NEVIĐEN PROPUST! Koliko će ‘koštati’ ova greška? U spremnike za dizel ulili benzin, 18 000 litara goriva spremljeno krivo ?

Autor: Dnevno

Vozači koji su jučer na Ininoj benzinskoj postaji Smokovik u Splitu, u ulici Zbora narodne garde 8, točili dizel gorivo u svoje automobile, kombije ili kamione najvjerojatnije će se naći u velikim problemima i morat će, ako već nisu, potražiti pomoć servisera, javlja Slobodna Dalmacija.

Naime, na spomenutoj se benzinskoj postaji dogodio neviđen propust koji bi mogao jako skupo koštati i vlasnike automobila koji su tankali dizel, ali i samu kompaniju. Kako se doznaje, u spremnicima za dizel gorivo našao se benzin, a neslužbeno – navodno se radi o cijeloj cisterni, što bi značilo da je promašeno 18.000 litara, ili ako je bila i prikolica, 36.000 litara goriva.

Na grešku upozorio vozač koji je pogrešku platio 22.000,00 kuna

Na ovu skupu grešku nisu upozorili iz Ine nego je to učinio jedan od oštećenih, koji se prirodom posla uputio na nešto dužu vožnju pa je među prvima shvatio što je razlog kvaru na motoru. Iz servisa su ga obavijestili da je u pitanju benzin koji ne odgovara dizel motoru, popravili kvar i ispostavili račun od 22.000 kuna, prenosi Slobodna Dalmacija.

Hoće li INA podmiriti troškove?

Na adresu Ine gdje se propust dogodio proslijedili smo upit tko će snositi troškove kvarova na motorima i koja je procedura za vlasnike vozila koji se žele žaliti. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

“U nedjelju, 31. ožujka, u jutarnjim je satima zbog ljudskog faktora došlo do nenamjerne pogreške prilikom koje je u komoru cisterne za Eurodizel Class Plus gorivo utočeno benzinsko gorivo, a koje je posljedično utočeno i u spremnik za navedeno dizelsko gorivo na maloprodajnom mjestu Smokovik u Splitu. Prodaja navedenog goriva obustavljena je u ponedjeljak 1. travnja oko 9 sati ujutro, to jest, odmah nakon prve dojave kupca o problemu s gorivom. U navedenom periodu izdano je stotinjak računa.

Ovim putem ispričavamo se svim kupcima koji su zbog ovog propusta imali neugodnosti. Molimo sve kupce koji su kupili gorivo u navedenom periodu da se jave na Inin besplatni telefon na broj 0800 11 12 ili na [email protected]. Svi kupci koji se jave s računom, izvodom kartice ili čiji identitet se može utvrditi putem snimki videonadzora bit će obeštećeni.

Trenutno se na maloprodajnom mjestu Smokovik prodaja odvija regularno te su sva goriva u ponudi ispravna. Zbog navedene nenamjerne pogreške, INA svojim kupcima na maloprodajnom mjestu Smokovik do nedjelje 7. travnja nudi premium goriva po cijeni regularnih.”, priopćili su iz Ine o slučaju.