NEŠTO SE ZATAŠKAVA? Ovo je jako čudno u slučaju djece bačene s balkona! Primijetili?

Autor: Iva Međugorac

Ministrica socijalne politike Nada Murganić u najmanju se ruku šokirala zastrašujućim događajem s Paga, gdje je muškarac svoje četvero malodobne djece bacio s balkona. Ministrica se u nevjerici, uoči sjednice Vlade obratila novinarima te kazala kako se radi o obitelji koja je iz Virovitice stigla na Pag, a prema riječima ministrice Murganić tamošnji centar za socijalnu skrb provodio je nad njima jedan vid nadzora zbog konflitktnih odnosa unutar obitelji.

“Socijalna skrb je nad obitelji imala nadzor zbog konfliktnih odnosa u obitelji. Kod najstarije kćeri, koja je iz prethodnog braka, zasada ne znam kojeg supružnika, uočeni su svojevrsni poremećaji”, rekla je ministrica dodajući da će se službe pozabaviti ovim slučajem te dati sve informacije, da nikoga ne ugroze. “Poslat ću hitno, već sutra, inspekcijski nadzor. Radi se podružnici Centra za socijalnu skrb u Pagu, koja ima samo jednog socijalnog radnika. Centar je vodio izvide nad obitelji, ali u smislu kontaktiranja, razgovora o odnosu u obitelji prema najstarijoj kćeri, koja vjerovatno ima nekih poremećaja u ponašanju, no ne znamo kojeg intenziteta”, kazala je ministrica prije nekoliko sati. Nedugo potom oglasili su se i iz Centra za socijalnu skrb, no po svemu sudeći oni saznanja o konfltiktima nemaju. ravnateljica zadarskog odjela ove institucije Vesna Burčul rekla je kako je Centar redovito provodio nadzor nad ovom obitelji na Pagu.

”Nakon što se obitelj doselila na Pag naše su službe provodile u više navrata nadzor nad obitelji, ali nikad nije bilo prijava za obiteljsko nasilje’, kazala je Burčul i dodala da će nadzor nad zadarskim Centrom provesti Ministarstvo demografije koje će provjeriti je li u ovom slučaju bilo nekih propusta u njihovom radu te dati konačni pravorijek. Znače li konflikti tek verbalne sukobe ili je u ovom slučaju riječ o previdu nekoga od aktera ove priče, teško je reći, no doima se kako su riječi Burčul i Murganić pomalo oprečne. Da li je uzrok tome stres kojega je izazvala ova potresna priča, ili je u pitanju nešto drugo teško je reći. Inače, Murganić se i nakon ovoga ponovno oglasila najavljujući posjet Pagu kako bi iz nekih kontradiktornih informacija osobno vidjela što se dosad učinilo ili nije učinilo i je li bilo propusta iz njezinog resora.

”Tražili smo telefonom i mailom neke informacije, međutim ovo mi je zasad prioritet, dok ne izvršimo inspekcijski i stručni nadzor, dok se osobno ne uvjerim u to jesmo li kao stručni radnici centra učinili sve da zaštitimo svoje obitelji koje su nam povjerene. Iz nekih kontradiktornih informacija zaista želim to vidjeti. Ovo je prestrašan događaj i ne bih mogla ostati u Zagrebu mirna” kazala je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade ne otkrivajući o kakvim se kontradiktornim situacijama radi. ”Ako je sustav učinio propuste, želim se u to uvjeriti, obavijestiti javnost i poduzeti sankcije”, najavila je Murganić.