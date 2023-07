Nešto se opasno sprema? Radić: ‘Ovaj tjedan bit će jasno tko je krivac za plinsku aferu‘

Autor: Dnevno.hr

Ne stišava se bura nakon što je afera s kupoprodajom ‘viškova’ plina izašla u javnost.

Razgovora o tome bilo je i u Hrvatskome saboru.

Na saborskim hodnicima zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić izjavio je kako će ovoga tjedna biti potpuno jasno tko je krivac za tzv. “plinsku aferu” i da će podatci o tome ovoga tjedna doći i u Hrvatski sabor.





Mnogi umočeni?

”Idemo utvrditi kako se troši novac iz Europske unije i kako izgledaju projekti koji nam se velevažno najavljuju. Kao što znate, ovih dana u Osijeku više ne vozi tramvaj gotovo nigdje. Ovdje iza mene su radovi koji su pokrenuti prije gotovo šest mjeseci”, uvodno je rekao Radić.

Radić je poručio da u zadnja tri mjeseca nitko ništa nije radio. Dodao je kako vidi da su danas došli malo raditi te im se na tome zahvalio, kao i na tome što Gradsko poglavarstvo prati konferencije za medije Domovinskog pokreta.

”Ovaj projekt se 90 posto sastoji od zamjene šina. Pokušao sam naći primjer negdje u svijetu i bližoj okolici i informaciju o tome kad je, primjerice, grad Zagreb mijenjao tramvajske šine ili kad su neki drugi gradovi i općine to učinili, i nisam mogao naći da je u zadnjih 50 godina netko mijenjao šine. Šine će se u Osijeku promijeniti za gotovo 200 milijuna kuna”, naglasio je Radić.

”Koliko će se ljudi iz Dublina vratiti u Osijek zbog novih tramvajskih šina?!”

Istaknuo je da je drugi veliki projekt grada Osijeka pročišćivač, koji je stajao više od 700 milijuna, a koji je, objasnio je Radić, završen nakon dugo vremena. Upozorio je kako imamo situaciju da se novac, a govorimo o više od milijardu kuna iz velikog Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, troši na takve stvari.

”Moje pitanje glasi: koliko će se ljudi vratiti radi zamjene šina iz Dublina u Osijek? Koliko će se radnih mjesta zbog ovih šina otvoriti? O toj slavnoj vertikali o kojoj smo slušali svo ovo vrijeme, HDZ-ovoj vertikali od Zagreba preko Osijeka koja je trebala donijeti blagodati, reći ću ovo: od te vertikale, jedino vertikalno korov raste ovdje iza mene, visok i po jedan metar”, rekao je Radić.









Radić je zaključio kako je to jedini primjer da je vertikala uspjela: ”Vertikalno raste korov i to je vrlo pohvalno s te strane. To su projekti u centru grada! Ovih otprilike 200 metara, gdje mijenjaju šine, stoji tri mjeseca, ne mrda se, i zatvara se cijeli dio tramvajskih pruga, gdje će se stavljati, koliko sam čuo, umjetna trava. Hvale vrijedan projekt koji će jako pospješiti Osijek i koji će mu donijeti blagodati!”.

”Ministar Filipović je bio upozoravan da će doći do plinskih viškova i do krize”

Prokomentirao je i plinsku aferu te rekao da će ovaj tjedan biti vrlo jasno tko je krivac. Objasnio je kako su, prema njegovim saznanjima, održani sastanci kompletnog hrvatskog energetskog vrha na tu temu, na kojima je pred 20 ljudi, kaže Radić, ministar Filipović upozoravan da će doći do krize i do viškova. Radić ističe da će ovaj tjedan u Sabor doći svi ti papiri te da će biti potpuno jasno o čemu se tu radi, a radi se, naglasio je, o osobnom ratu gospodina Filipovića i Uprave HEP-a, koji Hrvatska plaća.









”Što se tiče viškova cjepiva protiv koronavirusa, prema zadnjim podacima navodno je iskorišteno pet milijuna doza cjepiva, a deset milijuna doza će biti, što donirano, što bačeno, što će držati u skladištu do isteka roka. To je otprilike 200 milijuna eura ili milijardu i pol kuna, što znači da će šest ovakvih projekata, poput osječkog, biti bačeno jer je netko bio prepametan pa je u Europskoj uniji naručio 4,6 milijardi doza cjepiva na 450 milijuna stanovnika, i to platio 80 milijardi eura. I naš premijer je za to digao ruku”, poručio je Radić.

Komentirajući temu migranata i vijest da su se Mađarska i Poljska usprotivile zaključku Europske unije o migracijama, rekao je da mi bespotrebno ulupamo novac u ovakve projekte, pa onda kupujemo cjepiva koja bacamo, pa nakon toga nemamo novaca.

”Nakon toga je opet bio pokušaj odluke da svaka zemlja mora uvesti određenu kvotu migranata, a kazna po jednom migrantu je 20.000 eura. Da pričamo samo o 2.000 migranata, to je iznos od 400 milijuna eura, odnosno tri milijarde kuna. Kad zbrojimo tri milijarde kuna za migrante i milijardu i pol za cjepiva, dolazimo na 4,5 milijardi. Prvo smo našu djecu natjerali da odu van, u Dublin, Njemačku i tako dalje, stoga sad nemamo radne snage, pa ćemo pod krinkom da nemamo ni novca ni radne snage uvesti te migrante u Hrvatsku”, zaključio je Radić.