NEVJEROJATAN NALAZ INSPEKCIJE: Otvoreno tvrde da je Ninčević-Lesandrić lagala o ‘mesarskoj’ kiretaži

Autor: Dnevno.hr

“Nedavno sam završila na Hitnoj, imala sam spontani pobačaj u trećem mjesecu trudnoće, a tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća zdravstveno ovoj državi, s punim povjerenjem. Dočekalo me je 15. stoljeće, a mislim da je i tada bilo puno bolje. Svezali su mi ruke i noge, počeli su proces kiretaže naživo, bez anestezije. Dakle, struganje maternice, unutarnjeg organa, naživo, bez anestezije. To je bilo najmučnijih 30 minuta u mom životu, svaku sekundu bih vam mogla opisati jer mi je trajala vječnost, to je bilo 30 minuta ponižavanja svake žene”, povjerila se javnosti prije mjesec dana saborska zastupnica MOST-a Ivana Ninčević-Lesandrić.

Zastupnica je svojim izlaganjem “digla na noge” cjelokupnu javnost, a potaknula je na reakciju i velik broj žena koje su, prema svojim tvrdnjama, u gotovo svim bolnicama – na ginekološkim odjelima – doživjela slična mučna iskustva.

Uzalud je bio istup prof. dr. Denija Karelovića, predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, koji je ustvrdio da Ivani Ninčević-Lesandrić nije rađena kiretaža i da je dobila lokalnu anesteziju.

Naravno, on se trudio obraniti “svoju” kliniku, ali, što se tiče suda javnosti, bila je u pitanju njegova riječ protiv riječi Ninčević-Lesandrić.

U “sukobu” dr. Karelovića protiv Ninčević-Lesandrić, pod pritiskom javnog mnijenja, ministar zdravstva prof. dr. Milan Kujundžić odmah je naložio da se na splitsku ginekologiju uputi inspekcija ministarstva zdravstva, odnosno inspekcijski nadzor koji je trebao ispitati navode Ivane Ninčević-Lesandrić.

Istovremeno je uputio i inspekciju Ministarstva zdravstva i u ostale bolnice (ginekologije) gdje je bilo prigovora žena, koje su u njima doživjele navodne neugodnosti. Rezultate tih istraga trebalo je dobiti Povjerenstvo Ministarstva zdravstva, koje će potom donijeti i svoj sud o tome slučaju.

Ministar je rekao da će rezultati inspekcijskih nadzora biti objavljeni za otprilike dvadeset dana. Malo je ipak pogriješio, jer će rezultati inspekcije biti objavljeni u petak, nakon sastanka Povjerenstva, dakle nekih mjesec dana od burnog istupa Ninčević-Lesandrić, piše Slobodna Dalmacija.

Ujedno, ministar Kujundžić naložio je KBC-u Split osnivanje unutarbolničkog povjerenstva koje je također trebalo pregledati svu potrebnu medicinsku dokumentaciju i donijeti sud o tome kakvo je bilo postupanje liječnika prema saborskoj zastupnici Ivani Ninčević-Lesandrić, odnosno je li u cijelom postupku bilo nepravilnosti.

Ono što je ministar naložio, to je i provedeno u djelo. Inspekcije, kako ona unutarbolnička, tako i ona Ministarstva zdravstva, pregledale su svu medicinsku dokumentaciju i u potpunosti obavile svoj posao, te su donijele zaključke koji su predočeni Povjerenstvu, a u petak će biti dostupni i javnosti.

Inspekcija je, kako doznaje Slobodna Dalmacija, zaključila da je na splitskoj ginekologiji u slučaju Ivane Ninčević-Lesandrić (MOST) sve obavljeno po pravilima struke. Ujedno nam je potvrđeno da zastupnici Ninčević-Lesandrić nije rađena kiretaža već vakuum aspiracija i da je za to dobila lokalnu anesteziju, odnosno da joj je cijeli postupak rađen u lokalnoj anesteziji, piše Slobodna Dalmacija.

Najkraće govoreći, inspekcija Ministarstva zdravstva na splitskoj ginekologiji, u slučaju koji je u jednom trenutku postao najvažnija javna tema, nije našla nikakve nepravilnosti, a do istog zaključka došlo je i bolničko povjerenstvo koje je formirano unutar KBC-a Split kako bi ispitalo slučaj.

O neslužbenim rezultatima inspekcijskog nadzora izjavu smo htjeli čuti i od same Ivane Ninčević-Lesandrić.

“Ja ću komentirati zaključak Povjerenstva ministarstva zdravstva i inspekcijskog nadzora ministarstva zdravstva tek kada ono bude službeno obznanjeno” kratko je komentirala Ivana Ninčević-Lesandrić.