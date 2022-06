‘NETKO IM PONUDI MALO GOLE GUZICE I ONI NASJEDNU? JADNO!’ Kerum šokirao, ljudi se hvatali za glavu: ‘Baj-baj Puljak i Retardi’

Autor: Dnevno.hr

O aferi s eksplicitnim porukama press konferenciju je održao i Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita se kandidira i na predstojećim izborima.

Kerum smatra da je ovo krinka Ivice Puljka jer je u priči s Danicom Ramljak, koja je bila šefica Ruđera Boškovića, napravio ružne stvari.

“Dobro su mu došla ova dva redikula da bi on zamaglio priču da to ne ide u javnost”, tvrdi Kerum i pita se zašto primatelji poruka nisu blokirali navodne djevojke koje su im slale te poruke.





“To je sramotno, tu nema isprike. Je li profil valjan ili ne valja, lažni ili nije, to je nevažno. Ovo sve skupa je nakaradno, ružno, jadno i bijedno i nadam se da će birači, građani Splita, to shvatiti. To je katastrofa. Danas je Sveti Ante, ja čestitam svim kršćanima, katolicima, jedan od najvećih i najvažnijih svetaca danas i danas je blagoslov djece i daj bože da takvi ljudi, kao što su danas držali pressicu, ne budu u kontaktu s našom djecom, jer to je katastrofa, a sve na što će se vaditi Puljak i svi ostali, on se vadi na ovaj događaj zato što je napravio nered i htio je preuzeti hrvatsku znanost. On je na silu došao u CERN”, rekao je Puljak.

‘Oni su stranka retarda’

Osvrnuo se i na izjavu Bojana Ivoševića da su im podmetnuli iz Kerumove stranke.

“Da vama netko pošalje eksplicitni sadržaj, ne znam to ni izgovoriti, a što bi vi napravili na to? Netko ponudi malo seksa i oni nasjednu. Oni bi vodili grad, a netko im je poslao slike gole guzice, pa to je strašno. Ako su bolesni treba ih liječiti, ali ja ne mogu vjerovati, valjda će ovi ljudi shvatiti o kojim se ljudima radi. Kad član ozbiljne stranke napravi problem i gaf, ozbiljna stranka ga izbacuje iz članstva. Postoji hijerarhija i sankcioniranje, kod Puljka toga nema, postoji njegova žena i on i pomisao kako će drpati novce”, rekao je Kerum i onda šokirao sve prisutne:

“Oni su stranka retarda”, rekao je i dodao je Bojan Ivošević nebitan te da je rekao da će pilati stupiće, a mogao bi u Bliciama pilati rešetke. Na kraju je još jednom šokirao prisutne:

“Bye Bye Puljak i njegovi retardi”, mahao je veselo Kerum.