u svibnju ove godine. Bit će mi drago da me zamjeni netko tko će još više učiniti za razvoj obrazovanja”, zaključuje ravnatelj.

OBJAŠNJENJE RIZIKA UKIDANJA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE (ASOO) U VEZI S KORIŠTENJEM FONDOVA EU-A

ASOO kao korisnička institucija EU projekata

ASOO se još 2005. godine dokazao kao iznimno uspješna organizacija u osmišljavanju, pripremi i provedbi projekata financiranih od strane EU-a i drugih donora. Projekti osmišljeni u ASOO-u, bili su odgovor na nacionalne, ali i EU strateške ciljeve u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te su bili usmjereni na Agenciju, ali i škole i ustanove za obrazovanje odraslih te su njima uvedene brojne inovacije u obrazovni sustav RH (povezivanje s tržištem rada, kurikularna reforma, jačanje kapaciteta javne uprave, itd.)

Ukupna vrijednost ASOO-vih EU projekata (provedenih u razdoblju 2010. – 2014.) iznosi više od 160 milijuna kuna, što je iznos veći za 69 milijuna HRK od zbroja svih iznosa proračuna od osnutka ASOO-a, ili što iznosi oko četiri (4) godišnja proračuna ASOO-a.

Ukupna vrijednost trenutnih ASOO-vih projekata je veća od 295 milijuna kuna!

Time se Agencija dokazala kao jedna od javnih ustanova s najvećim apsorpcijskim kapacitetom EU fondova u cjelokupnoj javnoj upravi, a posebice u obrazovnome sustavu. ASOO trenutačno aktivno sudjeluje u provedbi niza operacija koje se financiraju kroz ESF OP ULJP 2014 – 2020, ali i uspješno prijavljuje i provodi druge projekte iz ostalih programa EU-a, bilo kao prijavitelj ili partner (Erasmus +, itd.)

ESF OPERATIVNI PROGRAM ULJP 2014. – 2020.

U ESF OP ULJP 2014. – 2020. strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prepoznato je kao prioritetno te je za ta dva dijela sustava predviđeno ukupno 135 M EUR (strukovno 85 M EUR i obrazovanje odraslih 50 M EUR) te će u svrhu apsorpcije ovih sredstava biti nužno imati odgovarajuće kapacitete–institucijske, ljudske, financijske, itd.

Programiranje i provedba projekata je jedno od ključnih područja i aktivnosti koje će biti najviše usporeni i/ili zaustavljeni procesom ukidanja ASOO.

ASOO trenutno provodi 4 više godišnja ESF projekta ukupne vrijednosti veće od 294 milijuna kuna:

§ Promocija cjeloživotnog učenja (ugovoren)

§ Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta (ugovoren)

§ Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre (ugovoren)

§ Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (odobren sažetak)

Ovo su ključni projekti modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a posebice kurikularne reforme strukovnog obrazovanja u skladu s Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. kao i Prijedlogom Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Također, u fazi odobravanja su i dva nova projekta u području obrazovanja odraslih vrijednosti veće od 20 milijuna kuna :

§ Promocija cjeloživotnog učenja – faza II (izrađen sažetak)

§ Razvoj sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih (sažetak u izradi)

Ovim projektima značajno bi se doprinijelo podizanju stope sudjelovanja odraslih u obrazovanju odraslih te se jednim od ovih projekata osigurao okvir za, po prvi put u RH, provedbe PIAAC istraživanja, u suradnji s OECD-om budući da je ASOO imenovana ustanovom zaduženom za tu provedbu.

Nadalje, ASOO je izradio prijedloge i niza drugih operacija čiji korisnik bi bio ASOO i strukovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih, ukupne vrijednosti 45 M EUR, a koji bi se trebali financirati kroz ESF OP ULJP 2014. – 2020.

Rizici

Osipanje i gubitak ljudskih kapaciteta

Iskustvo iz 2010. (spajanje ASO i AOO) pokazalo je da proces ukidanja i prelaska zaposlenika u drugu instituciju izazva odlazak dijela djelatnika (prije, tijekom i neposredno nakon dolaska u novu instituciju) zbog nesigurnosti i neizvjesnosti, zbog nezadovoljstva novim radnim mjestom, itd.

