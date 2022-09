NERVOZAN, BAHAT, UZNEMIREN! Plenkoviću gori pod nogama! Krenuo nezapamćen rat u HDZ-u

Autor: Iva Međugorac

Može se Andrej Plenković prepirati sa zastupnicima oporbe do mile volje, no teško da je Rafinerija Sisak mogla biti ugašena bez njegovoga pristanka, tim riječima u desnom krilu HDZ-a komentiraju se posljednji napisi Nacionala koji ponovno progovara o čuvenom Memorandumu povezujući Plenkovića s tim slučajem. ‘‘Besmisleno je to što Plenković tvrdi, ako on nije znao da se sprema zatvaranje Rafinerije Sisak pa onda je on u najmanju ruku nesposoban, on se od toga ne može izvući, niti će ova priča sama od sebe stati, kao što je to bio slučaj sa svim ostalim aferama”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke koji je kritičan prema premijeru Plenkoviću te napominje da je pokazatelj problema s aferom Ina posljednji stranački rejting.

”Vidljivo je da se i Plenkoviću, i stranci ljulja tlo pod nogama, njegova priča više ne prolazi, on zato i je sve nervozniji, i sve bahatiji, to dugoročno definitivno nije dobro, nervozni su i njegovi savjetnici, i oni koji ga u stranci još uvijek podržavaju. Nikoga se ništa ne smije pitati, oko Ine vlada zavjet šutnje, a ako Plenković s tim nema ništa nejasno je zašto se to ne bi raspravilo unutar stranke pa da se zajednički pronađu rješenja za izlazak iz ove krize”, navodi nadalje naš sugovornik.

S druge strane, oni bliski premijeru Plenkoviću još uvijek progovaraju o tome da je afera Ina podmetanje te da se premijer tom temom nije bavio već da je Ina bila u nadležnosti bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića koji i jest potpisnik spornog Memoranduma.





Sve je krenulo kad je Plenković krenuo po svoj treći mandat

Kako tvrdi naš sugovornik blizak premijeru, sve ovo oko Ine, krenulo je onoga trena kada se Plenković odlučio boriti za treći uzastopni mandat, a intenziviralo se sada kada je Plenković najavio čistke u Ini, nastojeći i u ovoj, ali i u svim ostalim državnim kompanijama provesti borbu protiv korupcije. Kako će Plenković provesti borbu protiv korupcije, kada su i ljudi iz njegova najužeg tima ogrezli u istu, pitaju se pak HDZ-ovci koji nisu skloni aktualnom vodstvu svoje stranke, a dok se oni tako prepiru i propitkuju stranački rejting uistinu pada, a Ina postaje afera koja se Plenković doista ne uspijeva riješiti po ubrzanom procesu kao što je to sa svim ranijim aferama bio slučaj.

Nacional je naime u posljednjem broju objavio dva službena dokumenta tvrdeći da oni otkrivaju što je Plenković naredio Plinacru kao i da oni pokazuju da premijer nije govorio istinu onda kada je javno tvrdio da njegova Vlada nema utjecaja na poslovanje Ine i drugih sličnih tvrtki. Prema podacima s kojima raspolaže ovaj medij Plenković je pred više svjedoka osobno naredio Ćoriću da pripremi teren za izvoz hrvatske nafte u Mađarsku, a time i gašenje sisačke rafinerije što je predstavljeno kao službena politička odluka hrvatske Vlade.

Kako sanirati štetu

”Plenković je u ovom slučaju pokušao primijeniti već viđenu taktiku i političku štetu sanirati tako da odgovornost za aferu prebaci na uhićene članove stranke, nakon toga je najavio smjenu vodstva Ine, i makao one koji su kompromitirani u HERA-i, izašao je i sa paketom pomoći za građane, ali od toga nema ništa- Ina je i dalje tema u medijskom prostoru, Plenković od toga ne može pobjeći”, smatra naš kritični sugovornik podsjećajući i na ponovnu organizaciju prosvjeda protiv vladajućih.

”Prošli prosvjed prošao je neslavno, ali to što se prosvjedi nastavljaju morao bi biti alarm za premijera, ako se ova kriza nastavi, a nedvojbeno je da će se nastaviti, Plenković bi zaista mogao svjedočiti prizorima iz noćne more, on strahuje od ozbiljnijih demonstracija, a one nisu nemoguće, sve što se događa oko premijera ne sluti na dobro, mantra njegova PR-a i savjetničkog tima je da Plenković u oporbi nema konkurenciju, on još živi u tom oblaku, a sve što se događa oko njega nagovješta da HDZ neće dobiti iduće izbore, i da on neće osvojiti treći mandat, ako se ne poduzmu konkretni koraci, ovo mazanje očiju više ne prolazi”, zaključuje naš sugovornik, a svi zaključci i glasine iz političkih kuloara daju naslutiti da u vladajućim redovima traju veliki sukobi između struje koja nije, i struje koja još uvijek podržava premijera Andreja Plenkovića.