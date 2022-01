NERVOZAN JE, POSIJEDIO JE PREKO NOĆI! Plenković u raljama nekompetentnih suradnika: Ministrima je poslao savjetnike iz sjene

Autor: Iva Međugorac

Krize za premijera Andreja Plenkovića nisu nepoznanica, upravo suprotno, one ga prate od prvog mandata na čelu hrvatske Vlade.

U onoj prošloj Vladi, Plenković se suočio s brojnim ministarskim aferama, niz je njegovih suradnika koji su baš radi toga bili primorani napustiti vladajuće redove, svjedočila je javnost golemoj krizi u Agrokoru, problemima u Uljaniku, a onda i početku pandemije koronavirusa, no sve to neusporedivo je s onime sa čime se Plenković danas susreće.

Kako tvrde upućeni Plenković je izbezumljen, gdje god da se okrene pojavi se neki problem, a on ima osjećaj da je primoran sve sam rješavati pronalazeći balans između stranačke i politike Vlade te između nezadovoljnih građana koji sve više propitkuju njegove poteze.

“Na svakog od ministara praktički ide po jedan savjetnik”

“Nedavno se na samu godišnjicu potresa na Banovini u pitanje doveo proces obnove, on stoji na mjestu, a Plenkoviću uz promašenog ministra Darka Horvata, i na terenu nedostaju operativci koji su u stanju startati s tim poslom”, komentira naš sugovornik blizak premijeru te napominje kako načelno predsjednik Vlade muku muči s nedoraslim kadrovima.

”Na svakog od tih ministara praktički ide po jedan savjetnik, to su uglavnom ljudi koji iz sjene vuku konce, i na njih se Plenković oslanja, ali ni toga nema dovoljno. Savjetnik ministrici Tramišak je Zvonimir Savić, Banožić se konzultira s Krstičevićem, Malenica ne smije povući ni jedan potez bez Plenkovićeva odobrenja, rasulo je u Ministarstvu gospodarstva, tamo vlada potpuni kaos, cijene rastu, rasti će i cijene energenata, Ćorić radi na tom nekom Vladinom paketu, ali on samostalno ne nudi niti jednu konkretnu ideju niti je do sada ponudio ijednu reformu, u Ministarstvu poljoprivrede je isto problematično, tamo Plenković više računa na Tugomira Majdaka nego na ministricu Vučković”, nabraja naš sugovornik te naglašava kako premijer nije zadovoljan ni sa reformama koje predlaže ministar zdravstva Vili Beroš.

“On je preko noći osjedio, teško se nosi s pritiskom”

”Taj se sustav potpuno raspao, nema rješenja, po pitanju cijepljenja stojimo na mrtvoj točni, pandemija divlja, pitanje je što će s tim biti, i kako ćemo očuvati bolnički sustav”, zabrinuto nabraja naš sugovornik te kaže da je Plenković svjestan tereta kojega nosi te da je u zadnje vrijeme iznimno nervozan.

”To se sve odrazilo i na njegov fizički izgled, on je preko noći osjedio, teško se nosi s pritiskom, a s druge strane je HDZ najpopularnija stranka u državi, što je u najmanju ruku nevjerojatno, tu popularnost stranka uglavnom duguje Plenkoviću, i tome što u Saboru oporba praktički ne postoji, ali ni to nije dugog vijeka, i toga je premijer svjestan, nije nemoguće da se on na proljeće odluči osvježiti i rekonstruirati Vladu, jer je s ovim timom reforme u najmanju ruku teško provoditi”, zaključuje naš sugovornik.