Kašnjenje i odgoda provedbe i ugovaranja novih projekata

Zbog sigurnog odlaska kvalitetnoga kadra, uzrokovanim nesigurnošću zbog ovakvoga ukidanja ASOO ljudski kapaciteti znatno će oslabjeti i dovest će se u pitanje provedba svih ključnih poslova agencije, posebice pripreme i provedbe projekata.

Doći će do sigurnog poremećaja i kašnjenja u provedbi već ugovorenih projekata (aktivnosti se neće moći planirati, dio će se otkazati, nove obveze – pr. javne nabave, se neće moći provoditi, neće biti moguće pravovremeno izrađivati izvješća i podnositi ZNS-ove). Projekte aktivnosti koje zahtijevaju dugoročno planiranje (i godinu dana u naprijed) sada se dovode u pitanje.

Svim ovime će biti ugrožen kapacitet apsorpcije ESF sredstava te će biti veliki rizik od ne-povlačenja ugovorenih sredstava. ASOO-ov kapacitet povlačenja novaca iz fondova EU je puno veći od bilo kakve mogućnosti uštede te će učinak ukidanja biti veći financijski gubitci.

Doći će do značajnog usporavanje postupaka dovršetka sažetaka operacija te izrade natječajne dokumentacije za nove projekte.

Tehničke su poteškoće u financiranju jer se neće preuzimati nove obveze (a kakve bi recimo bile novi projekti). Upitno je tko će u prijelaznom razdoblju (do uspostave novih rukovodećih struktura) donositi ključne odluke i predlagati rješenja te je otežano je donošenje odluka, a posebice značajnih odluka kakve će priprema i ugovaranje novih projekata tražiti.

Teškoće u reformi strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Iskustvo iz 2010. pokazuje da je potrebna minimalno jedna godina da se ustroji i profunkcionira novo tijelo, koje se za to vrijeme bavi sama sobom. Ovo će odgoditi i reformske mjere kurikularne reforme u strukovnom obrazovanju, a čiji glavni nositelj je ASOO. Upravo je započet potreban i dugo očekivan veliki projekt kurikularne reforme cijelog sustava strukovnog obrazovanja, koji se ovime zasigurno zaustavlja.

Poremećaj, kakav je ukidanje ASOO-a, te s time povezana nesigurnost, gubitak radnika, blokirano donošenje odluka, itd. odrazit će se i na ostale procese i projekte u sustavu. ASOO je partner i drugim ESF projektima, pr. e-škole. Također, ASOO bi imao i veliku ulogu u podršci uspostavi Centara kompetentnosti.

Međunarodne obveze

Upitna će biti mogućnost ispunjavanja obveza koje ASOO ima u nizu međunarodnih asocijacija i mreža. ASOO je uspješno bio predstavnik u EPALE-u, ReferNet-u, ECVET mreži, EQAVET mreži, imenovani predstavnik za PIACC istraživanje, itd. Također, ASOO je predstavnik RH u asocijacijama WorldSkills Europe i WorldSkills International.

Kršenje merit načela (prema rezultatima rada) u javnoj upravi

Ovakav pristup ukidanja ASOO-a u suprotnosti je i sa Strategijom razvoja javne uprave 2014. – 2020. koja navodi kako je radi privlačenja i zadržavanja kvalitetnih zaposlenika u sustavu javne uprave, potrebno voditi sustavnu brigu o razvoju njihove karijere i mogućnostima njihova napredovanja sukladno merit načelu (prema rezultatima rada).

Ovakvim pristupom ukidanja dokazano uspješne Agencije s velikim reformskim kapacitetom na potpuno netransparentnim i nejasnim osnovama, gdje se zanemaruju sva postignuća jedne Agencije i njezinih djelatnika, merit načelo je zanemareno i u potpunosti se krši. Ovakav pristup u suprotnosti je s idejom pravedne i poštene procjene radnog učinka, kvalitete rada, dokaza o postignućima, čime bi se razlikovali uspješni od neuspješnih, i to kroz jačanje uspješnih, a ne birokratsko rezanje koje ne uzima u obzir rezultate i kvalitetu.