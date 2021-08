NEVJERICA U DOMOVINSKOM POKRETU! Rat između Škore i Bubala neće stati: Tko je bivši HDSSB-ovac koji se zamjerio donedavnom šefu?

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Nadzornog odbora Domovinskog pokreta Krešimir Bubalo jedan je od troje dužnosnika te stranke koje je bivši šef Miroslav Škoro kazneno prijavio. Nije međutim Bubalo svojem donedavnom predsjedniku ostao dužan pa je poručio kako ga taj njegov potez podsjeća na potez bombaša samoubojice.

Stigla kontra

“Kad je Škoro u grupi Kluba zastupnika 17. srpnja napisao da financijska situacija u stranci nije dobra, to me ponukalo da posjetim računovodstvo. Rezultat toga je da sam 19. srpnja zatražio od stranke da se napravi revizija, forenzika i inventura. Škoro kao predsjednik stranke još nije Nadzornom odboru dostavio izvješće za prošlu godinu. On je bio ovlašten za poslovanje. Jedno je prijava, dok je nešto sasvim drugo lažna prijava za kazneno djelo članova Nadzornog odbora”, izjavio je Bubalo za Jutarnji list. Žestoko je dakle zaratila ova dvojka iz Domovinskog pokreta, u kojoj Bubalo ima prilično značajnu ulogu, premda se u posljednje vrijeme medijski rijetko eksponira. Bubalo je godinama prisutan na poduzetničko-političkoj sceni, a postao je prepoznatljiv kao član HDSSB-a, stranke čiji je osnivač bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš.

Na nedavno održanim lokalnim izborima bio je nositelj koalicijske liste Domovinskog pokreta i Mosta za osječko Gradsko vijeće, a osim togha sudjelovao je i na parlamentarnim izborima, međutim, svoju poziciju prepustio je kolegi Stipi Mlinariću Ćipi. Odnedavno je Bubalo predsjednik Nadzornog odbora Pevexa, a u politici se okušao kao osječki gradonačelnik, ali i kao bivši Osječko-baranjski župan. U crnoj kronici Bubalo se našao kada je prije par godina pretučen u Zagreb i to nedugo nakon što je imenovan direktorom nekadašnjeg Peveca. Oni koji Bubala poznaju opisuju ga kao tipičnog Slavonca i veseljaka te kažu kako se on definitivno neće upustiti u javne svađe sa Škorom, no izgleda da se trenutno nalazi u neprepoznatljivoj situaciji pa nema previše izbora te je primoran odgovarati na prozivke i prijave, koje su kako se čini tek startale.