NEVIĐENI SKANDAL U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE: Ministrica zaboravila da joj muž ima OPG!

Kao da problema u Hrvatskoj posljednjih dana ionako nije dovoljno, za novu aferu pobrinula se ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je, kako javlja Potraga, tek ovih dana shvatila da joj suprug još uvijek ima OPG premda ona često ističe kako visokopozicionirane osobe u javnoj službi ne bi trebale imati OPG-ove.

”Ja smatram da je osnivanje OPG-ova u dogovoru s ljudima koji obnašaju odgovorne dužnosti – problematično, ali postojanje OPG-a pet deset godina prije toga nije problematično”, izjavila je ministrica Vučković. Objasnila je i kako je njen suprug OPG osnovao prije preseljenja u Zagreb te da nikada nije imao promet.

”To nije OPG koji se ikada namjeravao baviti profesionalnom poljoprivrednom proizvodnjom”, kazala je Vučković. Saznaje se kako je ovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo osnovano u rujnu 2016. godine, a u tom periodu Vučković je bila pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a Tomislava Tolušića, a zatim i državna tajnica u ministarstvu poljoprivrede. No, bez obzira na to OPG nije prijavljen u njenoj imovinskoj kartici.

”U imovinskim karticama, i to sam pogledala kad sam to otkrila, proces zatvaranja OPG-a nije bio službeno zatvoren. U imovinskoj kartici kolona kojom se prijavljuje OPG ne postoji, postoji kolona koja je slična, koja traži prijavu poslovnih udjela u trgovačkim društvima. Da je bilo ikakvog dohotka, to bih prijavila”, rekla je Vučković te objasnila kako gospodarstvo nije dobilo ni lipe poticaja niti je to ikada traženo, a osim toga rečeno je i kako im je dvije godine trebalo da se OPG zatvori.

Inače, premda je konkurencija pozamašna, titulu jedne od najuspješnijih ministrica poljoprivrede svih vremena nosi HDZ-ova Marija Vučković, koja je ujedno i prva žena na čelu tog resora. Niz je malih poljoprivrednika s kojima smo razgovarali, a koji tvrde kako je riječ o bezidejnoj ministrici koja je posve nestala iz javnog prostora, bježeći pritom od zahtjeva koji se pred nju stavljaju, a time i od reformi u poljoprivrednom resoru koji u svim europskim državama u ovim kriznim vremenima slovi kao pokretač razvoja.

U hrvatskim okvirima poljoprivreda je mrtvo slovo na papiru posljednja dva desetljeća, a koliko je situacija nevjerojatna pa i apsurdna potvrđuje dio poljoprivrednika koji priznaju da je čak i notorni Tomislav Tolušić bio netko tko donekle razumije njihove muke. Ostavljeni i prepušteni sami sebi poljoprivrednici podsjećaju da je ministrica prve obrise svojeg nesnalaženja pokazala prije nekoliko mjeseci kada ju je zatekao odlazak Megglea iz Hrvatske, nedugo potom po medijima je likovala radi toga što je Belje odlučilo preuzeti pogone ove kultne osječke mljekare premda razloga za likovanja nema, jer tim činom osječki mljekari svedeni su na ruske sluge pošto Beljem drmaju ruski bankari i njihova produžena ruka u našoj zemlji – Pavo Vujnovac.

Da Vučković doista nije niti trebala biti ministrica u novoj Plenkovićevoj vladi potvrđuju nam sugovornici bliski premijeru te dodaju da je on bio ozbiljno zagrizao za Tugomira Majdaka, no na koncu je ipak popustio pod pritiscima s juga države. Taj pritisak s juga zemlje mogao bi se povezati s Brankom Bačićem, zlobnici tvrde da je mlađahna ministrica njegov kadar. Čiji god kadar da bila, jasno je da su se preko njenog ministarstva odvijale makinacije u aferi Josipe Rimac, budući da je zajedno s bivšom kninskom gradonačelnikom Rimac otpravljena i ministričina suradnica Anita Validžić.

Premda je javno potvrdila da je dobro poznavala obje uhićene kolegice te da je s njima prijateljevala, priznala je kako pojma nije imala o pogodničkoj mreži koja se oko nje razvijala, a za utjehu prosječnim građanima ostaje plaho uvjeravanje Marije Vučković da ona u takvom nečem nikada ne bi sudjelovala. Uvjeravala je ministrica naciju da nema ništa ni sa Olafom, europskim tijelom koje češlja dodjele sredstava iz fondova.

Navodno se baš u ovom resoru najviše mešetarilo europskom lovom, no Vučković je te napise brže, bolje demantirala pa je time priča stala, a ona nestala. Nitko poljoprivredu više i ne spominje, a ministrica je pak u medijima zabljesnula na otvorenju velikogoričkog mljekomata. Dok ministrica reže vrpce ispred mljekomata, mljekari u strahu gledaju na narednu godinu kada će i mljekomati ući u sustav PDV-a čime će se u pitanje dovesti njihova opstojnost.

Iste strahove imaju i oni koji preko popularnih aparata prodaju domaća jaja, no ministrica koja od medija apstinira strahove očito nema, premda se u poljoprivrednim udrugama i raznim komorama potiho progovara o buntovima, prosvjedima i pobunama koje bi u probleme mogle uvaliti i Vučković i njenog šefa Plenkovića. Hrvatskoj poljoprivredi potreban je menadžer, priznaju seljaci, koji u HDZ-u takvog čovjeka ne vide, niti vide Plenkovićev interes za poljoprivredu.