NEVJEROJATAN PROPUST! Grad Đakovo prevarantu dao čak 50.000 eura

Autor: Dnevno.hr

Nekoliko tvrtki i institucija u Hrvatskoj je sredinom srpnja dobilo mailova u kojima se traži da na inozemni račun uplate veće iznose. Mnogi su prepoznati tipičnu prijevaru, međutim ne i djelatnici grada Đakova.

Naime, pročelnik za financije je 9. srpnja dobio mail u kojem gradonačelnik Mario Mandarić od njega traži da izvrši hitnu uplatu na bankovni račun naveden u mailu, što je ovaj i učinio prebacivši 50 tisuća eura s računa Grada na inozemni račun, piše 24sata.

“Naš je službenik doveden u zabludu na način da je na temelju lažnog maila isplatio iznos koji ne možemo točno navesti zbog istrage. Utvrdili smo nedvojbenu pogrešku službenika koji je realizirao isplatu, a da prethodno nije obavio nužne provjere. Grad Đakovo oštećen je za taj iznos. Sve smo odmah prijavili policiji i državnom odvjetništvu te nam je rečeno da rade izvide i istražne radnje na međunarodnoj razini”, rekao je gradonačelnik Mandarić

“Ne radi se o hakerskom upadu, nego je netko baš napravio lažni mail s mojim imenom tako da je našem djelatniku kao ime pošiljatelja maila stajalo moje ime. Vidjevši moje ime, a kako u tom trenutku nisam bio u uredu, vjerovao je da sam mu ja to poslao i postupio je po naputku koji se u mailu tražio. Čudi me što me pročelnik nije nazvao da provjeri. Niti je to naša propisana procedura niti je praksa da se dopisujemo mailom i šaljemo takve naloge. Žao mi je što je nasjeo na tu prijevaru, trebao je znati prepoznati lažni mail”, izjavio je Mandarić koji je protiv pročelnika pokrenuo stegovni postupak zbog povrede službene dužnosti, 24sata.

Iako je pročelnik financijski stručnjak koji već 30 godina radi u Gradu Đakovo i poznat je po točnosti i pedantnosti, mail je bio dobro sročen, bez grešaka, sadržavajući formu službenog dopisa.

U mailu je navedena “pružena usluga Gradu Đakovu” i uz to napisano ime John Smith, vjerojatno lažno, i inozemni bankovni račun koji je, kako je naknadno utvrđeno, s područja Velike Britanije.

“Da se dogodila prijevara, saznao sam navečer, kad mi je na mail stigla potvrda plaćanja koju mi je službenik poslao. Nisam imao pojma o čemu se radi, nazvao sam ga, sve smo pogledali, shvatili da se radi o obmani i odmah obavijestili policiju. Zvali smo odmah i banku da se transakcija stopira, ali novac je već bio prebačen”, izjavio je Mandarić za 24sata.

Grad Đakovo je podnio prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

