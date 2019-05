NEŠTO JE JAKO ČUDNO U ŠKORINOJ KANDIDATURI ZA PREDSJEDNIKA: Zašto ga hvale Josipović i Mesić?

Iako još nije službeno istaknuo kandidaturu za predsjednika države, Miroslav Škoro zaintrigirao je javnost, kako onu desnu, tako i onu lijevo orijentiranu. S jedne strane, podupire ga dio birača razočaranih u zaokret predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja se prije nekoliko mjeseci odrekla desnog biračkog tijela i priklonila Andreju Plenkoviću, centristički orijentiranom premijeru i lideru HDZ-a.

S druge strane, među tim istim biračkim tijelom i na spomen Škore zavladala je skepsa jer smatraju da bi on mogao biti taj koji će ugroziti predsjednicu, ali ne kao kandidat s desne fronte, nego kao kandidat koji će ići na ruku ljevici i Zoranu Milanoviću tako što će “ukrasti” glasove predsjednici Grabar-Kitarović. Toj tezi i skepsi desnice na ruku idu i dva bivša predsjednika koja su ovih dana u javnom prostoru nahvalila Škoru.

Stipe Mesić, naime, tvrdi da Škoro ima šanse pobijediti na predsjedničkim izborima.

“Mnogi će se iznenaditi što će taj čovjek napraviti. On će tek početi govoriti. Kako ja nešto više znam o njegovim stavovima, očekujem da će on vrlo brzo pokazati zrelost jednog političara, a to će ljudi vrlo lako prepoznati”, kaže nam Mesić koji smatra da Škoro, ako se upusti u predsjedničku utrku, biračima neće davati obećanja koja ne može ostvariti, piše Jutarnji list. Prema njemu, Škorine prednosti su diplomatsko iskustvo, kao i iskustvo na gospodarskom polju u kojem se pokazao kao uspješan. Škoro je, napominje Mesić, poznat i kao glazbenik i kao bivši saborski zastupnik.

Da Škoro ima solidan potencijal, otkrile su i ankete, a prema Hrejtingu, doslovce puše za vrat aktualnoj šefici i Zoranu Milanoviću.

“Ne mogu zanemariti činjenicu da je 10 posto ljudi reklo to što je reklo. To ne može zanemariti nitko, ni vi ni ja, to je ozbiljna stvar”, rekao je Škoro govoreći o svojoj kandidaturi za predsjednika, pri čemu bi zapravo bio najveća konkurencija upravo Kolindi Grabar-Kitarović.

Škoru kao ozbiljnog protukandidata doživljava i Ivo Josipović.

“Nemojte podcjenjivati gospodina Škoru. Gospodin Škoro je ozbiljan intelektualac. Ne vidim zašto ne bi imao šanse. Naime, najveći će problem imati ako HDZ istakne nekog drugog svog kandidata, jer je zapravo riječ o njegovu prirodnom biračkom tijelu, a ono je poslušno u odnosu na stranku i tu bi mogao biti njegov problem”, rekao je, komentirajući potencijal popularnoga glazbenika, bivši predsjednik Josipović.